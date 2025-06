in Anleihen

Nach einer langen Phase quasi ohne Zinsen kam es im Sommer 2022 zu ersten Zinserhöhungen. Wir zeigen daher, welche Rentenfonds in den letzten drei Jahren am besten performt haben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach einer langen Phase der Null- und sogar Negativzinsen seit Juli 2022 ihre Leitzinsen sukzessive wieder angehoben. Nach der Niedrig- beziehungsweise Negativzinsphase ab März 2016 reagierte man auf die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Lieferkettenprobleme und die dadurch angestiegene Inflation.

Stufenweise wurden die Leitzinsen in zehn Schritten bis Oktober 2023 auf 4,5 Prozent erhöht – und sie blieben unverändert auf diesem Niveau bis in den Juni letzten Jahres. Im Juni 2024 endete dann diese Zinspause und es folgten Zinssenkungen, die letzte erfolgte gestern am 05. Juni 2025, sodass der aktuelle Leitzins bei 2,00 Prozent liegt. Wie es mit dieser Entwicklung weitergeht, hängt von vielen Faktoren ab, die Marktteilnehmer gehen aber davon aus, dass es dieses Jahr zu weiteren Zinssenkungen kommen wird.

Die Entwicklung ist oder war kein europäisches Phänomen, sondern viele Zentralbanken reagierten entsprechend auf die geopolitischen Bedingungen und deren wirtschaftlichen Auswirkungen.

Da die Entwicklung der Leitzinsen auf viele Bereiche Auswirkungen hat, waren neben Bauzinsen auch Darlehen und Anleihen betroffen. Zwar gab es auf der Anleihenseite, insbesondere bei Papieren mit höherem Risiko, sprich schlechteren Bonitäten der Schuldner, immer etwas zu verdienen, aber wirklich hoch war der mögliche Ertrag nicht.

Oftmals stand der mögliche Ertrag auch nicht in Relation zum möglichen Ausfallrisiko der Investition. Entsprechend hatten auch die Manager von Rentenfonds unter diesen Gegebenheiten zu leiden, sodass es für diese ebenso schwer war für die Investoren adäquate Renditen zu erzielen. Mit dem Strategiewechsel der Zentralbanken gab es aber wieder viele Möglichkeiten, um Erträge für die Anleger zu generieren.

Wir haben uns daher alle Rentenfondskategorien angeschaut, um zu prüfen welche Fonds (aktiv wie passiv) sich in den letzten drei Jahren am besten geschlagen haben. Hierbei haben wir auf institutionelle Tranchen verzichtet und uns währungsseitig auf Fonds beziehungsweise Tranchen konzentriert, die in Euro aufgelegt sind. Erkennbar währungsgesicherte Tranchen haben wir außen vor gelassen. Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht dann ein höheres Risiko, dass diese irgendwann liquidiert werden.

Hier unsere Top Ten aus 4.143 Fonds der letzten drei Jahre (Stand der Daten: 06. Juni 2025):

Platz 10: Nordea 1 European High Yield Sustain Stars Bond

