Mehr als 170 Prozent Plus Das sind die fünf besten ETFs weltweit

Ausbildung, Auszeit, Altersvorsorge: Der Vermögensaufbau mit ETFs liegt voll im Trend. Einer Studie von Extra ETF im Auftrag von Blackrock zufolge wurden 2025 monatlich 15,1 Millionen ETF-Sparpläne mit einem jährlichen Sparvolumen von 22,7 Milliarden Euro ausgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Sparpläne damit um knapp 40 Prozent gestiegen.