Indischer Index schlägt den Nasdaq Die besten Indienfonds über fünf Jahre

Indien steht derzeit im Fokus von Anlegern, da es in den vergangenen Jahren zu den aufstrebenden Schwellenländern mit der besten Performance zählte. Laut Jihong Min, Portfoliomanager beim US-amerikanischen Vermögensverwalter T. Rowe Price, ist dieser Optimismus der Investoren auf strukturelle Faktoren im Land zurückzuführen. Insbesondere profitiert Indien von einer großen und jungen Bevölkerung. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist von schnellem Wachstum geprägt, und zeichnet sich durch ein stabiles Finanzsystem mit geringer Verschuldung aus.

Indiens Wirtschaft auf dem Vormarsch: Prognosen bis 2047 lassen aufhorchen

Jihong Min © T. Rowe Price

Min betont, dass Indien in den zurückliegenden Jahren einen Prozess des Schuldenabbaus durchlaufen habe, der vor etwa einem Jahrzehnt begann und fünf bis sechs Jahre in Anspruch nahm. Dieser schmerzhafte Prozess hatte das Wachstum des Binnenkonsums deutlich verlangsamt. Heute hat Indien diese Phase überwunden und verfügt über ein robustes Bankensystem sowie finanziell gesunde Unternehmen und Haushalte. Diese finanzielle Stabilität, kombiniert mit der demografischen Entwicklung, dürfte die Stärke der Binnenwirtschaft in der Zukunft weiterhin unterstützen.

Die Weltbank geht davon aus, dass die indische Wirtschaft bis 2025 jährlich um mehr als sechs Prozent wachsen wird. Laut Morgan Stanley wird der Subkontinent bis 2031 das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt haben. Aber auch die langfristigen Prognosen lassen aufhorchen. Bis zum Jahr 2047, dem hundertsten Jahrestag der politischen Unabhängigkeit Indiens, wird das Bruttoinlandsprodukt laut der Confederation of Indian Industry (CII) auf das Achtfache des heutigen Niveaus anwachsen.

Indien als begehrtes Ziel für ausländisches Kapital

Zudem zieht der Subkontinent immer mehr ausländisches Kapital an. Global agierende Unternehmen wie Apple, Tesla und Samsung haben Indien längst als Alternative zu China erkannt, nicht nur als Produktionsstandort, sondern auch wegen der jungen und aufstrebenden Bevölkerung. Der Pro-Kopf-Konsum in Indien hat noch erheblichen Nachholbedarf und liegt deutlich unter dem Niveau entwickelter Volkswirtschaften.

Beeindruckend sei, so Jihong Min, dass der indische Aktienmarkt seit Anfang April 2020 um rund 140 Prozent zugelegt habe und damit der Index mit der besten Performance nach der Covid-19-Pandemie sei. Der nächstbeste Index, der Nasdaq Composite, verzeichnete in diesem Zeitraum einen Anstieg von rund 97 Prozent. Der Anstieg des indischen Aktienmarktes spiegele das positive wirtschaftliche Umfeld wider, von dem er profitiert.

Jihong Min weist darauf hin, dass Indien aufgrund seiner starken Binnenwirtschaft und seiner börsennotierten Unternehmen schon immer hoch bewertet war und dass diese Bewertungen in letzter Zeit sogar noch gestiegen sind. Neben den positiven Nachrichten über die Stärke der indischen Wirtschaft gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die den Anstieg des Marktes unterstützen.

Zum einen gab es in den vergangenen Jahren starke Zuflüsse von Privatanlegern in den Aktienmarkt, da Anleger aufgrund des steigenden Inflationsdrucks ihr Geld aus niedrig verzinsten Bargeldkonten in Investmentfonds umschichteten. Ein weiterer Faktor ist die Entkopplung der Performance Indiens von China, was bedeutet, dass in Zeiten, in denen es einem der beiden Länder wirtschaftlich weniger gut geht, das andere davon profitiert. China hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, was Investoren dazu veranlasste, Kapital von China nach Indien umzuleiten. Denn hier fielen die Wirtschaftsnachrichten deutlich positiver aus. Indien ist gut positioniert, um von den geopolitischen Spannungen zu profitieren, die China schaden könnten.

Indiens Märkte sind teuer, aber die Chancen dennoch gut

Min betont, dass trotz der teuren Märkte immer noch attraktive Aktien und Sektoren in Indien zu finden sind. Besonders vielversprechend seien hochwertige Blue-Chip-Aktien, die der Marktentwicklung hinterherliefen. Die allgemeine positive Stimmung gegenüber Indien hatte zu einer starken Performance der weniger hochwertigen und zyklischeren Titel geführt. In einigen Bereichen des Konsumsektors, wie beispielsweise dem Automobilsektor, sieht der Experte Chancen, da das starke Wirtschaftswachstum und ein verbessertes Kreditumfeld die Nachfrage antreiben dürften. Zudem favorisiert er weiterhin private Banken im indischen Finanzsektor, die aufgrund der relativ niedrigen Verbreitung von Finanzprodukten, der günstigen demografischen Entwicklung und des relativ hohen Wirtschaftswachstums langfristig sehr vielversprechend seien.

Aktive Fonds vs. ETFs: Langfristige Renditen und die Spanne der Unterschiede

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Anleger, die bisher den Einstieg in den indischen Aktienmarkt verpasst haben und nun einen Zugang über den Kauf eines ETFs suchen, haben mittlerweile eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, die sich letztlich nur geringfügig voneinander unterscheiden. Der am häufigsten genutzte Index ist der MSCI India, der insgesamt 114 Unternehmen umfasst. Verschiedene Anbieter wie Amundi, iShares, Lyxor und Xtrackers haben jeweils eigene ETF-Produkte aufgelegt. Unter den Top 3 dieser ETFs finden sich häufig der Mischkonzern Reliance Industries, der IT-Riese Infosys und die ICICI Bank. Der iShares India Ucits ETF zeigte mit einer Wertentwicklung von 60 Prozent über fünf Jahre die beste ETF-Performance.

Trotz höherer Kosten lohnte sich langfristig ein Engagement in aktive Fonds, da viele Fondsmanager in den vergangenen fünf Jahren eine Outperformance gegenüber ETFs erzielen konnten. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den besten und den schlechtesten Fonds mit einer Spanne von über 100 Prozent beträchtlich.

In der folgenden Fondsstrecke stellen wir die besten zehn Indien-Fonds vor, geordnet nach ihrer Performance über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Stand der Daten: 18. Oktober 2023