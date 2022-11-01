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Im Zeitraum von 10 bis 35 Jahren Diese Fondsgruppen eignen sich für Sparpläne am besten

Welche Art von Fonds eignet sich am besten für Sparpläne? Aktien- oder Rentenfonds? Globale oder europäische? Wir zeigen Dir anhand einer Auswertung des BVI, wie sich einzelne Gruppen in den vergangenen Jahren geschlagen haben und mit welchem Vermögen Du am Ende rechnen kannst.

Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

Investoren bekommen schnell kalte Füße, sobald es an der Börse brenzlig wird. Doch auch wenn es verlockend ist, das sinkende Schiff zu verlassen, sollten Anleger unterm Strich besser die Füße stillhalten, zeigt eine Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Wer monatlich 100 Euro in sein Sparschwein steckt, hat nach 30 Jahren 36.000 Euro zusammengetragen. Wer in deutsche Aktienfonds investiert, kann im Durchschnitt auf fast 72.000 Euro kommen. Aber: Nur derjenige, der am Ball bleibt, denn in den ersten 10 Jahren ist das Ganze in der Regel ein Minusgeschäft, wie die Zahlen des BVI darlegen. Damit Du abschätzen kannst, ab wann sich Dein Sparplan lohnt, zeigen wir Dir die Wertentwicklung einzelner Fondsgruppen in 10 bis 35 Jahren.

 

 

Die Auswertung des BVIs veranschaulicht die Wertentwicklung von Sparplänen, Einmalanlagen und Fondsgruppen. Die Analyse basiert auf einem Monatsbeitrag von 100 Euro. Alle Ergebnisse berücksichtigen Fondskosten inklusive Ausgabeaufschlag. Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte der jeweiligen Gruppe. Die Charts zeigen die Wertentwicklung des jeweiligen Sektors oder eines vergleichbarem Sektors. 

Du möchtest mehr erfahren? Hier findest Du auch eine Übersicht der erfolgreichsten Sparplanfonds über 30 Jahre.

Rang 9: Rentenfonds Euro Langläufer
1 / 9
Chart Rentenfonds Euro Langläufer | © Fondsexplorer DAS INVESTMENT
Die Grafik zeigt zum Vergleich die 30-jährige Wertentwicklung des Sektors „Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro“. Bildquelle: Fondsexplorer DAS INVESTMENT
  Nach 10 Jahren Nach 15 Jahren Nach 20 Jahren Nach 25 Jahren Nach 30 Jahren Nach 35 Jahren
Eingezahlt in Euro 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 42.000
Ergebnis in Euro 10.481 18.485 26.939 35.853 48.131 67.440
Entwicklung in Prozent pro Jahr -2,7 0,4 1,1 1,4 1,9 2,6
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