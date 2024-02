Die Zahl der Haustiere nimmt in Deutschland seit Jahren immer weiter zu. In Deutschland gibt es rund 31,6 Millonen Haustierbesitzer, die 34,7 Millionen Schützlinge halten. Europaweit gibt es nur in Russland mehr Haustiere (50,7 Millionen). Im Jahr 2021 hielten 47 Prozent der deutschen Haushalte ein Haustier. 2012 waren es nur 36 Prozent.

Beliebteste Haustiere sind hierzulande eindeutig Katzen. Insgesamt leben in der Bundesrepublik 16,7 Millionen Samtpfoten. Hunde rangieren mit 10,3 Millionen auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala.

Hunde kosten ihre Besitzer monatlich im Schnitt 103 Euro. Für Kaninchen fallen 60 Euro an, für Katzen 51 Euro. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Kosten entfällt auf Tierarztbesuche – Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, aber auch Behandlungen und nötigenfalls auch Operationen.

Um sich gegen unerwartet hohe Ausgaben im Fall der Fälle abzusichern, schließen viele Tierhalter eine Kranken- und/oder eine OP-Versicherung für ihren Vierbeiner ab. Welche Produkte dabei besonders leistungsstark sind, hat das Analysehaus Ascore ermittelt.

Ascore mit neuem Bewertungsverfahren

Das Analysehaus hat ein neues Bewertungsverfahren, das sogenannte Scoring mit vier neuen Kriterienkatalogen für die Tierkranken- und -Operationsversicherungen eingeführt. Dabei wurden:

Bei der Tierkrankenversicherung Hund – 46 Tarife von 13 Gesellschaften,

bei der Tierkrankenversicherung Katze – 41 Tarife von 13 Gesellschaften,

bei der Tier-OP-Versicherung Hunde – 39 Tarife von 14 Gesellschaften und

bei der Tier-OP-Versicherung Katze – 33 Tarife von 14 Gesellschaften untersucht.

Angeborene Fehlentwicklungen abgesichert

Besonders wichtig war den Forschern dabei in allen Kriterienkatalogen, dass angeborene Fehlentwicklungen der Tiere, die bei Vertragsabschluss noch nicht bekannt waren, versichert sind. Des Weiteren spielen Kriterien wie die Deckung von Vorsorgebehandlungen wie zum Beispiel Zahnreinigungen und alternativen Heilbehandlungen wie Akupunktur oder Osteopathie eine Rolle. Auch die Versicherungsdauer im Ausland und die Wartezeit nach einem Unfall wurden berücksichtigt, wobei die Wartezeit je nach Tarif zwischen sieben und 90 Tagen variieren kann.

Die Ergebnisse ihrer jeweiligen Untersuchungen stellen die Forscher in Form von Kompassen dar. Dabei bedeuten:

6 Kompasse – Herausragend,

5 Kompasse – Ausgezeichnet,

4 Kompasse – Sehr gut,

3 Kompasse – Gut,

2 Kompasse – Ausreichend und

1 Kompass – Schwach.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Das Ergebnis

Nur einer einzigen Gesellschaft ist es gelungen, auf die Höchstbewertung zu kommen: Die Hanse Merkur Allgemeine Versicherung hat mit ihrem Tarif „Best mit Zahnzusatz“ in den Bereichen Tier-OP Hund und Tier-OP Katze jeweils sechs Kompasse erzielt.

Zahlreiche Anbieter kommen mit ihren Tarifen auf die zweitbeste Note von fünf Kompassen. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Übersicht (alphabetisch sortiert).

Tier-OP Hund:

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Komfort

Unternehmen: BD24 Berlin Direkt Versicherung

Tarif: Dog Care 100

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Best

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Easy

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Easy mit Zahnzusatz

Unternehmen: Uelzener Allgemeine Versicherung.

Tarif: Premium Plus inklusive OP, Reha, Zahnzusatz-Baustein.

Tier-OP Katze:

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Komfort

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Smart

Unternehmen: ARAG Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: BD24 Berlin Direkt Versicherung

Tarif: Cat Care 100

Unternehmen: Degenia Versicherungsdienst

Tarif: T20 Premium

Unternehmen: Getsafe Insurance

Tarif: OP-Schutz Comfort

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Best

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Easy

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Easy mit Zahnzusatz

Unternehmen: Hepster

Tarif: Superior

Unternehmen: Interlloyd Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Interlloyd Versicherung

Tarif: Protect

Unternehmen: Stuttgarter Versicherung AG

Tarif: Komfort

Tierkranken Hund:

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Komfort inklusive Heilbehandlungs und Vorsorgeschutz

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Smart inklusive Heilbehandlungs und Vorsorgeschutz

Unternehmen: Arag Allgemeine Versicherung

Tarif: Komfort

Unternehmen: Arag Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: BD24 Berlin Direkt Versicherung

Tarif: Dog Health 100

Unternehmen: Getsafe Insurance

Tarif: Vollschutz Comfort

Unternehmen: Getsafe Insurance

Tarif: Vollschutz Premium

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium mit Zusatztarif Zahn

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium Plus

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium Plus mit Zusatztarif Zahn

Unternehmen: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft

Tarif: Komfort + Zahnzusatzschutz + Alternative Heilmethoden

Unternehmen: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft

Tarif: Kompakt + Zahnzusatzschutz + Alternative Heilmethoden

Unternehmen: Interlloyd Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Interlloyd Versicherung

Tarif: Protect

Tierkranken Katze:

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Komfort inklusive Heilbehandlungs und Vorsorgeschutz

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Allianz Versicherung

Tarif: Smart inklusive Heilbehandlungs und Vorsorgeschutz

Unternehmen: Arag Allgemeine Versicherung

Tarif: Komfort

Unternehmen: Arag Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: BD24 Berlin Direkt Versicherung

Tarif: Cat Health 100

Unternehmen: Getsafe Insurance

Tarif: Vollschutz Comfort

Unternehmen: Getsafe Insurance

Tarif: Vollschutz Premium

Unternehmen: GHV

Tarif: Premium

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium mit Zusatztarif Zahn

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium Plus

Unternehmen: Hanse Merkur Allgemeine Versicherung

Tarif: Premium Plus mit Zusatztarif Zahn

Unternehmen: Helvetia

Tarif: Komfort + Zahnzusatzschutz + Alternative Heilmethoden

Unternehmen: Helvetia

Tarif: Kompakt + Zahnzusatzschutz + Alternative Heilmethoden

Unternehmen: Hepster

Tarif: Superior

Unternehmen: Interlloyd

Tarif: Premium

Unternehmen: Interlloyd

Tarif: Protect

Unternehmen: Uelzener Allgemeine.