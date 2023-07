Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland In Südeuropa winken Aktien zu Schnäppchenpreisen

Es ist Sommer in Europa. Doch nicht nur das Wetter ist hochsommerlich, auch an den Börsen geht es heiß her. So hat der deutsche Leitindex Dax im Juni ein Rekordhoch erreicht und seit Jahresbeginn bisher um 14 Prozent zugelegt. Doch die Bäume wachsen nicht überall in den Himmel. So sind die Kurse an den Börsen der südeuropäischen Länder zum Teil noch meilenweit von ihren einstigen Höchstständen entfernt. Trotz ihrer guten Performance im laufenden Jahr scheint das Aufholpotenzial daher noch lange nicht ausgeschöpft.

Das Rekordhoch des spanischen Ibex 35 liegt weit in der Vergangenheit. Im Januar 2008 erreichte der Index mit 16.040 Punkten sein Allzeithoch. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 9.330 Punkten. Der italienische FTSE MIB stand im Juni 2007 noch bei knapp 44.000 Punkten und liegt heute bei 28.282 Zählern. Noch verheerender ist die Bilanz des griechischen Athex Composite. Im November 2007 stand der Index bei 5.346 Punkten und hat sich seitdem glatt geviertelt. Heute zeigt die Anzeigetafel der Athener Börse gerade noch 1.323 Punkte an.

Frankreichs Wirtschaft: Erholung und Wachstum trotz jüngster Ausschreitungen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Besser sieht es dagegen für den französischen CAC 40 aus. Ungeachtet der Krawalle erreichte das Barometer im Juni mit 7.581 Punkten den höchsten Stand aller Zeiten. Die jüngsten Ausschreitungen waren allerdings so heftig, dass Präsident Emmanuel Macron sogar seinen angekündigten Staatsbesuch in Deutschland absagen musste. Die Wirtschaftsnachrichten aus der „Grande Nation“ gerieten angesichts dieses alles beherrschenden Themas in den Hintergrund. Dabei sind die jüngsten Daten gar nicht so schlecht. Frankreichs Wirtschaft scheint sich zu erholen und wuchs im Frühjahr um 0,2 Prozent, obwohl sie in Deutschland schrumpfte. Und während hierzulande bis 2023 mit einer Rezession gerechnet wird, prognostiziert die OECD für Frankreich ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von knapp einem Prozent.

CAC 40 triumphiert über Dax

Die positiven Nachrichten spiegeln sich bereits seit drei Jahren an der Börse wider. Der CAC 40 hat sein deutsches Pendant, den Dax, in diesem Zeitraum deutlich um 30 Prozentpunkte übertroffen.

Vielfältige Stärken und Wettbewerbsvorteile

Die französische Wirtschaft kann mit einer Vielzahl von Stärken und Wettbewerbsvorteilen punkten. Frankreich verfügt über ein breites Spektrum an Industriezweigen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Maschinenbau, Chemie, Nahrungs- und Genussmittel sowie Mode und Luxusgüter. Diese Vielfalt ermöglicht es Frankreich, in verschiedenen Sektoren weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Darüber hinaus ist unser Nachbarland einer der größten Agrarproduzenten Europas. Es ist bekannt für seine Qualitätsweine, Käse, Delikatessen und landwirtschaftlichen Produkte. Die französische Lebensmittelindustrie profitiert von einem starken Markenimage und exportiert ihre Produkte weltweit.

Die Grande Nation ist auch für ihr technologisches Know-how bekannt. Sie beherbergt renommierte Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die in Bereichen wie Telekommunikation, Informationstechnologie, Biotechnologie, erneuerbare Energien und künstliche Intelligenz führend sind. Auch mit günstiger Energie kann das Land punkten. Anders als in Deutschland hat das Parlament in Paris im Juni schnellere Genehmigungen für den Bau neuer Kernkraftwerke beschlossen.

Günstige Bewertungen in verschiedenen Sektoren: Banken, Automobilindustrie, Energie und Stahl

Die französische Aktienlandschaft präsentiert sich recht heterogen. Zuletzt waren es wieder einmal die großen Luxusgüterkonzerne, die den Index beflügelten. Wer in dieses Segment einsteigen will, sollte die Bewertungen im Auge behalten. Denn Luxusaktien sind alles andere als günstig. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei LVMH für das Jahr 2023 bei rund 25, bei L’Oréal bei 34 und bei Hermès sogar bei rund 50.

Deutlich attraktiver erscheinen dagegen die Bewertungen von Banken- und Automobilaktien. Die Papiere der beiden größten französischen Kreditinstitute BNP Paribas und Crédit Agricole weisen ein KGV von unter 10 auf, während die Autokonzerne Stellantis und Renault nur mit dem Vierfachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet werden.

Mit einstelligen KGVs sind auch die Aktien des französischen Energiekonzerns Total Energies und des weltweit zweitgrößten Stahlproduzenten Arcelormittal günstig bewertet. Total Energies profitierte in den vergangenen Jahren stark von den hohen Öl- und Gaspreisen und hat nicht nur die laufende Dividende erhöht, sondern im Dezember auch eine Sonderausschüttung von einem Euro an die Aktionäre gezahlt. Die Aktie hat in den letzten drei Jahren um fast 60 Prozent zugelegt, liegt aber in diesem Jahr mit 10 Prozent im Minus.

In Deutschland könnte der Name Total langfristig verschwinden. Wie im März bekannt wurde, verkauft Total Energies alle Tankstellen in Deutschland und den Niederlanden an das kanadische Unternehmen Couche-Tard. Die Tankstellennetze sollen noch mindestens fünf Jahre unter der Marke Total Energies weitergeführt werden, solange sie von Total mit Kraftstoff beliefert werden. Der Rückzug aus dem Tankstellengeschäft stehe im Zusammenhang mit dem von der EU angestrebten Ziel der Klimaneutralität und dem geplanten Ende des Verkaufs von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Der Konzern erklärte, einer der Gründe sei, dass Elektroautos eher zu Hause oder in der Firma als an Tankstellen aufgeladen würden.

Frankreichs Aktienmarkt im ETF-Paket

Das Angebot an in Deutschland zugelassenen Aktienfonds für französische Aktien ist relativ überschaubar. Ein Großteil der angebotenen aktiven Fonds stammt von französischen Fondsgesellschaften. Die höchsten Anlagebeträge verwaltet mit einem Fondsvolumen von 6,1 Milliarden Euro der passive Lyxor CAC 40 ETF, der im Zweifelsfall auch die beste Wahl für ein Frankreich-Engagement darstellt.

Der ETF punktet nicht nur mit laufenden Kosten von 0,25 Prozent pro Jahr. Er deklassiert auch die aktive Konkurrenz über die relevanten Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren mit einer Performance von 55, 50 und 147 Prozent. Entsprechend erhält das Produkt von Morningstar und FWW-Bestnoten. Mit 12,8 Prozent ist LVMH vor Total Energies (7,9 Prozent) und Sanofi (6,7 Prozent) das Schwergewicht im ETF.

Weitere Anlagemöglichkeiten im passiven Bereich sind der iShares MSCI France oder der Amundi CAC 40 ESG ETF. Mit Letzterem können Anleger von einem Engagement in die 40 wichtigsten Aktien des französischen Marktes profitieren, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führend sind und im Index CAC Large 60 enthalten sind.

Aktive Frankreich-Aktienfonds mit solider Performance

Unter den aktiven Fonds schneidet der Mandarine Opportunities von Mandarine Gestion mit einem Plus von 81 Prozent über zehn Jahre noch recht passabel ab. Die beiden Fondsmanager Rebecca Kaddoum und Adrien Dumas setzen auf Wachstumswerte unterschiedlicher Marktkapitalisierung, die langfristig vom demografischen Wandel, technologischen Fortschritt und Umweltveränderungen profitieren sollen. Zu den Top-Werten zählen neben LVMH (9,7 Prozent) auch Cap Gemini und Edenred mit einer Gewichtung von jeweils 6,8 Prozent. Das Duo setzt derzeit vor allem auf die Sektoren Industrie (27,5 Prozent), Konsum (27,4 Prozent) und Technologie (19,9 Prozent).

Mit einem Fondsvolumen von rund 745 Millionen Euro gehört der EdR Tricolore convictions der französchen Gesellschaft Edmond de Rothschild zu den größten aktiven Fonds, die fast ausschließlich in Frankreich investieren. Fondsmanager Guillaume Laconi berücksichtigt bei der Aktienauswahl besonders dividendenstarke Titel. Der Fonds wurde im Dezember 1998 aufgelegt und hat seitdem im Schnitt um 7 Prozent pro Jahr zugelegt, insgesamt um rund 450 Prozent.

Pascal Riégis konzentriert sich mit dem Oddo BHF Avenir dagegen auf Nebenwerte. Neben Aktien aus Frankreich, die mit 76 Prozent den Schwerpunkt bilden, mischt das Management auch Titel aus anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden bei. Riégis durchforstet das Universum der Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, um die globalen Gewinner von morgen zu identifizieren. Derzeit ist er unter anderem in den Technologietitel Safran und den Biotechnologiekonzern Biomerieux investiert. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hat der Fonds eine hervorragende Performance von 11,6 Prozent pro Jahr (2.900 Prozent) erzielt. In diesem Jahr sind es bereits 12,5 Prozent.