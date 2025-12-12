Das sind die besten globalen Aktienfonds des Jahres 2025
- Starkes Börsenjahr 2025 geht zu Ende Seite 1
- Abaris Growth Opportunities Seite 2
- Tresides Phönix one Seite 3
- DNB Disruptive Opportunities Seite 4
- Strategiekonzept Defensiv Seite 5
- La Francaise Inflect. Point Carbon Impact Euro Seite 6
- CoIQ Collective Intelligence Seite 7
- TT Contrarian Global Seite 8
- Kopernik Global All Cap Equity Seite 9
- Oberbanscheidt Dividendenfonds Seite 10
- Bit Global Leaders Seite 11
Das starke Börsenjahr 2025 geht dem Ende entgegen. Vor allem Technologie- und KI-Werte sowie Rüstungs‑, Energie- und Finanzaktien gehören zu den Gewinnern, während klassische Industrien wie die Autohersteller unter hohem Wettbewerbs- und Margendruck stehen.
Regionen im Überblick
In den USA treiben Technologie- und KI-Konzerne die großen Indizes an, wobei ein Großteil der Kursgewinne auf wenige Schwergewichte entfällt und die Bewertungen deutlich über langjährigen Durchschnitten liegen.
In Europa markieren mehrere Leitindizes neue Höchststände, allerdings basiert ein erheblicher Teil der Rally eher auf gestiegenen Bewertungsniveaus als auf dynamisch wachsenden Gewinnen. Auffällig stark zeigen sich vor allem deutsche und einige südeuropäische Märkte, während skandinavische Börsen vergleichsweise moderat zulegen.
Großbritannien erlebt ein Comeback dank dividendenstarker, defensiver Titel, Japan profitiert von Währungseffekten und Reformen, wohingegen chinesische Aktien unter strukturellen Problemen und Vertrauensverlust leiden.
Die Gewinnerbranchen 2025
Zu den klaren Gewinnern zählen Technologie- und KI-Unternehmen, die von hohen Wachstumserwartungen und großer Anlegerfantasie getragen werden. Zahlreiche Einzeltitel aus Software, Halbleitern und IT-Sicherheit verzeichnen teils sehr hohe Kurszuwächse, gleichzeitig werden zunehmend Stimmen laut, die vor überzogenen Erwartungen warnen.
Ebenfalls stark entwickeln sich Rüstungs- und Verteidigungswerte, deren Auftragsbücher durch höhere Verteidigungsbudgets vieler Staaten gefüllt sind. Finanzunternehmen profitieren von der Zinslandschaft, höheren Kapitalmarktaktivitäten und einem freundlicheren regulatorischen Umfeld, während Versorger und ausgewählte Rohstofftitel – insbesondere im Bereich Edelmetalle und Industriemetalle – von Unsicherheit, Energiewende und steigender Stromnachfrage profitieren.
Verlierer und Problemfelder
Die globale und insbesondere deutsche Autoindustrie zählt zu den Problembranchen des Jahres. Der Übergang zur Elektromobilität belastet die Margen, gleichzeitig verschärft intensiver Wettbewerb aus den USA und aus China den Druck auf Marktanteile und Profitabilität. In Teilen der klassischen Industrie machen sich eine abflauende Konjunktur und steigende Kosten bemerkbar.
Auch Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien haben mit Projektverzögerungen, Netzausbauproblemen und Preisdruck zu kämpfen, obwohl der langfristige Trend weiterhin positiv bleibt. Exportabhängige Sektoren spüren zudem die Folgen von Zöllen und geopolitischen Spannungen.
Konsolidierung nach starkem Start
Nach einem sehr dynamischen ersten Halbjahr mit kräftigen Kursgewinnen ist die Entwicklung im zweiten Halbjahr von Konsolidierung geprägt. Viele wichtige Indizes bewegen sich seitwärts, zwischenzeitliche Rücksetzer zeugen von einer vorsichtigeren Risikowahrnehmung. Belastend wirken unter anderem Handelskonflikte, Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung in den USA, nach unten angepasste Gewinnerwartungen in zyklischen Branchen und bereits anspruchsvolle Bewertungen bei Wachstumswerten. Dennoch bleiben die meisten großen Märkte aus heutiger Sicht klar im Plus und gehen mit komfortablen zweistelligen Jahresgewinnen in die Schlussphase des Börsenjahres 2025.
In der heutigen Klickliste haben wir uns bei den global anlegenden Aktienfonds umgeschaut, wer bislang in diesem Jahr das beste Ergebnis für die Anleger generiert hat. Mit einbezogen haben wir alle globalen All-, Large-, Small- und Mid-Cap-Produkte. Auf einzelne Branchenfonds haben wir ebenso verzichtet wie auf ETFs. Auch explizit als institutionelle Tranchen gekennzeichnete Fonds haben wir wie währungsgesicherte Tranchen nicht berücksichtigt.
Die Top Ten der besten globalen Aktienfonds finden Sie auf den folgenden Seiten.