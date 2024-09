Wie hoch sollten Aktien in einem möglicherweise unsicheren Marktumfeld gewichtet werden? Wie entwickeln sich die Zinsen, welchen Anteil am Gesamtportfolio sollten Anleihen in einem gutsortierten Portfolio haben – und welche Laufzeiten wären vorteilhaft? Dies sind nur einige von weitaus mehr Fragen, mit denen sich Anleger herumschlagen müssen, wenn sie ihr Portfolio in Eigenregie zusammenstellen.

Was für viele von ihnen eine mitunter stressige Nebenbeschäftigung ist, stellt für Portfoliomanager von Mischfonds Routine dar. Doch auch für Profis hält dieses Fondssegment mit den vier Spielarten defensive, ausgewogene, offensive und flexible Strategien diverse Herausforderungen bereit, die sehr unterschiedlich gemeistert werden. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Auswertung von mehr als 250 globalen Mischfonds mit defensiver Ausrichtung: So liegen Dutzende der entsprechend ausgerichteten Fonds auf Sicht von fünf Jahren im Minus, während das performancestärkste Angebot um immerhin 36,02 Prozent zulegte.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Assenagon Multi Asset Conservative LU1297482736 77 32 22 23 29,00 11,61 463 2 Global Markets Defender DE000A0M2JJ8 76 36 10 30 34,77 16,95 22 3 Degussa Bank-Universal-Rentenfonds DE0008490673 67 27 10 30 36,02 26,33 562 4 Fontanus Balanced DE000A2P37U4 67 30 10 27 24,45 16,24 31 5 Pimco Strategic Income Fund E USD IE00BG800Q99 66 26 10 30 24,12 20,51 408

Das letztgenannte Ergebnis erzielte der Degussa-Bank-Universal-Rentenfonds, der es damit in der Gesamtwertung (siehe Tabelle) auf Rang 3 schafft. Trotz des scheinbar eindeutigen Namens steht das 1991 aufgelegte Produkt keineswegs für eine reine Rentenstrategie – bis zu 25 Prozent Aktien sind möglich. Davon macht Portfoliomanager Keith Vine aktuell auch umfassend Gebrauch und setzt bevorzugt auf Finanztitel wie Münchner Rück, Unicredit, UBS und ING. Neben einer kleinen Fonds-Beimischung – darunter primär dem Bakersteel Precious Metals – bilden Staatsanleihen den Schwerpunkt innerhalb des Rentenportfolios, mit einem Schwerpunkt auf längeren Laufzeiten. So gewichtet er Papiere mit mindestens 15 Jahren Restlaufzeit aktuell mit rund 25 Prozent, Kurzläufer mit bis zu drei Jahren Restlaufzeiten hingegen mit weniger als 10 Prozent. Auf Länderebene spielt Italien mit einem Portfolioanteil von knapp 20 Prozent die führende Rolle im Anleihenportfolio.

Auf Ratingebene zeigt sich, dass Vine auch bei Papieren ohne Investment-Grade-Status zugreift und beispielsweise Staatsanleihen aus Montenegro, Ägypten oder Nordmazedonien beimischt. Für Anleger des Fonds soll sich an der Strategie auch nach der Übernahme der Degussa Bank durch die Oldenburgische Landesbank nichts ändern, da Vine weiterhin an Bord bleibt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Den besten Gesamteindruck im Crashtest hinterlässt der Assenagon Multi Asset Conservative. Bei seinen Anlageentscheidungen kann Fondsmanager Thomas Romig sehr flexibel agieren und je nach Marktumfeld die Quote von Aktien und Anleihen auf ein Minimum herunterfahren: Diese Freiheit macht er sich auch zunutze: „In der zweiten Jahreshälfte 2022 haben wir die Anleihequote auf nahezu Null abgesenkt und konnten so Verluste in diesem Segment vermeiden“, sagt der Leiter des Multi-Asset-Portfolio-Management-Teams und Geschäftsführer von Assenagon Asset Management.

Mit einer Gewichtung von 46 Prozent spielen Unternehmensanleihen aktuell die Hauptrolle im Rentenportfolio, Staatsanleihen gewichtet Romig mit lediglich 11 Prozent. Während Konkurrent Vine nahezu durchweg auf Einzeltitel setzt, bevorzugt Romig Fonds wie den Carmignac Portfolio Credit oder den Wellington Strategic European: „Wir denken in Themen – und um diese flexibel, effizient und zeitnah umsetzen zu können, nutzen wir unter anderem die Expertise ausgewiesener Spezialisten im jeweiligen Anlagesegment, die für uns die Auswahl der Einzeltitel übernehmen“, erläutert Romig. Daneben kann er auch auf alternative Investments, Futures und Optionen zurückgreifen und gewichtet diese Anlagevehikel aktuell mit rund 10 Prozent.

Wie der Assenagon-Geschäftsführer verfolgt auch Thorsten Ehlers mit dem zweitplatzierten Global Markets Defender ein Dachfonds-Konzept und kann so je nach Marktlage ähnlich flexibel agieren. „Wir haben keine Mindestanlagequote und können die Aktienquote in unsicheren Zeiten auf null Prozent reduzieren, bis zu 100 Prozent Cash sind ebenfalls möglich“, erläutert der Geschäftsführer der Finanzberatung Ehlers und Partner. Kürzlich hat er sich von vier Aktienfonds mit Fokus auf US-Technologiewerten getrennt und den Erlös in Cash mit einer Verzinsung von 3,55 Prozent angelegt. „Die Bewertungen in diesem Segment sind mittlerweile sehr hoch und somit steigt das Risiko einer Korrektur. Angesichts einer Wertentwicklung von 9 Prozent im laufenden Jahr kann das Risiko im Fonds gerne reduziert werden“, begründet Ehlers seine Portfolioentscheidung.

Anders als Romig verzichtet Ehlers generell auf alternative Investments, Rohstoffe, Futures und Optionen. Dafür mischt er aktuell unter anderem Rentenfonds mit Fokus auf Skandinavien und Indien bei. Da er von einem steigenden Euro ausgeht, hat der Portfoliomanager seine Engagements in Rentenfonds jüngst größtenteils in Euro-gesicherte Tranchen umgeschichtet. Die Aussichten für das Rentensegment beurteilt Ehlers positiv: „In vielen Ländern ist das Zinsniveau wieder interessant und die weltweiten Zinssenkungen bieten die Chance auf steigende Anleihekurse“, so seine Einschätzung. Zu den Aktienmärkten äußert sich der Fondsmanager zurückhaltender: „Das Risiko einer Rezession beziehungsweise eines Konjunkturabschwungs in den USA wird aus unserer Sicht mittlerweile unterschätzt. Zinssenkungen könnten zu spät kommen – und die Wirtschaft in den USA schwächelt bereits.“

Zuversichtlicher für das Aktiensegment zeigt sich hingegen Konkurrent Romig, der die Aktienquote jüngst unter anderem im Bereich US-Standardwerte aufgrund der anhaltenden extremen Kapitalflüsse in passive Anlagevehikel erhöht hat und auch die Aussichten für Unternehmensanleihen positiv beurteilt. Aus Themensicht bieten seiner Einschätzung nach derzeit die Frontier Markets aufgrund ihrer günstigen Bewertungen sowie der Wachstumsstärke gute Chancen. Ähnliches gelte für Japan, wo bei ebenfalls günstigen Bewertungen die Reform der Unternehmen in vollem Gange sei.