USA: Das sind die besten Fonds für Growth-Aktien
Im ersten Teil unserer Growth-Reihe haben wir uns Europa gewidmet, denn auch dort gibt es eine ganze Reihe an innovativen Unternehmen, die einem Growth-Sektor angehören. Kommen wir nun zu einer Region, dessen Aktienmarkt in den vergangenen Monaten oder gar Jahren von Growth-Titeln dominiert und kräftig nach oben gehievt wurde.
Perfect Match: USA und Growth
Wer in Growth-Aktien investieren will, kommt an den USA nur schwer vorbei. Kein anderer Markt bietet so viel Innovationskraft, Kapitalstärke und unternehmerische Dynamik wie die Vereinigten Staaten.
Dort entstehen die Trends von morgen – künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Biotechnologie oder Halbleiter – und sie werden von marktführenden Weltkonzernen getragen, die kontinuierlich investieren und immer weiterwachsen.
Den Rest der Welt abgehängt
Allein die großen Technologieunternehmen der USA investieren jährlich hunderte Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung – mehr als ganze Industrienationen zusammen. Wer an die Zukunft glaubt, investiert also in die USA.
Für Anleger bedeutet das: Renditechancen mit Substanz. US-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren doppelt so hohe Erträge geliefert wie der Rest der Welt und zugleich die Technologieführerschaft gesichert.
Die besten Growth-Fonds: So haben wir ausgewertet
Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap USA Growth“ stammt aus der Morningstar-Datenbank. Die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.
Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.
