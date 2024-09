in Fonds

Ohne Rohstoffe keine Energiewende: Für den Ausbau der erneuerbaren Energien – im Bild eine Offshore-Anlage in der Nordsee – wird unter anderem Kupfer benötigt. | Foto: Imago Images / Westend61

Die Nachfrage nach Rohstoffen nimmt zu – ein Treiber ist die Energiewende. Oft werde das Segment im Widerspruch zu nachhaltigen Anlagen gesehen, sagte Joachim Berlenbach, Gründer und Geschäftsführer der Investmentboutique Earth Resource Investments und Manager mehrerer Rohstofffonds, jüngst bei einer Branchenveranstaltung. „Investoren müssen aber bedenken: Die industrielle Revolution, die wir haben, geht nicht ohne Technik und ohne Rohstoffe.“ Ohne den Abbau von Rohstoffen gebe es keine Energiewende.

Der Earth Exploration Fund, den Berlenbach als Portfoliomanager betreut, hat seit Jahresbeginn um knapp zehn Prozent zugelegt. Der Fokus liegt dabei auf kleinen und mittleren Bergbaufirmen, die mögliche neue Minen erkunden. Das Portfolio ist breit gestreut: Ein Drittel liegt in Gold- und Edelmetall-Aktien, ein Drittel in Unternehmen, die auf Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Nickel und Kobalt spezialisiert sind, sowie ein Drittel in Energieaktien wie Öl und Gas.

„Wir sehen den Beginn einer Rotation in den Rohstoffsektor“, so Berlenbach. Für Investoren sei der Einstiegszeitpunkt trotz der guten Wertentwicklung der vergangenen Monate günstig, meint der Rohstoff-Experte: „Es gibt einen riesigen Aufholbedarf, der teilweise noch nicht bei den Aktien angekommen ist.“

Zinssenkung in den USA könnte Rohstoffen Schub geben

Auch Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research bei Wisdomtree, sieht großes Potenzial. Zwar hätten sich Rohstoffe in der ersten Jahreshälfte gut entwickelt und mit globalen Aktien Schritt halten können. Die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA dürfte dem Sektor aber einen weiteren Schub geben, meint Shah. Zudem sei zu erwarten, dass mit China das Land mit dem weltweit größten Verbrauch von Rohstoffen seine Geldpolitik ebenfalls lockern werde – was einen weiteren Anstieg der Nachfrage nach sich ziehen könnte.

Einen Unsicherheitsfaktor sieht der Rohstoff-Experte jedoch: Hohe Zölle auf US-Importe, wie Donald Trump sie verspricht, könnten für einen „negativen Handelsschock“ sorgen. Das würde auch die Rohstoffpreise belasten, meint Shah. Der Rohstoff-Analyst zeigt sich aber dennoch optimistisch: Jeder Teilsektor von Industriemetallen über Energie bis hin zu Edelmetallen und Agrarrohstoffen biete derzeit gute Einstiegschancen.

Viele Rohstofffonds und -ETFs investieren breit gestreut in eine Vielzahl von Branchen. Unser Ranking zeigt die besten Aktienfonds der Kategorie „Rohstoffe gemischt“. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über fünf Jahre (Stand: 11. September 2024).