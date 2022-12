226 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Schwellenländer-Aktien

Portfoliomanager haben derzeit alle Hände voll zu tun, ihre Fonds erfolgreich durch die unruhige See zu manövrieren. Das gilt insbesondere für Schwellenländerfonds, zu deren Anlageuniversum in der Regel auch Russland gehört. Und auch die jüngsten Wahlen in Brasilien, aus denen der ehemalige Präsident Luis Inacio Lula da Silva als Sieger hervorging, betreffen die Fonds unmittelbarer als globale Aktienfonds.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Capital Group New World Fund (LUX) B EUR LU1481179858 78 29 24 25 24,14 31,49 395 2 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund A USD Acc IE00BYW5Q130 70 23 23 24 24,08 35,62 2242 3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD LU0862449427 70 28 22 20 18,39 32,99 433 4 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 69 19 20 30 33,91 30,09 325 5 VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets USD B LI0020062001 69 22 25 22 13,44 34,61 14

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 150 weiteren Fonds

Wie unterschiedlich man im aktuellen Marktumfeld agieren kann, zeigt die Analyse des Sieger-Trios im jüngsten Crashtest der Kategorie: So hatte Rajiv Jain mit dem zweitplatzierten GQG Partners Emerging Markets Equity im Laufe des Jahres 2021 eine Russland-Position von nahezu 16 Prozent des Portfolios aufgebaut und bis Anfang März 2022 drastisch auf nahezu null heruntergefahren. Zudem hält der ehemalige Star-Fondsmanager der Schweizer Investmentgesellschaft Vontobel gut ein Viertel des Portfolios in Titeln aus Brasilien.

Auch Omar Negyal, Lead-Portfoliomanager des mit 70 von 100 möglichen Punkten ebenfalls zweitplatzierten JPM Emerging Markets Dividend, hatte im vergangenen Jahr auf die russische Karte gesetzt und das Land gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets übergewichtet – wenn auch weniger ausgeprägt als Jain. „Um das Risiko zu begrenzen, haben wir jedoch recht früh und schnell gehandelt, als die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und dem Westen zu eskalieren begannen. So machte die Gewichtung am 28. Februar 2022 nur noch 0,5 Prozent des Portfolios aus“, erläutert Negyal. Im Vergleich zu Jain zeigen sich der JPM-Fondsmanager und sein Team in Sachen Brasilien zurückhaltender: So liegt die Gewichtung von Titeln aus der Heimat des Samba derzeit bei nur rund 6 Prozent. Den Wahlausgang bewertet er aus Investoren-Perspektive gleichwohl positiv: „Der Binnenkonsum ist eine wichtige Triebkraft des Wachstums und dürfte von den angekündigten Unterstützungen der Bevölkerung profitieren.“

Negyal verfolgt einen rein Bottom up-getriebenen Anlagestil. Im Gegensatz zu seinen beiden Wettbewerbern setzt er gezielt auf Unternehmen, die mit soliden Dividenden punkten – die durchschnittliche Dividendenrendite beläuft sich aktuell auf 4,8 Prozent. „Ausschüttungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Unternehmensführung. Daher betrachten wir eine Dividendenstrategie als gute Methode, um das Unternehmensrisiko in den Schwellenländern zu steuern“, erläutert Negyal. Prinzipiell darf er auch Aktien aus in ihrer Entwicklung weniger weit fortgeschrittenen Frontier Markets halten, nutzt diese Möglichkeit aber aktuell nicht. Im aktuellen, unter anderem von steigenden Zinsen geprägten Marktumfeld fühlt Negyal sich mit seinem Team gut aufgestellt: „Wir mögen Unternehmen, die ihre Preissetzungsmacht in einer Welt höherer Kosten ausspielen können. Und wir konzentrieren uns auf Qualitätsunternehmen mit soliden Fundamentaldaten, starken Bilanzen und einer nachhaltigen Dividendenpolitik.“