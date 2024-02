Die meisten Anleger wollen langfristig investieren, doch nur wenige behalten die Nerven, wenn die Angst regiert und die Kurse in den Keller rauschen. Das Wichtigste in solchen Zeiten: Cool bleiben und konsequent an der langfristigen Anlagestrategie festhalten. Dabei spielt der Faktor Zeit eine zentrale Rolle. Über einen längeren Zeitraum kann eine breit gestreute Aktienanlage zu beachtlichen Renditen führen.

Wer beispielsweise in Dax-Aktien investierte, konnte nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts über zwei Jahrzehnte eine durchschnittliche Rendite von 8,8 Prozent pro Jahr erzielen. Im schlechtesten Fall lag die jährliche Rendite bei 3,3 Prozent, im besten Fall bei 15,2 Prozent. Nach zwölf Jahren befand sich jeder, der auf eine gut diversifizierte Anlage in Aktien setzte, in der Gewinnzone.

Von Diversifikation bis Kontinuität: Die Bausteine erfolgreicher Fondsrenditen

Auf der Suche nach der besten Performance stehen Anleger vor der entscheidenden Frage, ob sie sich für einen passiven ETF oder für ein aktives Management entscheiden sollen. Die wesentlichen Eigenschaften eines Fonds, um langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, sind komplex und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Von zentraler Bedeutung ist eine solide Anlagestrategie, die auf Diversifikation und Qualität der Anlagen setzt.

Ein erfahrener Fondsmanager, der Marktchancen frühzeitig erkennt und Risiken effektiv managt, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig ist Kontinuität in der Anlagepolitik, da häufige Strategiewechsel die langfristige Performance beeinträchtigen können. Darüber hinaus sollte der Fonds in der Lage sein, verschiedene Börsenphasen erfolgreich zu durchlaufen, was ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit erfordert. Auch die Kostenstruktur spielt eine wichtige Rolle, da die laufenden Kosten die langfristige Rendite erheblich beeinflussen können.

Schließlich ist auch die Transparenz des Fonds für die Anleger wichtig, damit sie die Performance und die Strategie des Fonds besser nachvollziehen können. Alle diese Faktoren zusammen können dazu beitragen, dass ein Fonds über einen längeren Zeitraum überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

20 Jahre Fondsperformance: Die Champions trotzen Krisen und Pandemie

Doch welche Rendite hätten Anleger erzielen können, wenn sie die Top-Fonds von Anfang 2004 bis heute gehalten hätten? Die Performance der Fonds, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen, kann sich wirklich sehen lassen. Trotz großer Herausforderungen wie der Finanzkrise 2008, technologischer Umwälzungen, der Covid-19-Pandemie und geopolitischer Turbulenzen wie dem Handelskrieg zwischen den Supermächten USA und China sowie den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten. Mit dem besten global diversifizierten Aktienfonds konnten Anleger über 20 Jahre eine Rendite von mehr als 10 Prozent pro Jahr erzielen. Wer sich frühzeitig auf den Technologiesektor konzentrierte, fuhr gar eine jährliche Rendite von über 12 Prozent ein, was einem Gesamtzuwachs von 936 Prozent entspricht.

Im Folgenden werfen wir einen genauen Blick auf die Fondselite, aufgeschlüsselt nach 20 Kategorien. Dabei beleuchten wir nicht nur die Rendite-Champions, sondern zeigen auch ihre direkten Verfolger über den aussagekräftigen Zeitraum von 20 Jahren.

Stand der Auswertungsdaten: 31. Januar 2024