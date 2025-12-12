Trotz Krisen und Zoll-Wirrwarr war 2025 ein starkes Börsenjahr. Wir schauen, welche globalen Aktienfonds am besten abgeschnitten haben.

Mit Aktienfonds mit globaler Ausrichtung konnten Anleger in diesem Jahr ein Plus von bis zu 45 Prozent erzielen.

Rally oder Strohfeuer – was Anleger jetzt zur Autoindustrie wissen müssen

Top-Fonds: Das sind die Besten der Besten über 5 Jahre

Das starke Börsenjahr 2025 geht dem Ende entgegen. Vor allem Technologie- und KI-Werte sowie Rüstungs‑, Energie- und Finanzaktien gehören zu den Gewinnern, während klassische Industrien wie die Autohersteller unter hohem Wettbewerbs- und Margendruck stehen.

Regionen im Überblick

In den USA treiben Technologie- und KI-Konzerne die großen Indizes an, wobei ein Großteil der Kursgewinne auf wenige Schwergewichte entfällt und die Bewertungen deutlich über langjährigen Durchschnitten liegen.

In Europa markieren mehrere Leitindizes neue Höchststände, allerdings basiert ein erheblicher Teil der Rally eher auf gestiegenen Bewertungsniveaus als auf dynamisch wachsenden Gewinnen. Auffällig stark zeigen sich vor allem deutsche und einige südeuropäische Märkte, während skandinavische Börsen vergleichsweise moderat zulegen.

Großbritannien erlebt ein Comeback dank dividendenstarker, defensiver Titel, Japan profitiert von Währungseffekten und Reformen, wohingegen chinesische Aktien unter strukturellen Problemen und Vertrauensverlust leiden.

Die Gewinnerbranchen 2025

Zu den klaren Gewinnern zählen Technologie- und KI-Unternehmen, die von hohen Wachstumserwartungen und großer Anlegerfantasie getragen werden. Zahlreiche Einzeltitel aus Software, Halbleitern und IT-Sicherheit verzeichnen teils sehr hohe Kurszuwächse, gleichzeitig werden zunehmend Stimmen laut, die vor überzogenen Erwartungen warnen.

Ebenfalls stark entwickeln sich Rüstungs- und Verteidigungswerte, deren Auftragsbücher durch höhere Verteidigungsbudgets vieler Staaten gefüllt sind. Finanzunternehmen profitieren von der Zinslandschaft, höheren Kapitalmarktaktivitäten und einem freundlicheren regulatorischen Umfeld, während Versorger und ausgewählte Rohstofftitel – insbesondere im Bereich Edelmetalle und Industriemetalle – von Unsicherheit, Energiewende und steigender Stromnachfrage profitieren.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Verlierer und Problemfelder

Die globale und insbesondere deutsche Autoindustrie zählt zu den Problembranchen des Jahres. Der Übergang zur Elektromobilität belastet die Margen, gleichzeitig verschärft intensiver Wettbewerb aus den USA und aus China den Druck auf Marktanteile und Profitabilität. In Teilen der klassischen Industrie machen sich eine abflauende Konjunktur und steigende Kosten bemerkbar.

Auch Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien haben mit Projektverzögerungen, Netzausbauproblemen und Preisdruck zu kämpfen, obwohl der langfristige Trend weiterhin positiv bleibt. Exportabhängige Sektoren spüren zudem die Folgen von Zöllen und geopolitischen Spannungen.

Konsolidierung nach starkem Start

Nach einem sehr dynamischen ersten Halbjahr mit kräftigen Kursgewinnen ist die Entwicklung im zweiten Halbjahr von Konsolidierung geprägt. Viele wichtige Indizes bewegen sich seitwärts, zwischenzeitliche Rücksetzer zeugen von einer vorsichtigeren Risikowahrnehmung. Belastend wirken unter anderem Handelskonflikte, Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung in den USA, nach unten angepasste Gewinnerwartungen in zyklischen Branchen und bereits anspruchsvolle Bewertungen bei Wachstumswerten. Dennoch bleiben die meisten großen Märkte aus heutiger Sicht klar im Plus und gehen mit komfortablen zweistelligen Jahresgewinnen in die Schlussphase des Börsenjahres 2025.

In der heutigen Klickliste haben wir uns bei den global anlegenden Aktienfonds umgeschaut, wer bislang in diesem Jahr das beste Ergebnis für die Anleger generiert hat. Mit einbezogen haben wir alle globalen All-, Large-, Small- und Mid-Cap-Produkte. Auf einzelne Branchenfonds haben wir ebenso verzichtet wie auf ETFs. Auch explizit als institutionelle Tranchen gekennzeichnete Fonds haben wir wie währungsgesicherte Tranchen nicht berücksichtigt.

Die Top Ten der besten globalen Aktienfonds finden Sie auf den folgenden Seiten.