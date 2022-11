Teilen

Fonds-Marathon Diese Dinosaurierfonds schafften mehr als 500 Prozent Gewinn in 20 Jahren

Trotz heftigen Gegenwinds an den Märkten stehen Aktienfonds in der Gunst der Anleger ganz oben. Kein Wunder: Gerade für den langfristigen Vermögensaufbau bieten sie exzellente Chancen auf hohe Renditen. Mit dem richtigen Fonds und genügend Ausdauer konnten Anleger in 20 Jahren im besten Fall über 1.000 Prozent Gewinn erzielen.

Dinosaurier auf der Rennstrecke: In der 20-Jahres-Fondsbilanz erwirtschafteten die 25 besten Dino-Fonds über 500 Prozent Plus.

Der ständige Blick ins Depot gehört für viele Anleger zur täglichen Routine. Schon die geringsten Schwankungen der Kurse Richtung Renditekeller verbreiten jedoch Nervosität. Kommt es dann noch zu schweren Turbulenzen, geraten viele Anleger in Panik und werfen zerknirscht das Handtuch. Rendite? Fehlanzeige! Dabei sollte jedem klar sein: Börsenkurse schwanken mitunter heftig. Rückschläge oder sogar ausgewachsene Crashs sind leider nie ausgeschlossen. So platzte zu Beginn des Jahrtausends nach einer fulminanten Rally die Internetblase. Der Dax verlor zwischen 2001 und 2003 grauenvolle 75 Prozent. Nur sechs Jahre später ging es im Zuge der Finanzkrise erneut um rund 50 Prozent heftig bergab. Wer sich von derartigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lässt, hat langfristig allerdings die besten Karten, ordentliche Gewinne zu erzielen. Schneller Reichtum an der Börse ist dagegen sehr unrealistisch und für die meisten Anleger nur in Verbindung mit viel Glück zu erreichen. Über 100 Jahre Börsenhistorie zeigen: Die beste Strategie heißt Geduld. Nur über längere Zeiträume können mit hoher Sicherheit gute Renditen erwirtschaftet werden. Warum steigen Aktien langfristig? Bei Aktien gelten dabei einfache Regeln. Langfristig steigen die Kurse deshalb, weil die Unternehmen im Laufe der Zeit immer höhere Gewinne erwirtschaften und Dividenden an Anleger ausschütten. Einzelne Unternehmen mögen zwar scheitern, der ganze Aktienmarkt jedoch nicht. Für die meisten Privatanleger sind deshalb langfristige Investments die richtige Wahl. Um sich möglichst breit aufzustellen, eignen sich vor allem Investmentfonds und ETFs. Wer dabei auf die richtigen Pferde setzt, hat die besten Chancen auf ein kleines Vermögen im Rentenalter. Langfristig sollten Fondssparer nicht nur auf einen Fonds oder ein Investmentthema setzen, sondern die großen Trends berücksichtigen: Eine gute Mischung aus Wertpapieren der Industrie- und Schwellenländer, Small- und Midcaps, Technologie und Konsumwerten sowie rohstoffbezogenen Fonds ist die erste Wahl. Mit den richtigen Fonds waren in den vergangenen 20 Jahren trotz zahlreicher Rückschläge enorme Zuwächse drin. So gelang es dem besten Fonds in der nachfolgenden Klickstrecke, mehr als 1.000 Prozent Wertzuwachs für seine Anleger zu erzielen. Zwar heißt es in den Warnhinweisen der Fondsanbieter: „Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.“ Aber die Vergangenheit liefert zumindest Hinweise für die Zukunft. Denn Fondsmanager, die über sehr lange Zeiträume bewiesen haben, dass sie ihr Handwerk verstehen, werden womöglich auch künftig einen hervorragenden Job machen und ihr Gespür bei der Aktienauswahl nicht über Nacht verlieren. Positiv hervorzuheben ist der Aspekt, dass die Top-25-Rangliste der besten Fonds über 20 Jahre viele unterschiedliche Investmentansätze zutage fördert. So lässt sich aus der Kombination verschiedener Fonds durchaus ein weltweit gestreutes Depot aus Fonds für verschiedene Regionen, Themen und Investmentstile stricken. Auch wenn die künftigen Renditen in den nächsten 20 Jahren weniger hoch ausfallen sollten: Die Chance auf zweistellige Gewinne haben Anleger mit diesen Top-Fonds allemal. Stand aller Daten: 28. November 2022

