51 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Gesundheitsaktien

„Im Rückblick klingen die Erträge wirklich verlockend“, meint Vinay Thapar. Ein Plus von 300 bis 500 Prozent hätten Anleger im vergangenen Jahr in der Spitze mit den Biotech-Unternehmen Moderna und Biontech einstreichen können. Aber: „Die Kursentwicklung war sehr volatil und das richtige Timing ein schwieriger Job“, so der Manager des AB International Health Care von Alliance Bernstein. Und trotz der beiden Impfstoff-Stars habe die Pandemie den Biotech-Sektor als Ganzes nicht sonderlich beflügelt.

Das spiegelt sich auch im aktuellen Crashtest zu Gesundheitsaktien wider. Zwar liegen nicht alle Biotech-Fonds im Schlussfeld, aber die Anhäufung dort ist schon sehr auffällig. Auch der auf den Biotech-Sektor spezialisierte RIM Global Bioscience, der im Crashtest im Frühjahr 2020 noch den zweiten Platz belegte, muss sich diesmal mit Platz 22 begnügen, bei insgesamt 51 analysierten Fonds.