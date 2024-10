Klein schlägt groß: Das gilt zumindest auf lange Sicht für viele Aktienmärkte. In den vergangenen Jahren mussten Anleger allerdings eine Durststrecke hinnehmen – insbesondere europäische Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung blieben hinter den Erwartungen zurück. Small Caps seien oft stärker von geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten betroffen, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fondsboutique Fidecum. Der Grund: „In Krisenzeiten werden Investoren risikoaverser und favorisieren die als vergleichsweise sicher angesehenen Blue Chips.“

Auch seien kleine Unternehmen häufig stärker von konjunkturellen Veränderungen in der jeweiligen Binnenwirtschaft abhängig. Da zudem immer mehr Geld in ETFs fließt, in denen Nebenwerte seltener vertreten sind, würden Kapitalflüsse eher in Großunternehmen gelenkt. Wesentlicher Einflussfaktor sei jedoch die Zinspolitik der Notenbank, analysiert Schupp: „Phasen sinkender Leitzinsen beflügeln den Nebenwertesektor relativ zu den Aktien großer Firmen.“

Warum das so ist, erklärt Philipp Graf von Königsmarck, Vertriebsleiter Wholesale in Nordeuropa bei Legal and General Investment Management (LGIM): „Viele Kleinunternehmen haben Kredite zu variablen Zinssätzen aufgenommen und sind damit stark von der Zinsentwicklung abhängig.“ Daher hätten Small Caps stark unter den hohen Zinsen gelitten. Im Gegenzug dürfte das Segment jedoch nun auch besonders von der Zinswende profitieren. „Small Caps haben riesiges Aufholpotenzial“, sagt von Königsmarck. Kleine und mittlere Unternehmen seien – im Vergleich zu Large Caps – deutlich niedriger bewertet.



Ein Blick auf die Nebenwerte-Fonds mit der stärksten Performance der vergangenen Jahre zeigt: Auf den vorderen Plätzen liegen verhältnismäßig viele Strategien mit Schwerpunkt Skandinavien. Nordische Aktienmärkte gelten als robust, viele wettbewerbsfähige und innovative Unternehmen stammen aus der Region. Vor allem Schweden gehört zu den Lieblingsländern der Fondsmanager europäischer Small-Cap-Strategien.

Auf welche Aktien und Branchen erfolgreiche Nebenwerte-Manager setzen, zeigt unser Ranking der Top 10 der europäischen Small- und Mid-Cap-Fonds. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren (Stand: 1. Oktober 2024).