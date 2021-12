13 Fonds im Crashtest Die besten Mischfonds für Schwellenländer

Mischfonds sind eine Erfolgsgeschichte – zumindest was ihren Absatz betrifft. Das in Deutschland in entsprechenden Fonds verwaltete Vermögen hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht. Auch Schwellenländer sind in vielen Anleger-Portfolios prominent vertreten, vor allem aufgrund der schillernden Wachstums-Story China. Im Paket sind die beiden Themen allerdings bislang kein wirklicher Verkaufserfolg. Das zeigt schon das magere Angebot an Schwellenländer-Mischfonds hierzulande. Die Kriterien für unseren Crashtest erfüllen gerade einmal 13 Fonds – und nur zwei davon knacken zum Stichtag die Eine-Milliarde-Euro-Marke beim Volumen. Neben dem AB Emerging Markets Multi-Asset von Alliance Bernstein (Rang 10) schafft dies der Schroder Global Emerging Market Opportunities. Mit 1,7 Milliarden Euro ist er der größte Fonds im Feld und gleichzeitig Gesamtsieger (siehe Tabelle).

Nicholas Field und Tom Wilson, Leiter Schwellenländeraktien bei Schroders, managen den Fonds gemeinsam seit Auflegung im Januar 2007. Wer nun allerdings denkt, er bekommt hier die beiden Anlageklassen Anleihen und Aktien in einem Fonds, liegt falsch. Field und Wilson haben vor allem Aktien im Blick. Sie dürften zwar nach den Anlagerichtlinien bis zu 40 Prozent in Cash und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern stecken, um in schlechten Aktienzeiten die Performance zu sichern. Nutzen tun sie diese Möglichkeit allerdings kaum. „Typischerweise sind wir voll in Aktien investiert und erhöhen lediglich die Barquote, wenn die Märkte extrem überbewertet sind oder sich eine Krise anbahnt“, erklärt Wilson. Derzeit liegt die Quote bei rund 4 Prozent. Der Rest steckt in rund 60 Aktien aus Schwellenländern.