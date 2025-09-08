Der Goldpreis hat erneut zum Höhenflug angesetzt: Am Dienstag, 2. September, hat der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls erstmals seit April wieder die Marke von 3.500 US-Dollar durchbrochen. Am Mittwoch folgte mit knapp 3.579 US-Dollar der nächste Höchststand. Am Freitag waren es zeitweise sogar rund 3.600 US-Dollar pro Unze – und Analysten sehen weiteres Potenzial.

So prognostizieren etwa die Experten von Morgan Stanley einen Anstieg um weitere 10 Prozent, was einem Goldpreis von etwa 3.900 US-Dollar entspräche. Laut Goldman Sachs könnte der Preis des Edelmetalls sogar auf fast 5.000 US-Dollar je Unze klettern, wenn die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed geschwächt wird und Investoren nur einen kleinen Teil ihres Kapitals aus US-Staatsanleihen in Gold umschichten.

Die Bank skizziert in ihrem Research-Papier „Diversify Into Commodities, Especially Gold“ mehrere mögliche Entwicklungen:

Basisprognose: Anstieg bis auf 4.000 US-Dollar je Unze bis Mitte 2026

Anstieg bis auf 4.000 US-Dollar je Unze bis Mitte 2026 Risikoszenario: 4.500 US-Dollar pro Unze

4.500 US-Dollar pro Unze Maximalfall: knapp 5.000 US-Dollar je Unze, wenn nur 1 Prozent der privat gehaltenen US-Treasuries in Gold fließt

Für Anleger, die den Einstieg in Gold bislang verpasst haben, rücken seit einiger Zeit verstärkt Goldminenaktien in den Fokus. Nach Jahren der Enttäuschung zeigen diese endlich die lang erwartete Hebelwirkung auf den steigenden Goldpreis.

Goldminenaktien: Warum der Hebel jetzt wirkt

Während sich Gold in US-Dollar auf Jahressicht um 42,5 Prozent verteuert hat, legte der Goldminenindex Nyse Arca Gold Bugs um etwa 78,3 Prozent zu. Er umfasst 15 Unternehmen. Der Global Gold Miners Index, der 29 Werte enthält, verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten sogar einen Anstieg von 96,4 Prozent. Damit entwickeln sich Minenaktien noch deutlich dynamischer als das Edelmetall selbst. Der Grund: Die Gewinnmargen der Minenbetreiber explodieren förmlich.

Die Rechnung ist einfach: Bei nach Angaben des Branchenverbands World Gold Council durchschnittlichen Produktionskosten von etwa 1.400 US-Dollar pro Unze und einem Goldpreis von über 3.500 US-Dollar verdienen die Unternehmen pro geförderter Unze mehr als 2.000 Dollar. Im Vorjahr lag dieser Gewinn noch bei unter 1.000 US-Dollar – eine Verdopplung der Profitabilität.

Diese Hebelwirkung macht Minenaktien theoretisch zu einer Lizenz zum Gelddrucken in jedem Gold-Bullenmarkt. Steigt der Goldpreis um 10 Prozent, können die Gewinne der Minenbetreiber um 50 bis 100 Prozent zulegen.

Warum der Funke erst jetzt überspringt

Lange Zeit blieben Goldminenaktien hinter den Erwartungen zurück. Die Gründe waren vielfältig: Explorationsprojekte in politisch instabilen Regionen, steigende Produktionskosten durch Inflation und Energiepreise sowie eine zu aggressive Expansionsstrategie vieler Unternehmen.

Besonders die geopolitischen Risiken bleiben ein Dauerthema. Ghana etwa verpflichtete Minenbetreiber, 20 Prozent ihrer Goldproduktion an die Zentralbank zu verkaufen. In Mali droht Barrick Gold der Verlust einer seiner wertvollsten Minen durch die Militärregierung.

Doch die Branche hat gelernt. Die Unternehmen wirtschaften heute disziplinierter, fokussieren sich auf rentable Projekte und bauen Schulden ab. Die Zeiten des Wachstums um jeden Preis scheinen vorbei.

Strukturelle Treiber stützen den Goldmarkt

Was die aktuelle Rally von früheren Bewegungen unterscheidet: Die fundamentalen Treiber sind außergewöhnlich stark. Das Vertrauen in den US-Dollar schwindet angesichts einer Staatsverschuldung von über 37 Billionen US-Dollar. Die USA zahlen mittlerweile mehr für Zinsen auf ihre Schulden als für das Militär.

Gleichzeitig beschleunigt sich die Entdollarisierung. Zentralbanken kauften auch 2024 wieder massiv Gold – zwischen 750 und 900 Tonnen werden erwartet. Vor allem nichtwestliche Staaten diversifizieren ihre Reserven weg vom US-Dollar hin zum Edelmetall ohne Gegenparteirisiko.

Der Machtkampf zwischen der Trump-Administration und der Federal Reserve verschärft die Situation. Der Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, wird als Angriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank gewertet. Das schwächt das Vertrauen in den US-Dollar zusätzlich.

Chancen und Risiken für Anleger

Eine Analyse von HQ Trust über 50 Jahre zeigt: Goldminenaktien können Gold langfristig schlagen, gehen aber mit deutlich höheren Risiken einher. Die Volatilität liegt bei 32 Prozent, verglichen mit 19 Prozent bei Gold. Zudem korrelieren Minenaktien stärker mit dem allgemeinen Aktienmarkt.

Besonders auffällig: Seit der Finanzkrise 2007 hinken Goldminenaktien dem Goldpreis hinterher. Während Gold seitdem jährlich um 9,7 Prozent zulegte, schafften Minenaktien nur 2,2 Prozent. Die aktuelle Aufholjagd könnte diese Lücke schließen.

Für risikobereite Anleger bieten sich verschiedene Möglichkeiten. ETFs auf Minenindizes streuen das Risiko über viele Unternehmen. Aktiv gemanagte Fonds können gezielt auf Qualitätsunternehmen setzen. Eine interessante Alternative sind Royalty-und-Streaming-Unternehmen, die Rechte an der Goldförderung erwerben, ohne selbst Minen zu betreiben.

Timing ist entscheidend

Doch Vorsicht: Eine Buy-and-Hold-Strategie funktioniert bei Minenaktien selten. Die Branche neigt in Boomphasen zu Übertreibungen. Wenn das Mantra „Wachstum um jeden Preis“ zurückkehrt, ist Vorsicht geboten.

Für die reine Portfolioabsicherung bleibt physisches Gold die bessere Wahl. Wer jedoch von der Dynamik steigender Goldpreise überproportional profitieren will und die höheren Risiken akzeptiert, findet in ausgewählten Goldminen-ETFs und -Fonds interessante Beimischungen.

So haben wir die Top-Fonds herausgefiltert

Auf den folgenden Seiten haben wir deshalb die zehn besten Fonds und ETFs mit Fokus auf Goldminenaktien über ein Jahr aus unserem Fondsexplorer herausgefiltert und für Sie zusammengestellt. Institutionelle Tranchen haben wir nicht berücksichtigt. Auch Anteilsklassen mit erkennbaren Währungsabsicherungen haben wir außen vor gelassen. Bei ETFs, die den identischen Index abbilden, haben wir nur den jeweils besten Fonds in die Liste aufgenommen.

Stand der Daten: 07. September 2025

Die zehn performancestärksten Fonds über ein Jahr finden Sie auf den folgenden Seiten.