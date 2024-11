Performance seit Jahresanfang Die besten globalen Mischfonds

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Aber auch außerhalb der Aktienmärkte gab es einige andere Segmente, die zu überzeugen wussten. So hat beispielsweise Gold im Jahresverlauf mehrere neue Höchststände erreicht und nicht erst seit der Wiederwahl Donald Trumps in den USA gehen die Kryptokurse durch die Decke.

Das Börsenjahr nähert sich dem Ende. Bislang darf das Jahr 2024 in vielen Belangen als erfolgreich gewertet werden. Vom Markteinbruch im Sommer haben sich die Märkte schnell wieder erholt. Etliche Aktien - Indizes erreichten zwischenzeitlich gleich mehrfach neue Höchststände. Waren es vor allem die Magnificant 7 und Big Techs in den USA die die Märkte bestimmten, erfolgte im Sommer eine kleine Wende und insbesondere die Entwicklung der US-Märkte steht nun auf einer breiteren Basis.

Der Jahresendspurt läuft: kurz vor Jahresschluss kämpfen etliche Fonds um den Platz an der Sonne. Wer macht das Rennen, rutscht noch jemand aus oder stürzt gar über eine noch nicht zu sehende Hürde? Wir haben uns die Ergebnisse aller global anlegenden Mischfonds egal welcher Kategorie angeschaut und zeigen Ihnen, wer aktuell an der Spitze liegt.

Aber auch außerhalb der Aktienmärkte gab es einige andere Segmente, die zu überzeugen wussten. So hat beispielsweise Gold im Jahresverlauf mehrere neue Höchststände erreicht und nicht erst seit der Wiederwahl Donald Trumps in den USA gehen die Kryptokurse durch die Decke.

Das Börsenjahr nähert sich dem Ende. Bislang darf das Jahr 2024 in vielen Belangen als erfolgreich gewertet werden. Vom Markteinbruch im Sommer haben sich die Märkte schnell wieder erholt. Etliche Aktien - Indizes erreichten zwischenzeitlich gleich mehrfach neue Höchststände. Waren es vor allem die Magnificant 7 und Big Techs in den USA die die Märkte bestimmten, erfolgte im Sommer eine kleine Wende und insbesondere die Entwicklung der US-Märkte steht nun auf einer breiteren Basis.

Der Jahresendspurt läuft: kurz vor Jahresschluss kämpfen etliche Fonds um den Platz an der Sonne. Wer macht das Rennen, rutscht noch jemand aus oder stürzt gar über eine noch nicht zu sehende Hürde? Wir haben uns die Ergebnisse aller global anlegenden Mischfonds egal welcher Kategorie angeschaut und zeigen Ihnen, wer aktuell an der Spitze liegt.

Auch auf der Rentenseite wieder Opportunitäten

Es gab Zinssenkungen in den USA und Europa. Im Gegenzug wurden in Japan die Zinsen seitens der Zentralbank erhöht. Nach vielen Jahren mit Null- und Negativzinsen ändern sich dort die Voraussetzungen. So gibt es aber auch auf der Rentenseite wieder Opportunitäten, die seitens der Fondsmanager genutzt werden können.

Die geopolitische Lage mit dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine, dem Nahost-Konflikt und anderen Störfeuern hat sich nicht verbessert und macht die Lage für alle Marktteilnehmer nicht einfacher.