Mehr als 170 Prozent Plus Das sind die fünf besten ETFs weltweit

Kein Wunder: Mit guten börsengehandelten Indexfonds sind langfristig hohe Renditen für Anleger drin.

Doch welche ETFs sind die besten?

Ranking der weltweit besten ETFs: Die Auswahlkriterien

Um diese Frage zu beantworten, haben wir unsere Fonds-Suche nach den besten ETFs über fünf Jahre durchforstet und diese hinsichtlich der Performance sortiert. Gehedgte Produkte und institutionelle Anteilsklassen wurden ausgeschlossen.

Die besten ETFs der Welt über 5 Jahre

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

ETFs mit Top-Performance – was fällt auf?

Beim Blick auf die Top-Performer fällt auf: Nachdem ETFs mit Technologie-Fokus in der vergangenen Auflage von europäischen Banken-ETFs aus dem Ranking verdrängt wurden, kehren Tech-ETFs nun zurück. Besonders Halbleiter-ETFs profitieren von den Fortschritten in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

Der Amundi Ibex 35 Doble Apalancado Diario (2x) ETF dürfte es für viele Anleger hingegen eher überraschend in die Bestenliste geschafft haben. Mit 30 Prozent Plus im laufenden Jahr gehört der spanische Leitindex allerdings zu den Top-Performern – mit dem zweifach gehebelten ETF war für Anleger dann sogar noch deutlich mehr drin.

Mehr Daten zu den besten ETFs der Welt erhalten Sie auf den folgenden Seiten. Dort analysieren wir außerdem für Sie, was den jeweiligen ETF zum Top-Performer macht – und wo die Chancen und Risiken der Investments liegen.

Sie interessieren sich für weitere Rankings? Wir haben auch die besten Schwellenländer-ETFs, die besten Europa-ETFs oder die besten China-ETFs übersichtlich zusammengestellt.

Oder Sie vergleichen die Produkte in unserer großen ETF-Datenbank selbst nach verschiedenen Kennzahlen, um Ihren persönlichen Favoriten zu finden.

Stand der Daten: 11. Mai 2026

Hinweis: Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Die Geldanlage am Kapitalmarkt ist mit Risiken verbunden. Aus Wertentwicklungen in der Vergangenheit lässt sich nicht auf künftige Wertentwicklungen schließen.