26 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Rohstoffaktien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 21 weiteren Fonds

Den vierten Platz teilen sich zwei aktiv gemanagte Fonds. Der eine ist der Klassiker der Rohstoff-Aktienfonds schlechthin, der über 6 Milliarden Euro schwere Blackrock World Mining. Ihn gibt es seit 1997, und Fondsmanager Evy Hambro ist von Anfang an mit unveränderter Strategie dabei. Er investiert in Unternehmen, die hauptsächlich im Bergbau, in der Förderung oder im Abbau von Basis- und Edelmetallen oder Mineralien tätig sind. Die großen diversifizierten Minengesellschaften haben mit rund 40 Prozent den größten Anteil am Fonds. Vale, BHP Group, Rio Tinto, Anglo American und Freeport McMoran zählen zu den Top-Ten-Positionen. Kupfer-Produzenten sind mit etwa 20 Prozent derzeit etwas stärker vertreten als Goldschürfer mit rund 17 Prozent. Hambro mag aber nicht nur die Großen, etwa ein Fünftel des Portfolios steckt in Small und Mid Caps.

Bei der Auswahl stützt sich Hambro auf Blackrocks Natural-Resources-Team, das einen Top-down-Makroblick mit fundamentaler Unternehmensanalyse kombiniert. „Wir sind langjährige Spezialisten in dem Bereich und haben einen unvergleichbaren Zugang zu Research und Experten der Branche. Das Team hat zudem die Möglichkeiten zur extensiven Vor-Ort-Recherche“, so Hambro. Gesunde Bilanzen und ein hoher Cashflow sind für ihn wichtige Kriterien. Sein Ausblick ist zuversichtlich: „Die Preise für Abbau-Rohstoffe sollten robust bleiben, und Minenaktien sind attraktiv bewertet. Die globale wirtschaftliche Erholung, eine lockere Geldpolitik und zunehmende staatliche Ausgaben lassen eine starke Nachfrage erwarten. Das Angebot hingegen ist nach Jahren hoher Kapitaldisziplin der Produzenten begrenzt, und wir sehen hier auch keine Veränderungen.“

Genauso viele Punkte wie der Blackrock World Mining sammelte der Structured Solutions Next Generation, der von Tobias Tretter von der Schweizer Gesellschaft Commodity Capital beraten wird. Er setzt ebenfalls vornehmlich auf Unternehmen, die Rohstoffe fördern, aber mit einem anderen Fokus. Was ihm 2020 einen enormen Schub verliehen hat – in der Ein-Jahres-Performance liegt er mit einem Plus von annähernd 100 Prozent vor allen anderen Wettbewerbern.