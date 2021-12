Die besten Fonds seit dem Beginn der neuen Automobil-Ära

DER FONDS

DER-FONDS-Prognose: Für Anleger, die im Wachstumsmarkt China vor allem auf die Performance schauen, weiter ein Top-Angebot.



Bester Nachhaltigkeits-Fonds: First State Asia Pacific Sustainability



David Gait



Wenn künftig alle Chinesen den westlichen Lebensstil übernehmen, dann braucht die Menschheit bald einen zweiten Planeten – diese kaum von der Hand zu weisende Erkenntnis nahm die britische Investmentgesellschaft First State bereits vor knapp fünf Jahren zum Anlass, einen Nachhaltigkeitsfonds speziell für die Pazifik-Region ins Rennen zu schicken. Der Erfolg spricht für sich: Während traditionelle Südostasien-Fonds seit Mitte März 2008 im Durchschnitt rund 15 Prozent an Wert gewannen, legte der First State Asia Pacific Sustainability 30 Prozent zu (WKN: A0QYK2).



Fondsmanager David Gait folgt einem Stockpicking-Ansatz und berücksichtigt auch kleinere Firmen, die sich gängigen Nachhaltigkeitsstandards verpflichten. Zu seinen Top-Positionen gehören der philippinische Wasserversorger Manila Water und der indische Kosmetikproduzent Marico. Ölaktien meidet Gait generell, nicht jedoch Erdgasanbieter wie Hong Kong & China Gas.



DER-FONDS-Prognose: Auch künftig eine gute Wahl für Anleger, die das Wirtschaftswachstum der Pazifik-Region nachhaltig nutzen wollen. Wie erfolgreich dieses Konzept sein kann, zeigt exemplarisch der GAM Star China Equity, der seit März 2008 rund 115 Prozent zulegte (WKN: A0MW0K). Das sind fast 90 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt aller China-Fonds. Derzeit setzt Fondsmanager Michael Lai vor allem auf Konsumwerte, und mit Geely Automobile Holdings gehört auch ein – allerdings höchst konventioneller – Autobauer zu seinen Top Ten.

