Stolls Fondstrends Das sind die besten und schlechtesten Fonds im September

Nach der kurzen Sommerrally im Juli sind die Börsenindizes seit Wochen im Abwärtstrend gefangen. Überhaupt genießt der September keinen guten Ruf, gilt er doch als der schwächste Börsenmonat überhaupt. Der deutsche Leitindex Dax fiel im abgelaufenen Monat auf den tiefsten Stand seit 2020 zurück. Das erste Mal seit zwei Jahren ging es im Monatsverlauf unter 12.000 Punkte. Den September beendete er mit einem Minus von 5,6 Prozent und schloss den letzten Handelstag mit einem Stand von 12.114 Punkten.

Der amerikanische Dow Jones beendete den September mit einem Abschlag von 8,8 Prozent. Einen größeren Monatsverlust hatte es zuletzt im März 2020 auf dem Höhepunkt der Corona-Krise gegeben. Die Schwellenländer gaben in Summe noch stärker nach. Der MSCI Emerging Markets verlor insgesamt 9,3 Prozent. Die rote Laterne aller Aktienindizes trägt der Hanoi Stock Exchange, der die Entwicklung des vietnamesischen Aktienmarktes widerspiegelt und im September fast 20 Prozent an Wert einbüßte.

Die guten Aussichten in Fernost bleiben langfristig allerdings intakt. Die Wirtschaft des südostasiatischen Landes ist im dritten Quartal vor allem durch Exporte und Einnahmen durch den Tourismus wieder stark gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 13,7 Prozent, teilte das nationale Statistikamt in Hanoi mit. Unter den wenigen reinen Vietnamfonds schneidet der im Jahr 2018 aufgelegte Galileo Vietnam mit einem Dreijahresplus von 67 Prozent am besten ab. Rund 16 Prozent verlor der Kospi 50. Im Index werden die 50 bedeutensten Unternehmen Südkoreas zusammengefasst. Der iShares MSCI Korea ETF verlor seit Jahresbeginn 30 Prozent an Wert.

Hiobsbotschaften, soweit das Auge reicht

Eine nachhaltige Besserung? Die scheint, abgesehen von möglichen Zwischenerholungen, erstmal nicht in Sichtweite. Ein Giftcocktail aus Krieg, Angst vor Energieknappheit, hoher Inflation und kräftigen Zinserhöhungen überschattet die wirtschaftlichen Aussichten nicht nur hierzulande, sondern rund um den Globus. Und als ob das der Hiobsbotschaften nicht schon genug wäre, sorgen der Rechtsruck bei den Wahlen in Italien, die aufflammenden Zweifel an der Finanzkraft der Schweizer Großbank Crédit Suisse und die Harakiri-Etatpolitik der neu gewählten britischen Regierung für weitere Unsicherheit.

Die Inflation bleibt ein marktbeherrschendes Thema. Seit Jahrzehnten ist sie in Deutschland erstmals wieder zweistellig. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent, wie das statistische Bundesamt Ende September mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Angesichts der anhaltend hohen Raten wird deutlich, dass die Notenbanken kurzfristig noch schneller und stärker gegensteuern müssen – auch unter dem Risiko, die Wirtschaft in die Rezession abgleiten zu lassen.

Das wiederum schürt die Prognosen für einen anhaltenden Bärenmarkt. Damit rechnet zumindest Börsenexperte und Schwellenländer-Pionier Mark Mobius. Er denkt, dass die Zinserhöhungen der US Notenbank Federale Reserve (Fed) bei Investoren noch nicht vollständig eingepreist sind und weitere Kursrückgänge folgen könnten. Zudem geht er von weiteren großen Zinsschritten aus. „Ich denke, wir könnten in Amerika ein Zinsniveau von bis zu neun Prozent sehen“, mutmaßt er im Gespräch mit Fonds Professionell.

Seine Begründung: „Das Regelwerk der Fed sieht vor, die Inflation zu bekämpfen, indem man die Zinsen darüber hinaus erhöht“, so Mobius. Die Inflationsrate liegt in den USA seit einigen Monaten bereits über acht Prozent. Also werde die Fed bei den Zinsen mehr als diesen Wert anpeilen, so der Experte. Noch weitaus größere Probleme sieht er aufgrund der andauernden Energiekrise und der hohen Teuerung für Europa. Mobius meint, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze dramatisch anheben müsse, um die Verbraucherpreise überhaupt unter Kontrolle zu bekommen. Eine Rezession scheint in der alten Welt daher unausweichlich.

Die Folge: Europäische Aktien sind derzeit unbeliebt. Das zeigt zumindest die September-Auswertung der Bank of America, die im Monatsrhythmus 250 internationale Börsenprofis nach ihren Investments befragt. Danach hat die Mehrzahl der Fondsmanager Aktien der Eurozone massiv untergewichtet wie zuletzt im Jahr 2011 während der Eurokrise und im Jahr 2008 während der Finanzkrise.