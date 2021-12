Die besten Fonds seit dem Beginn des Internethypes – Wie geht’s weiter?

DER-FONDS-Prognose: Solides Management, komfortables Volumen – aber konzeptionell 15 Jahre nach der Auflage dennoch ein Auslaufmodell.„Zu teuer.“ So im Herbst 1995 der knappe Kommentar von Fondsmanagerin Fariba Talebi auf die Frage, warum sie im Schroder US Smaller Companies (WKN: 933426) kaum Technologieaktien halte. Trotz ihrer gesunden Skepsis gegenüber der neuen Boom-Branche galt Talebi in der zweiten Hälfte der 90er Jahre als Starmanagerin. Zwischen der Auflage des Fonds 1989 und ihrem Ausscheiden im Sommer 1998 erzielte sie ein Plus von mehr als 500 Prozent.Talebis Nachfolger Ira Unschuld und Jenny Jones setzten den Erfolgskurs fort. Jones, die den Fonds Anfang 2003 übernahm, kombiniert drei unterschiedliche Strategien: Zum einen sucht sie nach Firmen, deren Wachstumspotenzial vom Markt unterschätzt wird, zum anderen nach Firmen mit konstanten Umsätzen und hohen Kapitalflüssen, und schließlich nach Firmen, die nach einer Durststrecke neu durchstarten. Anleger, die seit August 1995 dabei sind, kommen so auf eine Rendite von 10,0 Prozent pro Jahr.DER-FONDS-Prognose: Ein zeitloser Klassiker. Neueinsteigern steht indes nur der Schroder US Small & Mid Cap Equity (WKN: A0D8LX) offen.