Neues Jahr – neues Glück? Die Bewertungen im Gesundheitssektor sind günstig wie selten zuvor. Insbesondere im Pharmabereich sind die Bewertungen der US-Titel im Vergleich zum S&P 500 nahe an den Tiefständen angelangt. Und dies, obwohl es an den langfristigen Aussichten des Sektors keine Zweifel gibt. Insofern stehen die Chancen für den Healthcare-Markt in diesem Jahr sehr gut.

Egal ob die Konjunktur läuft, sich diese in einer unsicheren Situation befindet oder gar den Rückwärtsgang eingelegt hat, die Gesundheitsbranche hat immer Konjunktur. Der Sektor wurde in den vergangenen Jahren immer wichtiger und es gibt keinerlei Gründe, warum die Bedeutung in Zukunft abnehmen sollte.

Der Gesundheitssektor gilt dabei global als Wachstumsbranche. Dieses Wachstum wird von der Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungsmethoden, vom Aufstieg einstiger Schwellenländer mit steigenden Einkommen und Wohlstand sowie der dadurch gestiegenen Lebenserwartung genauso getragen wie durch den Trend zum gesünderen Leben und der Behandlung der weltweit zunehmenden Volkskrankheiten wie Übergewicht und Diabetes.