Mehr als 170 Prozent Plus Das sind die fünf besten ETFs weltweit

ETFs
Die besten ETFs der Welt: Das aktuelle 5-Jahres-Ranking
Beste ETFs der Welt Die besten börsengehandelten Indexfonds der letzten 5 Jahre
Inhalt
Ausbildung, Auszeit, Altersvorsorge: Der Vermögensaufbau mit ETFs liegt voll im Trend. Einer Studie von Extra ETF im Auftrag von Blackrock zufolge wurden 2025 monatlich 15,1 Millionen ETF-Sparpläne mit einem jährlichen Sparvolumen von 22,7 Milliarden Euro ausgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Sparpläne damit um knapp 40 Prozent gestiegen.
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