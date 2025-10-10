Wachstumsaktien sind bei Anlegern beliebt – nicht nur US-Konzerne sind dabei vielversprechend. Wir stellen die besten Fonds mit Europa-Fokus vor.

Wachstumsaktien bieten höhere Renditechancen, schwanken aber auch stärker – wir werfen einen Blick auf den europäischen Markt

Im Fondsmanagement bezeichnet man den Growth-Stil als eine Anlagestrategie, die auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial setzt. Dabei liegt der Fokus auf Firmen, die voraussichtlich Umsätze und Gewinne in einem schnelleren Tempo steigern, vor allem in innovativen Branchen wie Technologie, Biotechnologie oder erneuerbare Energien.

Charakteristika von Growth-Werten

Growth-Werte zeichnen sich zumeist durch höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV), starke Umsatzsteigerungen, geringe Dividendenrenditen, und oft noch keine oder niedrige Gewinne aus, weil die Gewinne reinvestiert werden, um weiteres Wachstum zu generieren.

Growth-Werte sind Unternehmen, bei denen künftige Wachstumsraten die wichtigsten Treiber sind. Sie bieten hohe Renditechancen, sind jedoch volatiler und auf höhere Risiken ausgelegt, da ihre Bewertungen oftmals stark von zukünftigen Erwartungen abhängen. Besonders in Wachstumsbranchen wie Technologie und Digitalisierung sind sie zu finden. Typisch ist neben einem hohen KGV das Streben nach Umsätzen und Gewinnen, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen.

Bester Zeitpunkt für Growth

Growth-Aktien performen besonders gut bei erwarteten oder tatsächlichen wirtschaftlichen Aufschwüngen, moderaten beziehungsweise niedrigen Zinsen, positiver Revisionsdynamik und starken Megatrend-Themen. In solchen Phasen profitieren sie von niedrigen Kapitalkosten und der Erwartung, dass innovative Unternehmen künftig überdurchschnittlich wachsen werden. Zudem zeigen Studien, dass Growth-Aktien in Phasen niedriger Inflation oftmals bessere Renditen erzielen, da Investoren auf das zukünftige Wachstum spekulieren.

Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen Value-Aktienfonds unterschiedlicher Regionen angeschaut haben, analysieren wir nun Aktienfonds, die den Growth-Ansatz verfolgen. Wir beginnen mit Fonds mit Europa-Schwerpunkt.

Die besten Growth-Fonds : So haben wir ausgewertet

Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Europa Growth“ stammt aus der Morningstar-Datenbank. Die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten europäischen Growth-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.