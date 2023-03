Mehr als 170 Prozent Plus Das sind die fünf besten ETFs weltweit

Mehr als 150 Prozent Rendite in fünf Jahren? Ein Traum für viele Anleger. Dass es solche Top-Performer wirklich gibt, zeigt unser Ranking der renditestärksten ETFs. Der Spitzenreiter kommt auf eine Wertentwicklung von satten 171 Prozent.

Junge Leute feiern in einer Rooftop-Bar und stoßen an: Anleger, die in den vergangenen Jahren auf die richtigen ETFs gesetzt haben, können sich nun über Wertzuwächse im dreistelligen Bereich freuen.

© Imago Images / agefotostock

Ausbildung, Auszeit, Altersvorsorge: Der Vermögensaufbau mit ETFs liegt voll im Trend.

Kein Wunder: Mit guten börsengehandelten Indexfonds sind langfristig hohe Renditen für Anleger drin.

Doch welche ETFs sind die besten?

Wir haben uns auf die Suche nach den ETFs mit der besten Performance in den vergangenen fünf Jahren gemacht. Die renditestärksten von ihnen kamen auf bis zu 171 Prozent Wertzuwachs – trotz Coronakrise und Krieg in der Ukraine.

Die besten ETFs der Welt im Überblick:

Auf den nächsten Seiten kannst du die besten ETFs der Welt noch näher unter die Lupe nehmen.

Wie haben sie sich über die vergangenen fünf Jahre entwickelt und welches sind die größten Positionen im ETF?

Das alles erfährst du hier.

Bei mehreren ETFs, die ein und denselben Börsenindex abbilden, haben wir nur den mit dem höchsten Wertzuwachs in das Ranking aufgenommen.

Wenn du auf der Suche nach weiteren ETFs für dein Depot bist, schau dir gerne auch unseren Artikel zum Thema „Welche ETFs soll ich kaufen?“ an.

Wie du den passenden Welt-ETF für deine Bedürfnisse findest, erfährst du hier.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Die Geldanlage am Kapitalmarkt ist mit Risiken verbunden. Aus Wertentwicklungen in der Vergangenheit lässt sich nicht auf künftige Wertentwicklungen schließen. Stand der Fonds-Daten: 27.März 2023.

Platz 5: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 5 Jahre: 139,3 Prozent (p.a. 19,1 Prozent)

139,3 Prozent (p.a. 19,1 Prozent) Wertentwicklung seit Jahresbeginn: -6,7 Prozent

-6,7 Prozent Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK)

Team der BlackRock Advisors (UK) ISIN: IE00B1XNHC34

Auflegung: 6. Juli 2007

6. Juli 2007 Fondsvolumen: 6.074 Millionen US-Dollar

6.074 Millionen US-Dollar Volatilität 5 Jahre: 31,1 Prozent

31,1 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,71

Top-3-Holdings

Enphase Energy ist ein US-amerikanisches Energietechnologieunternehmen aus Fremont, Kalifornien. Enphase Energy stellt Solar-Mikrowechselrichter, Batteriespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge hauptsächlich für Privatkunden her. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, die Stromproduktion jeder einzelnen Solarzelle in einem Solarmodul zu überwachen und zu optimieren. Das Unternehmen hat auch Lösungen für Energiespeicherung und Smart-Home-Technologie entwickelt: 7,4 Prozent

ist ein US-amerikanisches Energietechnologieunternehmen aus Fremont, Kalifornien. Enphase Energy stellt Solar-Mikrowechselrichter, Batteriespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge hauptsächlich für Privatkunden her. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, die Stromproduktion jeder einzelnen Solarzelle in einem Solarmodul zu überwachen und zu optimieren. Das Unternehmen hat auch Lösungen für Energiespeicherung und Smart-Home-Technologie entwickelt: Solaredge Technologies ist ein Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme aus Israel. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsstandorte in Deutschland und Italien, sowie Geschäftsstellen in weiteren Ländern. Solaredge bietet auch eine Cloud-basierte Monitoring-Plattform an, die es Anlagenbetreibern ermöglicht, die Leistung ihrer Solaranlagen in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten : 6,7 Prozent

ist ein Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme aus Israel. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsstandorte in Deutschland und Italien, sowie Geschäftsstellen in weiteren Ländern. Solaredge bietet auch eine Cloud-basierte Monitoring-Plattform an, die es Anlagenbetreibern ermöglicht, die Leistung ihrer Solaranlagen in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten First Solar ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Tempe, Arizona, das sich auf die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist seitdem zu einem der führenden Hersteller von Solarmodulen weltweit geworden. Die Dünnschicht-Solarmodule von First Solar basieren auf der Verwendung von Cadmiumtellurid (CdTe) als Halbleitermaterial. Diese Technologie hat den Vorteil, dass sie im Vergleich zu anderen Halbleitermaterialien kostengünstiger ist und eine höhere Energieausbeute bei schwachen Lichtverhältnissen bietet. Das Unternehmen hat sich auf große Solarkraftwerke spezialisiert und hat Projekte in verschiedenen Ländern wie den USA, Australien, Indien und China realisiert: 6,6 Prozent



Platz 4: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 5 Jahre: 143 Prozent (p.a. 19,4 Prozent)

143 Prozent (p.a. 19,4 Prozent) Wertentwicklung seit Jahresbeginn: 16 Prozent

16 Prozent Fondsmanagement: DWS Investments UK

DWS Investments UK ISIN: IE00BM67HT60

Auflegung: 9. März 2016

9. März 2016 Fondsvolumen: 1.739,69 Millionen US-Dollar

1.739,69 Millionen US-Dollar Volatilität 5 Jahre: 22,7 Prozent

22,7 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,8

Top-3-Holdings

Apple ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, das im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet wurde. Apple ist bekannt für seine Hardware-Produkte wie das iPhone, iPad, Mac-Computer, Apple Watch und AirPods. Im Laufe der Jahre hat Apple auch andere Technologieprodukte und -dienste wie iCloud, Apple Music, Apple TV+ und Apple Pay entwickelt. Apple ist bekannt für seine Design-Philosophie, die Ästhetik und Einfachheit in den Vordergrund stellt : 21,4 Prozent

ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, das im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet wurde. Apple ist bekannt für seine Hardware-Produkte wie das iPhone, iPad, Mac-Computer, Apple Watch und AirPods. Im Laufe der Jahre hat Apple auch andere Technologieprodukte und -dienste wie iCloud, Apple Music, Apple TV+ und Apple Pay entwickelt. Apple ist bekannt für seine Design-Philosophie, die Ästhetik und Einfachheit in den Vordergrund stellt Microsoft ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen wurde im Jahr 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und ist vor allem für seine Software-Produkte wie das Betriebssystem Windows und Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint bekannt. Microsoft hat auch in anderen Bereichen wie der Spielekonsolen-Industrie (Xbox), der Suchmaschinen-Technologie (Bing), Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz investiert: 16 Prozent

ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen wurde im Jahr 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und ist vor allem für seine Software-Produkte wie das Betriebssystem Windows und Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint bekannt. Microsoft hat auch in anderen Bereichen wie der Spielekonsolen-Industrie (Xbox), der Suchmaschinen-Technologie (Bing), Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz investiert: Nvidia ist ein 1993 gegründetes US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, das vor allem für seine Grafikprozessoren (GPUs) bekannt ist. Nvidia hat in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz (KI) und dem autonomen Fahren investiert. Die GPUs von Nvidia werden beispielsweise für maschinelles Lernen und Deep Learning eingesetzt, weshalb das Unternehmen als wichtiger Akteur im Bereich der Zukunftstechnologien gilt: 5,2 Prozent

Platz 3: Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 5 Jahre: 161,5 Prozent (p.a. 21,2 Prozent)

Prozent (p.a. 21,2 Prozent) Wertentwicklung seit Jahresbeginn: 16,2 Prozent

16,2 Prozent Fondsmanagement: DWS Investments UK

DWS Investments UK ISIN: IE00BGQYRS42

Auflegung: 12. September 2017

12. September 2017 Fondsvolumen: 734,23 Millionen US-Dollar

734,23 Millionen US-Dollar Volatilität 5 Jahre: 22,9 Prozent

22,9 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,86

Top-3-Holdings

Apple ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, das im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet wurde. Apple ist bekannt für seine Hardware-Produkte wie das iPhone, iPad, Mac-Computer, Apple Watch und AirPods. Im Laufe der Jahre hat Apple auch andere Technologieprodukte und -dienste wie iCloud, Apple Music, Apple TV+ und Apple Pay entwickelt. Apple ist bekannt für seine Design-Philosophie, die Ästhetik und Einfachheit in den Vordergrund stellt : 24,4 Prozent

ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, das im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet wurde. Apple ist bekannt für seine Hardware-Produkte wie das iPhone, iPad, Mac-Computer, Apple Watch und AirPods. Im Laufe der Jahre hat Apple auch andere Technologieprodukte und -dienste wie iCloud, Apple Music, Apple TV+ und Apple Pay entwickelt. Apple ist bekannt für seine Design-Philosophie, die Ästhetik und Einfachheit in den Vordergrund stellt Microsoft ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen wurde im Jahr 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und ist vor allem für seine Software-Produkte wie das Betriebssystem Windows und Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint bekannt. Microsoft hat auch in anderen Bereichen wie der Spielekonsolen-Industrie (Xbox), der Suchmaschinen-Technologie (Bing), Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz investiert : 18 Prozent

ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen wurde im Jahr 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und ist vor allem für seine Software-Produkte wie das Betriebssystem Windows und Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint bekannt. Microsoft hat auch in anderen Bereichen wie der Spielekonsolen-Industrie (Xbox), der Suchmaschinen-Technologie (Bing), Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz investiert Nvidia ist ein 1993 gegründetes US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, das vor allem für seine Grafikprozessoren (GPUs) bekannt ist. Nvidia hat in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz (KI) und dem autonomen Fahren investiert. Die GPUs von Nvidia werden beispielsweise für maschinelles Lernen und Deep Learning eingesetzt, weshalb das Unternehmen als wichtiger Akteur im Bereich der Zukunftstechnologien gilt: 6 Prozent

Platz 2: Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF - EUR

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 5 Jahre: 168,3 Prozent (p.a. 21,8 Prozent)

168,3 Prozent (p.a. 21,8 Prozent) Wertentwicklung seit Jahresbeginn: 4,7 Prozent

4,7 Prozent Fondsmanagement: Amundi

Amundi ISIN: FR0010755611

Auflegung: 16. Juni 2009

16. Juni 2009 Fondsvolumen: 335,86 Millionen Euro

335,86 Millionen Euro Volatilität 5 Jahre: 36,2 Prozent

36,2 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,55

Der ETF soll die Entwicklung des MSCI USA Leveraged 2x Daily Strategie-Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode so getreu wie möglich nachbilden. Um das zu erreichen investiert der ETF in einen internationalen Aktienkorb sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in den MSCI USA Leveraged 2x Daily Strategie-Index getauscht wird.

Platz 1: SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 5 Jahre: 171,5 Prozent (p.a. 22,1 Prozent)

171,5 Prozent (p.a. 22,1 Prozent) Wertentwicklung seit Jahresbeginn: 16,6 Prozent

16,6 Prozent Fondsmanagement: State Street Global Advisors

State Street Global Advisors ISIN: IE00BWBXM948

Auflegung: 7. Juli 2015

7. Juli 2015 Fondsvolumen: 465,61 Millionen US-Dollar

465,61 Millionen US-Dollar Volatilität 5 Jahre: 22,6 Prozent

22,6 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,91

Top-3-Holdings