Mit Immobilien-ETFs können Anleger indirekt und passiv an der Wertentwicklung des Immobiliensektors partizipieren. | Foto: Midjourney

Die Stimmung am deutschen Immobilienmarkt hellt sich langsam auf. Nach der Zinswende zeigen vor allem jüngere Menschen wieder verstärktes Interesse an Immobilien. Laut einer Umfrage von Yougov mit Beteiligung von Bauer Immobilien planen 10 Prozent der Befragten in den nächsten drei Jahren einen Immobilienkauf. Besonders die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen liebäugelt mit den eigenen vier Wänden.

Unsicherheitsfaktoren beim Immobilienkauf

Ein Faktor, der beim Immobilienkauf massiv an Bedeutung gewinnt, ist der energetische Zustand. Laut der Umfrage spielt die Energieeffizienz für 45 Prozent der Probanden eine „eher große“ oder „sehr große“ Rolle.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland. 27 Prozent der Befragten nennen „finanzielle Unsicherheit“ als Hauptgrund, warum sie aktuell keinen Immobilienkauf in Betracht ziehen.

Mit Fonds und ETFs indirekt in Immobilien investieren

Wer die Risiken scheut, die mit dem Kauf einer Immobilie einhergehen, aber trotzdem von den Chancen des Marktes profitieren will, der kann auch indirekt in den Immobiliensektor investieren.

Eine Möglichkeit sind offene Immobilienfonds, in die deutsche Anleger derzeit über 130 Milliarden Euro investiert haben – und das, obwohl die Produkte mit teils erheblichen Nachteilen einhergehen. So verfügen sie über starre Rückgabefristen von bis zu 24 Monaten und werden an den Börsen mit teils erheblichen Abschlägen gehandelt.

Eine weitere Investitionsmöglichkeit sind Immobilien-ETFs, die über die vergangenen Jahre deutlich besser performten. So erzielten börsengehandelte Indexfonds, die global in Immobilienaktien investieren, in den vergangenen 15 Jahren eine viermal höhere Rendite als klassische offene Immobilienfonds. Ein Grund dafür sind die Gebühren, die nur bei einem Fünftel der Kosten klassischer Immobilienfonds liegen.

Die besten Immobilien-ETFs über 10 Jahre

Auf den folgenden Seiten stellen wir daher die Immobilien-ETFs vor, die in den vergangenen zehn Jahren am besten performten. Bei ETFs, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt.

Stand aller Daten: 29. Oktober 2024