Die besten Fonds seit der Pfundkrise von 1992

Fondsmanager Raymond Chan, der seit 2003 für Crédit Agricole arbeitet, agiert weiter von Hongkong aus und konzentriert sich derzeit auf Unternehmen mit berechenbaren Cashflows und hohen Dividendenrenditen.DER-FONDS-Prognose: China bleibt langfristig interessant. Im aktuellen Crashtest landet der Amundi-Fonds allerdings nur auf Rang 28.Anlegen wie auf dem Schachbrett – so lautet frei übersetzt der Name der französischen Investmentboutique Financière de l’Echiquier. Und so ähnlich wie sich beim Schach Züge weit im voraus berechnen lassen, so konnten Käufer des 1991 aufgelegten Aktienfonds Agressor (WKN: A0JLZD) lange Zeit sicher sein, dass Manager Didier Le Menstrel das jeweilige Kalenderjahr mit schwarzen Zahlen beenden würde. Das war 1992 nicht anders als während der Russland-Krise 1998 oder 2002. Erst 2008 patzte Le Menstrel, der Agressor verlor knapp 47 Prozent. Dafür gehörte er 2009 mit einem Plus von 48 Prozent prompt wieder zu den Klassenbesten. Mit einem aktuellen Gewicht von 83 Prozent ist der Agressor zwar noch immer eher ein Frankreich- als ein Europa-Fonds. Die Länderzugehörigkeit spielt für Le Menstrel jedoch keine Rolle: Er sucht einzig und allein nach günstig bewerteten Firmen mit außergewöhnlichem Geschäftsmodell.DER-FONDS-Prognose: Auch wenn der Nimbus eines Krisen-Bollwerks futsch ist –als Depotbeimischung bleibt der Agressor eine Bereicherung.