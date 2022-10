Im Zeitraum von 10 bis 35 Jahren Diese Fondsgruppen eignen sich für Sparpläne am besten

Investoren bekommen schnell kalte Füße, sobald es an der Börse brenzlig wird. Doch auch wenn es verlockend ist, das sinkende Schiff zu verlassen, sollten Anleger unterm Strich besser die Füße stillhalten, zeigt eine Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Wer monatlich 100 Euro in sein Sparschwein steckt, hat nach 30 Jahren 36.000 Euro zusammengetragen. Wer in deutsche Aktienfonds investiert, kann im Durchschnitt auf fast 72.000 Euro kommen. Aber: Nur derjenige, der am Ball bleibt, denn in den ersten 10 Jahren ist das Ganze in der Regel ein Minusgeschäft, wie die Zahlen des BVI darlegen. Damit Du abschätzen kannst, ab wann sich Dein Sparplan lohnt, zeigen wir Dir die Wertentwicklung einzelner Fondsgruppen in 10 bis 35 Jahren.



Die Auswertung des BVIs veranschaulicht die Wertentwicklung von Sparplänen, Einmalanlagen und Fondsgruppen. Die Analyse basiert auf einem Monatsbeitrag von 100 Euro. Alle Ergebnisse berücksichtigen Fondskosten inklusive Ausgabeaufschlag. Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte der jeweiligen Gruppe. Die Charts zeigen die Wertentwicklung des jeweiligen Sektors oder eines vergleichbarem Sektors.