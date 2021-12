Mitlandet der World Gold Expertise Fonds (WKN 813929) der Fondsgesellschaft Lombard Odier aufder besten Goldaktienfonds 2009. Der Manager des rund 145 Millionen schweren Fonds, Auréle Storno, investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in mittelgroße Unternehmen, die in der Goldförderung tätig sind. Der Rest wird unter anderem in Firmen aus dem Edelmetall- und Edelstahlsektor investiert. Der Liquiditätsanteil liegt derzeit bei rund 4 Prozent.Den geografischen Schwerpunkt bildet auch hier Nordamerika (knapp 74 Prozent), mit Abstand gefolgt von Australien und Asien, Großbritannien sowie Afrika und dem Mittleren Osten.