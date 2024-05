Was waren die besten Marathonläufer in der Fondswelt der vergangenen 20 Jahre? Dieser Frage gehen wieder nach:Damit es nicht zu viele Fonds einer einzelnen Kategorie sind, haben wir in der Hitliste nur je einen Fonds je Kategorie zugelassen. Einzig wenn es sowohl aktive wie auch passive Lösungen gibt, ist je ein Fonds in der Liste vorhanden. Insbesondere der Bereich Technologie oder US Large Cap Fonds – wenn auch beide Kategorien es nicht auf Platz 1 geschafft haben – wären sonst zu dominant. Dass der Sieger oder die Sieger alle aus dem Aktienlager stammen ist nicht verwunderlich, wer es aber in die Liste geschafft hat an vielen Stellen dann doch.

Die Aussage „Ertrag kommt von ertragen“ ist in dieser Langfristbetrachtung wichtig: Schauen Sie sich bitte auch die maximalen Draw Downs jedes Fonds an. Und überlegen Sie, ob Sie als Anleger bereit sind diese Schmerzen zu ertragen. Die Entlohnung für den Schmerz kann sich auf jeden Fall sehen lassen, denn die Renditen auf Eurobasis liegen bei den ausgewählten Strategien zwischen kumuliert 705 Prozent beziehungsweise 10,99 Prozent p.a. und 1845 Prozent und 16,00 Prozent p.a.(!)

Was denken Sie: Wer macht das Rennen? Ist es ein ETF oder eine aktive Lösung? Ist es eine Branche oder ein Land/Region? Ist es Biotechnologie oder Chemie? Sind es Large Caps oder doch eher Small & Mid Caps? Seien Sie gespannt. Eine Fondsgesellschaft hat es gleich zweimal in die Hitliste geschafft. Hier ist unsere Top Ten.

Platz 10: Lupus Alpha Smaller German Champions

Rendite 20 Jahre in Euro: 705,02 Prozent / 10,99 Prozent p.a.

Kategorie Small & Mid Cap Deutschland

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024