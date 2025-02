Scope kürt Ampega zur Nummer eins bei kleinen Fondsanbietern

Turbulenzen an den Märkten sind für Anleger wie ein Gewitter auf offener See - da zeigt sich, welcher Kapitän sein Handwerk versteht. Eine aktuelle Analyse des Berliner Analysehauses Scope Fund Analysis, die in der "Wirtschaftswoche" veröffentlicht wurde, offenbart nun, welche Gesellschaften dabei besonders geschickt durch die Märkte navigieren.

Bemerkenswert ist vor allem das Abschneiden der Versicherungstöchter bei den Fondsgesellschaften mit kleinerer Produktpalette. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, sicherte sich Ampega, der Asset Manager des Talanx-Konzerns, mit 79,6 von 100 möglichen Punkten den Spitzenplatz unter den Anbietern mit kleiner Produktpalette. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Meag, Vermögensverwalter der Munich Re, mit 77,5 Punkten sowie der britische Spezialist Polar Capital Partners (73,2 Punkte). Auf dem vierten Platz folgt Siemens Fonds Invest (72,7 Punkte), auf Rang fünf Carmignac (70,8 Punkte).

Besonders die Fondsqualität, die mit maximal 70 Punkten den größten Anteil an der Gesamtwertung ausmacht, unterscheidet die Spitzenreiter von der Konkurrenz. So erreichte Polar Capital hier mit 63,5 Punkten den Bestwert, gefolgt von Ampega mit 59,5 Punkten.