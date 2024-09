Ranking über 5 Jahre nach Sharpe Ratio Die besten risikoadjustierten Fonds für Immobilienaktien

Im Gegensatz zu physischen Immobilien können Immobilienaktien leicht gekauft und verkauft werden, was eine hohe Flexibilität bedeutet. Man kann bereits mit kleineren Beträgen in Immobilienaktien investieren, was sie zugänglicher macht als den direkten Immobilienkauf. Durch den Kauf von Aktien verschiedener Immobiliengesellschaften kann man sein Portfolio diversifizieren und das Risiko in eine zusätzliche Branche streuen. Viele Immobilienaktiengesellschaften zahlen hohe Dividenden, was regelmäßige Einnahmen für die Anleger bedeutet. Neben den Dividenden können Immobilienaktien auch von der Wertsteigerung der zugrunde liegenden Immobilien profitieren.

Die erneute Zinssenkung der europäischen Notenbank dürfte erst der Anfang sein. In der kommenden Woche wird die US-Notenbank Fed ebenfalls zum ersten Mal seit 2019 die Zinsen wieder senken. Für Immobilien und Immobilienfinanzierungen ist dies eine sehr gute Nachricht. Börsennotierte Immobilienunternehmen sind daher gefragt. Am besten lässt sich von diesem Trend mit Fonds auf Immobilienaktien profitieren. Wir zeigen Ihnen die erfolgreichsten Fonds unter Rendite- und Risiko-Gesichtspunkten der letzten 5 Jahre.

Immobilienaktienfonds bieten zusätzlichen Schutz

Durch die Investition in einen Fonds, der in viele verschiedene Immobilienaktien investiert, wird das Risiko noch einmal zusätzlich diversifiziert. Wie bei einzelnen Immobilienaktien kann man auch mit kleineren Beträgen in Immobilienaktienfonds investieren. Auch regelmäßige Sparpläne sind möglich. Anteile an Immobilienaktienfonds können in der Regel jederzeit verkauft werden, was eine hohe Liquidität bietet. Immobilienaktienfonds generieren oft regelmäßige Einnahmen durch Dividenden und Mieteinnahmen der zugrunde liegenden Immobilien und haben damit kalkulierbare Zahlungsströme, die sich auch auf die Performance auswirken.

REITs, eine besondere Form der Immobilienaktien

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine besondere Form von Immobilienaktiengesellschaften, die einige spezifische Merkmale aufweisen:

Hohe Ausschüttungsquote: REITs sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Dies macht sie besonders attraktiv für Dividendeninvestoren.

Steuervorteile: In vielen Ländern, einschließlich Deutschland, genießen REITs steuerliche Vorteile, da sie auf Unternehmensebene oft von der Körperschaftsteuer befreit sind.

REITs bieten eine Möglichkeit, in den Immobilienmarkt zu investieren, ohne direkt Immobilien besitzen zu müssen, und sie bieten gleichzeitig eine hohe Liquidität und regelmäßige Erträge.

Die Top-10-REITs-Aktienfonds mit dem besten Ergebnis über 5 Jahre

Rang 10: Janus Henderson Horizon Global Property Equities

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Janus Henderson Horizon Global Property Equities I3q EUR Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 11.07.2013

11.07.2013 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe S.A.

Janus Henderson Investors Europe S.A. ISIN: LU0572951639

LU0572951639 Performance YTD: 8,73%

8,73% Performance 1 Jahr: 13,66%

13,66% Performance 3 Jahre: -4,41%

-4,41% Performance 5 Jahre: 15,52%

15,52% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,13

0,13 Volatilität 5 Jahre: 17,80%

17,80% Volumen in Mio. EUR: 1145

1145 Währung: EUR

Rang 9: DWS Invest Global Real Estate Securities

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 18.11.2015

18.11.2015 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU1316036653

LU1316036653 Performance YTD: 10,31%

10,31% Performance 1 Jahr: 15,51%

15,51% Performance 3 Jahre: 6,67%

6,67% Performance 5 Jahre: 17,00%

17,00% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 5 Jahre: 18,41%

18,41% Volumen in Mio. EUR: 424

424 Währung: USD

Rang 8: Bantleon Immobilienaktien America ESG 1

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

BANTLEON Immobilienaktien America ESG 1 Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 16.06.2014

16.06.2014 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Bantleon Invest AG

Bantleon Invest AG ISIN: DE000A1W89S7

DE000A1W89S7 Performance YTD: 13,71%

13,71% Performance 1 Jahr: 21,50%

21,50% Performance 3 Jahre: 12,13%

12,13% Performance 5 Jahre: 22,32%

22,32% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 5 Jahre: 21,59%

21,59% Volumen in Mio. EUR: 22

22 Währung: EUR

Rang 7: Invesco Responsible Global Real Assets

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z (USD) auss. Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 21.08.2013

21.08.2013 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.

Invesco Management S.A. ISIN: LU1775979534

LU1775979534 Performance YTD: 9,41%

9,41% Performance 1 Jahr: 17,53%

17,53% Performance 3 Jahre: 20,65%

20,65% Performance 5 Jahre: 18,17%

18,17% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,15

0,15 Volatilität 5 Jahre: 20,42%

20,42% Volumen in Mio. EUR: 17

17 Währung: USD

Rang 6: iShares US Property Yield Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares US Property Yield UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 03.11.2006

03.11.2006 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B1FZSF77

IE00B1FZSF77 Performance YTD: 13,09%

13,09% Performance 1 Jahr: 19,63%

19,63% Performance 3 Jahre: 13,36%

13,36% Performance 5 Jahre: 19,72%

19,72% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,15

0,15 Volatilität 5 Jahre: 22,04%

22,04% Volumen in Mio. EUR: 537

537 Währung: USD

Rang 5: Nordea 1 Global Real Estate Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-EUR Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 15.11.2011

15.11.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Investment Funds S.A. ISIN: LU0705259173

LU0705259173 Performance YTD: 10,84%

10,84% Performance 1 Jahr: 18,82%

18,82% Performance 3 Jahre: 1,71%

1,71% Performance 5 Jahre: 20,53%

20,53% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,16

0,16 Volatilität 5 Jahre: 19,05%

19,05% Volumen in Mio. EUR: 641

641 Währung: EUR

Rang 4: Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2 HUSD

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2 HUSD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 13.06.2014

13.06.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe S.A.

Janus Henderson Investors Europe S.A. ISIN: LU1059379971

LU1059379971 Performance YTD: 12,31%

12,31% Performance 1 Jahr: 30,51%

30,51% Performance 3 Jahre: -0,86%

-0,86% Performance 5 Jahre: 31,40%

31,40% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,18

0,18 Volatilität 5 Jahre: 24,25%

24,25% Volumen in Mio. EUR: 625

625 Währung: USD

Rang 3: Neuberger Berman US Real Estate Securities

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD I2 Acc. Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 05.12.2012

05.12.2012 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Neuberger Berman Europe Limited

Neuberger Berman Europe Limited ISIN: IE00B8B20D34

IE00B8B20D34 Performance YTD: 12,85%

12,85% Performance 1 Jahr: 22,17%

22,17% Performance 3 Jahre: 7,53%

7,53% Performance 5 Jahre: 26,14%

26,14% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,18

0,18 Volatilität 5 Jahre: 20,08%

20,08% Volumen in Mio. EUR: 395

395 Währung: USD

Rang 2: Janus Henderson Global Real Estate Equity Income

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fd I1q USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Immobilien

Aktienfonds Immobilien Auflegung: 30.09.2003

30.09.2003 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe S.A.

Janus Henderson Investors Europe S.A. ISIN: IE0033534888

IE0033534888 Performance YTD: 13,11%

13,11% Performance 1 Jahr: 19,17%

19,17% Performance 3 Jahre: 6,78%

6,78% Performance 5 Jahre: 27,09%

27,09% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,24

0,24 Volatilität 5 Jahre: 19,24%

19,24% Volumen in Mio. EUR: 165

165 Währung: USD

Rang 1: Invesco Real Estate S&P US Select Sector Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024