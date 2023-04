Mehr als 170 Prozent Plus Das sind die fünf besten ETFs weltweit

Mehr als 170 Prozent Plus

Mehr als 150 Prozent Rendite in fünf Jahren? Ein Traum für viele Anleger. Dass es solche Top-Performer wirklich gibt, zeigt unser Ranking der renditestärksten ETFs. Der Spitzenreiter kommt auf eine Wertentwicklung von satten 171 Prozent.

Junge Leute feiern in einer Rooftop-Bar und stoßen an: Anleger, die in den vergangenen Jahren auf die richtigen ETFs gesetzt haben, können sich nun über Wertzuwächse im dreistelligen Bereich freuen.