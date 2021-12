38 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für US-Nebenwerte

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Wer in den USA in den vergangenen Jahren auf Growth-Aktien setzte, hatte viel Freude. Das gilt nicht nur für Investments in die allseits bekannten Tech- und Internet-Giganten – auch bei den Kleinen hatten die Wachstumswerte das bessere Ende für sich. Und durch ein gutes Händchen bei der Titelauswahl ließ sich ein zusätzlicher Vorsprung gegenüber dem Vergleichsindex Russell 2000 Growth erzielen, wie Amy Zhang und Eytan Shapiro eindrucksvoll beweisen.

Zhang managt den Siegerfonds im aktuellen Crashtest für US-Nebenwerte-Fonds, den Alger Small Cap Focus. Shapiro wiederum ist für den JPM US Small Cap Growth verantwortlich und belegt Platz 3. Auf Sicht von fünf Jahren hängen sie mit einem Zuwachs von mehr als 151,2 Prozent (siehe Chart) alle anderen 36 Fonds im Crashtest deutlich ab. Die drei Top-Fonds sehen Sie im direkten Vergleich nebst Kategorien im Chart.

Doch der Stil-Wind hat nun mal gedreht. Mit den Impfhoffnungen im November bekamen Value-Werte nach langer Zeit wieder einigen Rückenwind, der im Februar mit den zwischenzeitlich gestiegenen Anleiherenditen noch zusätzlich kräftig auffrischte. Auf Ein-Jahres-Sicht zählt Zhang denn auch nicht mehr zu den Performance-Gewinnern, sondern bildet sogar das Schlusslicht im Feld der Fonds. Wobei ein Plus von knapp 20 Prozent einem Anleger auch noch nicht unbedingt die Tränen in die Augen treiben muss. Schlechte Wertentwicklung geht definitiv anders. Und dass der SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ISIN: IE00BSPLC413) im gleichen Zeitraum um mehr als 60 Prozent zulegte, kann man den Käufern dieses ETFs nach jahrelanger harter Durststrecke ja auch einfach mal gönnen.