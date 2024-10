in Fonds

Bis zu 500 Prozent in 10 Jahren: Mit den besten US-Aktienfonds konnten Anleger satte Gewinne einfahren. Kreativ mussten die Fondslenker dafür nicht werden, wie unser Ranking zeigt.

Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl blicken viele Anleger auf die US-Finanzmärkte. Wie stark der Ausgang der US-Wahl und ein Sieg Donald Trumps' oder Kamala Harris' die Wirtschaft beeinflussen würde, wird viel diskutiert. Harris hat Steuererhöhungen für Unternehmen angekündigt, was sich negativ auf die Gewinne auswirken würde. Allerdings werden ihr gute Kontakte ins Silicon Valley nachgesagt. Trump verspricht dagegen dauerhafte Steuererleichterungen. Seine strikte „America-First“-Politik dürfte aber international aufgestellten Großkonzernen, die den US-Aktienmarkt dominieren, nicht nur Vorteile bringen.

Wie stark die sogenannten Magnificent 7 – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – im vergangenen Jahrzehnt die Kurse getrieben haben, zeigt auch der Blick auf die erfolgreichsten US-Aktienfonds. Die Aktien der Tech-Giganten beherrschen die Portfolios und haben auf Zehn-Jahres-Sicht für eine Wertentwicklung von bis zu 500 Prozent gesorgt.

Das Ranking zeigt allerdings auch: Da die Mega Caps auch in den großen Indizes hoch gewichtet sind, war es für aktive Fondsmanager sehr schwierig, den breiten Markt zu schlagen. In der Liste der zehn erfolgreichsten Strategien liegen so zwei ETFs mit Abstand vorn – gefolgt allerdings von acht aktiven Fonds.

Auf den folgenden Seiten sind die Top 10 der US-Aktienfonds zu finden. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren (Stand: 9. Oktober 2024).