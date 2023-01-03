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Bis zu 147 Prozent plus Diese 20 aktiven Fonds fuhren 2022 die höchsten Gewinne ein

Welcher aktiv gemanagte Fonds konnte trotz Krieg und Krise die höchsten Erträge erwirtschaften? Das zeigen wir dir im ersten Teil unserer Rückschau auf 2022. Auf dem Siegerpodest feiert ein Schwellenland sein überraschendes Comeback. Produkte mit Fokus auf Energieaktien dominieren wie schon im Vorjahr die Top 20.

Top-20-Ranking
Top-20-Ranking: Fonds für Energieaktien und natürliche Ressourcen knüpften im Jahr 2022 an ihre guten Vorjahresergebnisse an. | Bildquelle: Jessica Hunold erstellt mit Canva
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:
Inhalt

Im Jahr 2022 haben Anleger mit einem weltweit gestreuten Aktienportfolio à la MSCI World in Summe zweistellige Verluste eingefahren. Die Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der weltweite Kampf der Notenbanken belastete die Börsen rund um den Globus. Technologiefirmen gehörten zu den großen Verlierern, weil sie auf billiges Geld angewiesen sind. Steigende Zinsen verteuern Finanzierungen auf Pump und schmälern die Gewinnaussichten der Techies.

Gleichwohl gab es auch Gewinner im Katastrophenjahr 2022. Die stark gestiegenen Preise infolge des Ukrainekriegs bescherten den Energieunternehmen dicke Gewinne und trieben die Kurse der Fonds mit diesem Fokus. Aber auch Anleger, die auf alternative Strategiefonds setzten, können sich, insofern sie den richtigen Fonds erwischten, über hohe Gewinne freuen.

Welche Fonds kamen in die Auswahl?

Für dieses Ranking haben wir uns in allen Fondskategorien nach den besten aktiven Fonds umgesehen. Institutionelle Fondstranchen haben wir nicht berücksichtigt. ETFs ließen wir außen vor. Um in die Auswahl zu kommen, sollte ein Fonds mindestens 10 Millionen Euro auf die Waage bringen. Auf den nächsten Seiten haben wir die 20 aktiv gemanagten Fonds mit der besten Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022 zusammengestellt. Mit einem Klick auf den Chart seht ihr die Performance des jeweiligen Fonds im Vergleich zu seinem Sektor in verschiedenen anderen Zeiträumen.

Stand aller Daten: 31.12.2022 

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