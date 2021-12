1. Mit einer Wertsteigerung vonführt der(WKN 975049 ) von Union Investment die Bestenliste in der Kategoriean.„Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades“, so der Anlagegrundsatz des Fondsmanagers(Foto)Hackenberg investiert in Wertpapiere europäischer mittelgroßer bis sehr kleiner Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien deutscher oder hauptsächlich in Deutschland tätiger Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung liegt. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in diesen Werten angelegt. Derivate werden zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt.Hinsichtlich der Sektorenaufteilung bildet die Industrie mit 37,8 Prozent den Schwerpunkt im Portfolio, gefolgt von Konsumgütern (19,9 Prozent) und IT-Dienstleistungen (12,7 Prozent).Der Fonds wurde im Oktober 2006 aufgelegt. Im Krisenjahr 2008 brach der Uni Deutschland XS um knapp 43 Prozent ein – genauso wie der Vergleichsindex MSCI Germany Small Cap NR USD. Seit Jahresanfang hat sich der Fonds wieder erholt und liegt nun knapp 30 Prozent über der Benchmark. Auf Jahressicht hat der Fonds per Anfang Dezember sogarzugelegt.