Die besten Fonds seit dem Sprung ins neue Goldzeitalter – Wie geht’s weiter?

Das ist beim Mitte 2007 aufgelegten GAM Star China Equity (WKN: A0MW0) nicht anders. Dessen Manager Michael Lai arbeitet bereits seit 1998 für GAM und verantwortet zusammen mit Lesley Kaye von Hongkong aus das gesamte Fondsmanagement für den asiatisch-pazifischen Raum. Den Vorsprung von fast 30 Prozentpunkten vor dem zweitbesten China-Fonds holte Lai im wesentlichen durch aktives Stockpicking heraus. Im Abschwung des Krisenjahres 2008 boten ihm Titel Halt, die von staatlichen Infrastrukturausgaben profitierten, anschließend erzielte er vor allem mit Zyklikern und mittelgroßen chinesischen Banken hohe Gewinne.Weil Pekings Regierung seit kurzem wieder auf die Konjunkturbremse tritt, sind Stockpicker in China auch 2010 im Vorteil.Der Name ist neu, das dahinter stehende Produkt jedoch bekannt und für die schnelllebige Branche erstaunlich konstant. Hinter dem Falcon Gold Equity (WKN: 972376) verbirgt sich der ehemalige AIG Equity Fund Gold, der seit Mitte 2009 zur Aabar-Gruppe aus Abu Dhabi gehört. Als Berater fungiert bereits seit der Auflage 1992 das New Yorker Investmenthaus Van Eck, das 1968 den ersten Goldminenfonds der USA auflegte. Van-Eck-Manager Joe Foster wiederum, der den Fonds seit Anfang 2000 betreut, arbeitete nach dem Geologie-Studium mehr als 20 Jahre lang in der Minenindustrie.Konstanz und Erfahrung, die sich auszahlt. Der Falcon Gold Equity zählt in seiner Kategorie seit vielen Jahren konstant zur Spitzengruppe. Wie seine Konkurrenten Joachim Berlenbach (Earth Gold UI) und Martin Siegel (Stabilitas Pacific Gold + Metals) investiert Foster bevorzugt in kleinere Junior-Minen und profitierte dadurch in der Vergangenheit mehr als einmal von lukrativen Übernahmen.Einer der Top–Kaufkandidaten für den Sektor. Zwischenzeitliche Rückschläge beim Goldpreis erfordern jedoch starke Nerven.