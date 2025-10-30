Wachstumsaktien sind bei Anlegern beliebt – neben US-Konzernen und europäischen Firmen kommen noch weitere Titel in Betracht. Wir stellen die besten Fonds mit globalem Fokus vor.

Fünf-Jahres-Sieger Das sind die besten globalen Fonds für Growth-Aktien

Wachstumsaktien bieten höhere Renditechancen, schwanken aber auch stärker. Wir werfen einen Blick auf den globalen Markt.

In Teil 1 und Teil 2 der Growth-Reihe haben wir uns bestimmten Regionen gewidmet, nämlich Europa und den USA. Jede der genannten Regionen hat sicherlich ihre Vorzüge. Wer noch breiter streuen möchte, kann auch zu einem global ausgerichteten Aktienfonds greifen. In einem globalen Mandat können auch Länder beigemischt werden, die sich außerhalb Europas und den USA befinden.

Schwellenländer nicht unterschätzen

Denn auch wenn in globalen Aktienfonds nach wie vor die etablierten Industrienationen aus bekannten Gründen dominieren, sollte man den Einfluss der Schwellenländer nicht unterschätzen. Gerade im Tech-Bereich gibt es dort Unternehmen, die am Markt eine größere Rolle spielen. Insbesondere in Asien, Lateinamerika und ausgewählten osteuropäischen Märkten gelten Technologie und Digitalisierung als Haupttreiber des Wachstums.

Asien

Insbesondere in China, Südkorea und Indien zeigen viele Unternehmen starkes Gewinnwachstum, getrieben von Technologie, Konsum und Digitalisierung. Bekannte Technologiekonzerne wie Alibaba und Tencent sind nach wie vor dominant, während Taiwan beispielsweise mit Innovation im Tech-Sektor überzeugt.

Lateinamerika

Die Börsen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien verzeichnen aktuell zweistellige Kursgewinne. Firmen wie Nu Holdings und Mercado Libre gelten in dieser Region als digitale Champions und punkten mit innovativen Geschäftsmodellen.

Die besten globalen Growth-Fonds: So haben wir ausgewertet

Es gibt also gute Gründe, in breit gestreute globale Growth-Aktienfonds zu investieren. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Global Growth“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten globalen Growth-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.