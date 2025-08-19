Small Caps aus Europa wurden in den vergangenen Jahren noch stärker abgestraft als ihre US-Pendants – doch die Aufholjagd hat begonnen. Wir zeigen die besten europäischen Nebenwerte-Fonds über zehn Jahre.

Klein schlägt groß: Das gilt zumindest auf lange Sicht für viele Aktienmärkte. In den vergangenen Jahren mussten Anleger allerdings eine Durststrecke hinnehmen – insbesondere europäische Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung blieben hinter den Erwartungen zurück. Experten sehen für diese Schwächephase unterschiedliche Gründe: Small Caps seien oft stärker von geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten betroffen, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fondsboutique Fidecum. Der Grund: „In Krisenzeiten werden Investoren risikoaverser und favorisieren die als vergleichsweise sicher angesehenen Blue Chips.“

Da zudem immer mehr Geld in ETFs fließt, in denen Nebenwerte seltener vertreten sind, würden Kapitalflüsse eher in Großunternehmen gelenkt. Wesentlicher Einflussfaktor sei jedoch die Zinspolitik der Notenbank, analysiert Schupp: „Phasen sinkender Leitzinsen beflügeln den Nebenwertesektor relativ zu den Aktien großer Firmen.“

Warum das so ist, erklärt Philipp Graf von Königsmarck, Vertriebsleiter Wholesale in Nordeuropa bei Legal and General Investment Management (LGIM): „Viele Kleinunternehmen haben Kredite zu variablen Zinssätzen aufgenommen und sind damit stark von der Zinsentwicklung abhängig.“ Daher hätten Small Caps stark unter den hohen Zinsen gelitten. Im Gegenzug profitiere das Segment jedoch auch besonders stark von sinkenden Leitzinsen. „Small Caps haben riesiges Aufholpotenzial“, prognostizierte von Königsmarck im Herbst des vergangenen Jahres.

Starkes Jahr für europäische Small und Mid Caps

Die Aufholjagd schlägt sich nun bereits in den Zahlen nieder: Seit Jahresbeginn hat der Index MSCI European Economic and Monetary Union (kurz: EMU) Small Cap, der 370 kleine Unternehmen aus zehn Ländern vereint, um knapp 20 Prozent zugelegt. Beim Index MSCI EMU Mid Cap – in dem mittelgroße europäische Firmen zusammengefasst sind – lag das Plus bis Ende Juli sogar bei fast 30 Prozent. Für einen Schub sorgten der Aufschwung des europäischen Aktienmarktes und das gestiegene Anlegerinteresse.

Ein Argument für viele Investoren: Kleine und mittlere Unternehmen sind – im Vergleich zu Large Caps – deutlich niedriger bewertet. Das zeige sich etwa beim Dax und M-Dax, erläutert Vermögensverwalter Thomas Buckard. Er sieht einen weiteren Vorteil: Kleinere Unternehmen seien häufig stärker auf ihre Heimatmärkte fokussiert. „Das geringere Auslandsgeschäft könnte sich demnächst als Vorteil erweisen.“ Denn das Thema Zölle sei längst nicht vom Tisch.

Investitionspakete sorgen für einen Schub

Zudem dürften sich Investitionspakete wie das Infrastruktur-Programm der Bundesregierung positiv auf das Segment auswirken. Das gelte nicht nur für Deutschland: Auch die europäischen Nachbarländer wollen deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben. „Davon profitieren nicht nur reine Rüstungsfirmen, die bereits in den vergangenen Monaten stark performt haben, sondern auch zahlreiche Zulieferer und Hersteller von Dual-Use-Produkten“, erklärt Buckard.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren konnten Anleger – trotz zwischenzeitlicher Durststrecke – mit europäischen Nebenwerten bis zu 200 Prozent Rendite verbuchen. Auf den vorderen Plätzen unseres Rankings liegen dabei verhältnismäßig viele Strategien mit Schwerpunkt Skandinavien. Nordische Aktienmärkte gelten als robust, viele wettbewerbsfähige und innovative Unternehmen stammen aus der Region. Vor allem Schweden gehört zu den Lieblingsländern der Fondsmanager europäischer Small-Cap-Strategien.

Auf welche Branchen und Regionen erfolgreiche Nebenwerte-Manager setzen, zeigt unser Ranking der Top 10 der europäischen Small- und Mid-Cap-Fonds. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren (Stand: 19. August 2025).