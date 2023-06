18 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Infrastrukturaktien

Spektakuläre Infrastruktur-Projekte wie die Öresund-Brücke zwischen Dänemark und Schweden strahlen eine ungeheure Faszination aus – sie sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. Andernorts geht es schlicht darum, einer maroden Autobahn einen frischen Belag zu verpassen. So oder so, Chancen für Anleger bietet der Sektor allemal. Der Vorteil entsprechender Themen-Investments: Sie gelten als defensiv und somit als Risikopuffer in unruhigen Zeiten.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 First Sentier Global Listed Infrastructure IE00BK8FXL82 72 29 25 18 51,32 33,10 1,464 2 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure LU1665237613 58 31 10 17 62,36 38,20 3,047 3 CS (Lux) Infrastructure Equity Fund LU1692116392 51 19 7 25 53,75 36,80 523 4 FTGF Clearbridge Infrastructure Value IE00BD4GTQ32 49 25 7 17 50,88 36,44 1,109 5 iShares Global Infrastructure ETF IE00B1FZS467 49 14 15 20 56,26 35,33 1,912

Warum das so ist, liegt auf der Hand. Am Erhalt einer funktionierenden Infrastruktur führt unabhängig von der Konjunktur kaum ein Weg vorbei. Das unterstreicht auch ein Blick auf die Performance des Sektor-Index S&P Global Infrastructure, der im Krisenjahr 2022 ein Minus von gerade einmal 0,2 Prozent verbuchte. Dass der Kauf von Infrastruktur-Aktien trotz dieser günstigen Voraussetzungen die Nerven ganz schön strapazieren kann, zeigt allerdings ein Blick auf den aktuellen Crashtest: Selbst Spitzenfonds wie der zweitplatzierte M&G (Lux) Global Listed Infrastructure (siehe Tabelle) verloren in den vergangenen fünf Jahren zwischenzeitlich fast 40 Prozent an Wert.

Deutlich niedriger fielen die Schwankungen beim Spitzenreiter First Sentier Global Listed Infrastructure aus. „Wir haben unser Kern-Infrastruktur-Universum klar definiert und lassen uns nicht von einem kurzfristigen Thema oder Modeerscheinungen leiten. Zudem verfolgen wir eine klare Verkaufsdisziplin und haben zum Beispiel Gewinne bei erneuerbaren Energien mitgenommen, als der Markt mehr als zehn Jahre Wachstum eingepreist hat“, begründet Portfoliomanager Peter Meany das gute Abschneiden im Stresstest.

Gemeinsam mit Andrew Greenup und Edmund Leung investiert der Leiter des Bereichs Globale Infrastrukturaktien weltweit in Unternehmen aus Kern-Infrastruktur-Bereichen wie Mautstraßen, Flughäfen, Versorgungsunternehmen und Mobilfunktürmen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem strukturierten Verfahren, das auf Vor-Ort-Recherche, Discounted-Cash-Flow-Bewertungen und Qualitätsbeurteilungen beruht.

Als Beispiele für Unternehmen nach seinem Geschmack nennt Meany den britischen Energieversorger SSE sowie den Flughafen Zürich. „Für SSE spricht etwa das regulierte Energienetz sowie der Fokus auf erneuerbaren Energien“, erläutert er. Der Zürcher Flughafen wiederum sei nicht nur eine wichtige Verkehrs-Drehscheibe, sondern auch im Hinblick auf den dort ansässigen Einzelhandel sowie die Immobilien unterbewertet. Derzeit hat Meany, der sich und sein Team als fundamental orientierte und konträre Investoren bezeichnet, das Portfolio auf 40 Titel verteilt.

Gegenüber dem FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index ist das Team derzeit besonders im Bereich Mautstraßen übergewichtet. „An die Inflation gekoppelte Mautgebühren dürften den Anstieg der Betriebs- und Kreditkosten mehr als ausgleichen“, nennt Meany einen der Gründe dafür. Ein weiterer Grund: Zunehmende Staus in den Städten dürften Druck auf die Regierungen aufbauen, die Kapazität mit Hilfe privater Betreiber zu erhöhen.

Als Beispiel für ein solches Investment nennt Meany den australischen Mautstraßen-Betreiber Transurban, der von einer starken Zunahme des Verkehrsaufkommens und Preissteigerungen profitiere. Dennoch sei die Aktie 2022 unter Druck geraten, unter anderem aufgrund einer Bauverzögerung in Melbourne. „Wir rechnen aber auch wegen der Übernahme des Mitbewerbers West Connex mit einer deutlichen Neubewertung“, verteidigt der Fondsmanager den Kauf seiner aktuell größten Portfolio-Position.

Auch im M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund gehört Transurban zu den größten Positionen, mit den US-Infrastruktur-Anbietern Crown Castle International und American Tower Corporation gibt es zwei weitere Überschneidungen in den Top Ten. Beide Unternehmen vermieten und betreiben unter anderem Sendemasten für die Drahtlos-Kommunikation. Im Visier hat Portfoliomanager Alex Araujo vorzugsweise Infrastrukturanlagen, Dienstleistungsfirmen wie Telekommunikations-Betreiber oder Unternehmen aus dem Bereich Planung und Bau von Infrastruktur bleiben hingegen außen vor.

„Wir investieren in kritische Infrastrukturen, bei denen die physischen Vermögenswerte eine lange Lebensdauer haben. Dieser langfristige Aspekt kommt zum einen in Konzessionsunternehmen zum Tragen, die über mehrere Jahrzehnte hinweg stabile und wachsende Cashflows generieren können. Zum anderen schätzen wir Lizenzunternehmen mit langfristigen Cash-Flow-Strömen“, skizziert Araujo die Bottom up-getriebene Strategie. In der Regel zeichnen sich Infrastruktur-Investments Araujo zufolge zudem durch stabile und oftmals inflationsgeschützte Cashflows aus, die den Unternehmen steigende Dividendenzahlungen ermöglichen.

Gegenüber dem Vergleichsindex MSCI ACWI weicht das Team im Bereich Versorger mit einer Gewichtung von mehr als 30 Prozent am stärksten ab. „In der Benchmark liegt die Gewichtung bei lediglich 3 Prozent. Zieht man Infrastruktur-Indizes mit einer Gewichtung dieses Segments von üblicherweise von rund 50 Prozent heran, sind wir derzeit jedoch eher untergewichtet“, so Araujo. Wie Meany setzt er auf ein konzentriertes Portfolio von 40 bis 50 Titeln und gewichtet die USA ebenfalls mit Abstand am höchsten.

Eine völlig andere regionale Aufteilung weist hingegen der drittplatzierte Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity auf. Er gewichtet Frankreich mit rund 20 Prozent in etwa gleichauf mit den USA und setzt unter anderem aufgrund seines Engagements in Spanien einen deutlich stärkeren Fokus auf europäische Titel. Inwieweit die anstehende Übernahme der Mutterbank Credit Suisse durch die UBS sich auf die Asset-Management-Tochter auswirkt und ob die beiden Fondsmanager Werner Richli und Heinz Tschabold auch weiterhin an Bord bleiben, dazu gab es von der Gesellschaft trotz mehrerer Nachfragen keine Antwort.

Und wie geht es nun mit dem Sektor weiter? „Wir erwarten in den kommenden Jahren ein jährliches Kurswachstum von rund 6 Prozent sowie laufende Erträge von rund 4 Prozent per anno. Die Erträge werden durch regulierte oder vertraglich vereinbarte Cashflows gestützt und sollten auch in einer Rezession aufrechterhalten werden können“, zeigt sich Meany in dieser Frage zuversichtlich. Araujo hebt unter anderem für das Teilsegment Digitale Infrastruktur den Daumen und begründet dies mit der weltweit zunehmenden Mobilfunkverbreitung und Datennutzung.