Für ein gesundes Depot Die besten Healthcare-Fonds über zehn Jahre

Aktien aus dem Gesundheitssektor sind für Anleger so etwas wie ein Fels in der Brandung. Wenn es an den Börsen abwärts geht, bleiben die Aktien entsprechender Unternehmen meist verschont. Als um die Jahrtausendwende die Dotcom-Blase platzte und die Aktienkurse um 40 Prozent einbrachen, legte der MSCI World Healthcare entgegen der schlechten Börsenstimmung etwa um mehr als 30 Prozent zu. Aktien aus dem Gesundheitssektor können sich in schwierigen Börsenphasen also als guter Puffer erweisen. Dies liegt an ihren relativ konjunkturunabhängigen Geschäftsmodellen, die sich in schwierigen Marktphasen oft robuster zeigen als die von Unternehmen aus anderen Branchen.

Gesundheitssektor im Vergleich zum MSCI World

Im laufenden Jahr sind Aktien aus dem Gesundheitssektor jedoch hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Während der MSCI World bereits um 10 Prozent gestiegen ist, war mit dem MSCI World Healthcare noch kein Geld zu verdienen. Er liegt mit 2 Prozent im Minus. Ein Grund für die Underperformance könnten die zunehmenden Eingriffe in die Preisgestaltung im Gesundheitswesen sein. So hat US-Präsident Joe Biden kürzlich erstmals Preisobergrenzen für bestimmte Medikamente in den USA eingeführt. Zudem hatten Wachstumswerte aus dem Segment Biotechnologie zuletzt mit Gegenwind zu kämpfen.

Über einen längeren Anlagehorizont betrachtet, haben sich Aktien aus dem Gesundheitssektor jedoch als lohnendes Investment erwiesen. Der MSCI World Health Care ist seit Anfang 2011 um mehr als 400 Prozent gestiegen, während der MSCI World im gleichen Zeitraum nur um 278 Prozent zulegte. Zu den langfristigen Treibern des Gesundheitssektors zählt vor allem die schiere Größe des globalen Gesundheitsmarktes, argumentieren die Experten der DWS. So beliefen sich die jährlichen Gesundheitsausgaben weltweit auf mehr als 8 Billionen US-Dollar. Rund die Hälfte davon entfalle auf die USA und mache dort fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Schätzungen gehen davon aus, dass die Wachstumsraten der Gesundheitsausgaben in den kommenden Jahren über denen des Weltwirtschaftswachstums liegen könnten.

Auswirkungen des demografischen Wandels

Hinzu kommt der demografische Wandel, insbesondere die zunehmende Alterung in vielen Industrieländern und die steigende Lebenserwartung in den Schwellenländern. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich weiter auf knapp 10 Milliarden Menschen anwachsen und die Lebenserwartung voraussichtlich auf durchschnittlich fast 77 Jahre steigen. Gleichzeitig nimmt der Anteil älterer Menschen stark zu. Dies könnte die Gesundheitsausgaben weiter in die Höhe treiben. Nicht zuletzt, weil die durch den demografischen Wandel notwendige Verlängerung der Lebensarbeitszeit verstärkte Investitionen in die Gesunderhaltung und Produktivität älterer Arbeitnehmer erfordern könnte.

Die Zahl der Krankheitsfälle und damit die Ausgaben für Arzneimittel und Medizintechnik steigen in einer immer älter werdenden Bevölkerung. Aber auch für viele junge Menschen birgt der westliche Lebensstil gesundheitliche Risiken. Durch zu hohen Zucker- und Fettkonsum bei gleichzeitigem Bewegungsmangel leiden sie häufig schon in jungen Jahren an verschiedenen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Gelenkveränderungen. Die Megatrends Gesundheit und Gesundheitsvorsorge sind längst nicht mehr auf die Industrienationen beschränkt. Sie sind auch in den Schwellenländern angekommen und stellen dort einen riesigen Wachstumsmarkt dar. Die verbesserte medizinische Versorgung führt einerseits zu einer höheren Lebenserwartung, andererseits nehmen typische Wohlstandskrankheiten zu. Diese Trends werden sich aller Voraussicht nach fortsetzen. Das macht den Gesundheitssektor zu einem globalen Wachstumsmarkt mit überdurchschnittlichen Perspektiven für Investoren.

Ein Vorteil von Gesundheitsfonds ist ihre besonders breite Streuung. Sie engagieren sich nicht nur in einem, sondern in vielen Bereichen des Gesundheitswesens. Dazu gehören Medizintechnik, Pharma, Biotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen. In der folgenden Klickstrecke stellen wir die zehn besten Fonds und ETFs der vergangenen zehn Jahre vor.

Stand aller Daten: 28. Juni 2023