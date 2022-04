32 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Schwellenländer-Unternehmensanleihen

Ob Staats- oder Unternehmensanleihen: Für die Käufer von Schwellenländer-Bonds brachte 2021 so manche Herausforderung mit sich – wobei Unternehmensanleihen aber letztlich das bessere Ende für sich hatten. Nach Meinung von Columbia-Threadneedle-Manager Adrian Hilton wurde die Performance in dieser Anlageklasse vor allem davon bestimmt, wie die jeweiligen Fondslenker mit den beiden großen Themen des Jahres umgingen: „Erstens die Notlage der chinesischen Vermögensverwalter und des lokalen Immobiliensektors und zweitens die Erholung der Rohstoffpreise, die die Erträge von Öl-, Chemie- und Bergbau-Unternehmen sprudeln ließ.“

Was das betrifft, hat Hilton beim Threadneedle Emerging Market Corporate Bonds in den vergangenen zwölf Monaten offenbar ziemlich viel richtig gemacht und mit einem Wertzuwachs von 5,9 Prozent einen mehr als ordentlichen Job abgeliefert. Auch längerfristig steht der bereits 2002 aufgelegte Fonds gut da: Im jüngsten Crashtest belegt er unter 32 Wettbewerbern Rang 3 (siehe Tabelle). Diese Platzierung verdankt der aktuell 124 Titel umfassende Fonds mit Fokus auf in US-Dollar denominierte Unternehmensanleihen überwiegend dem guten Ergebnis im Teilbereich Performance: Mit 24 Punkten liegt er mit dem iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Corporate Bond ETF gleichauf. Der an der Börse gehandelte Indexfonds belegt in der Gesamtwertung Rang 2. Laut der Münchner Analyseagentur FWW, die die Crashtest-Auswertungen für DAS INVESTMENT vornimmt, bildet er als einziger hierzulande erhältlicher ETF die Wertentwicklung des J.P. Morgan Cembi Broad Diversified Core Index ab.