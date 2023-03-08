Welche europäischen Länder bieten berufstätigen Frauen die besten Chancen? Das hat passend zum Weltfrauentag der IT-Dienstleister Reboot untersucht. Wir zeigen, welche 15 Länder vorne mit dabei sind.

Passend zum Weltfrauentag hat der IT-Dienstleister Reboot online die europäischen Länder mit den besten Chancen für berufstätige Frauen gesucht. Dabei analysierten die Studienautoren:

Die wirtschaftliche Chancen

Die Möglichkeiten für Führungspositionen

Die Mutterschaftsurlaubsleistungen

Für jede Kategorie konnten Länder bis zu 100 Punkte erzielen und damit insgesamt maximal 300 Punkte. Mit dem daraus entstehenden Index legte Reboot dann fest, welche europäischen Länder die besten Aussichten für weibliche Fachkräfte boten.

Schweden, Finnland und Norwegen als die besten Länder für berufstätige Frauen

Schweden ist das europäische Land mit den besten Arbeitsmöglichkeiten für Frauen und erreichte im Ranking eine Gesamtpunktzahl von 241,4. Danach folgten Finnland mit 227,6 Punkten und Norwegen mit 213,8 Punkten als die zweit- und drittbesten europäischen Länder, in denen Frauen arbeiten können.

Die schlechtesten Arbeitsmöglichkeiten gab es dagegen in der Türkei – mit einer Gesamtzahl von nur 31 Punkten.

Über die Analyse:

Reboot Online ermittelte durch das europäische Institut für Gleichstellungsfragen, die Länder in Europa mit den meisten Frauen in Führungspositionen. Zu diesen zählten Geschäftsführer:innen und leitende Funktionen. Die wirtschaftlichen Chancen für Frauen bewerteten die Analysten mithilfe des Global Gender Reports 2022, der die Erwerbsquote berücksichtigt.

Die Mutterschaftsurlaubsleistungen der einzelnen Länder fanden die Studienautoren mit dem World Population Review heraus. Zur Ermittlung der Punktzahl berechneten sie die vollen bezahlten Urlaubswochen in jedem Land. Dazu wurde die Mindestanzahl der angebotenen Wochen Mutterschaftsurlaub mal dem Prozentsatz des gezahlten Einkommens addiert. Dann haben sie diese Punktzahl mit den angebotenen freiwilligen Wochen mal dem Prozentsatz des gezahlten Einkommens addiert. So ergibt sich beispielsweise für Schweden mit der Rechnung 12 × 0,78 Prozent + 42,90 × 0,572 Prozent der Wert 33,9.

In jeder Kategorie konnten 100 Punkte erzielt werden und damit eine Gesamtpunktzahl von 300. Analysiert wurden nur 30 Länder, für die restlichen waren keine Daten verfügbar.

Platz 15: Dänemark 1 / 13 Eine Aufnahme während des Lichterfestivals in Kopenhagen. Bildquelle: Imago Images / ingimage