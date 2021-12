201 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für US-Standardaktien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 196 weiteren Fonds

Doch auch einige aktive gemanagte Fonds lieferten überzeugende Arbeit ab. Allen voran der Morgan Stanley US Growth auf Rang 6: Er legte seit April 2016 um fast 300 Prozent zu und übertraf damit den Nasdaq 100 um fast 100 Prozentpunkte. Wie der viertplatzierte Morgan Stanley US Advantage wird er von Counterpoint Global gemanagt – einem 35-köpfigen Team, das seit 1998 unter dem Dach von Morgan Stanley agiert. „Wir bieten konzentrierte Portfolios mit einer üblicherweise niedrigen Umschlagsrate“, sagt Teamleiter Dennis Lynch, der für beide Fonds die Verantwortung trägt.

Das Besondere am Counterpoint-Global-Ansatz: Die Teammitglieder suchen weltweit in den Branchen, die sie abdecken, nach den besten Anlageideen – und zwar unabhängig von Portfoliovorgaben. Erst im zweiten Schritt wird geschaut, in welchen oder welche Fonds der jeweilige Wert passen könnte. „Wir bekommen einen tieferen Markteinblick in die Wettbewerbsdynamik, wenn wir unser Research global und über alle Unternehmensgrößen ausrichten“, begründet Lynch.

Sowohl für die US-Growth- als auch für die US-Advantage-Strategie stehen größere Standardwerte aus den Vereinigten Staaten auf der Kaufliste, sogenannte Large Caps. Der Unterschied: „Der US Advantage Fund setzt vornehmlich auf bereits etablierte Unternehmen mit attraktiven Renditen des freien Cashflow. Der US Growth Fund hingegen investiert zusätzlich in aufstrebende US-Unternehmen, die hohe Cashflow-Renditen in der Zukunft versprechen“, erklärt Lynch. Dieser zusätzliche Kick hat sich in den vergangenen Jahren ausgezahlt. Doch nicht nur die Renditen waren in dieser Zeit höher, sondern auch die Risikokennziffern – was die insgesamt etwas schlechtere Platzierung gegenüber der Advantage-Strategie im Crashtest erklärt.