Stolls Fondstrends Die besten und schlechtesten Fonds im November

Nachdem China im vergangenen Monat das absolute Schlusslicht war, hat sich der Börsenwind im November gedreht. Die Kurse chinesischer Aktien kletterten im November deutlich nach oben. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite Index um 5,4 Prozent auf 3165 Punkte. Der Hang Seng China Enterprises Index legte im November um knapp 20 Prozent zu. Der Nasdaq Golden Dragon China Index konnte sogar ein Plus von 37 Prozent verzeichnen. Grund für die überraschend starke Rally war die Hoffnung der Anleger auf eine baldige Abkehr von der überaus strikten Null-Covid-Strategie.

Zuvor hatten einige Experten bereits befürchtet, dass die Corona-Maßnahmen die Konjunktur im Reich der Mitte vollends abwürgen könnten. So fertigt beispielsweise Apple fast ausschließlich in China und musste seine dortige Produktion schon spürbar runterfahren. Auch die Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor notierten zuletzt bereits deutlich unter der Marke von 50 Punkten, was auf einen Abschwung hindeutet.

Kurswechsel treibt chinesische Börsen

Doch dann die Kehrtwende: Nachdem die anhaltend strikten Beschränkungen nach fast drei Jahren Pandemie in China für große Proteste gesorgt hatten, hatten zuerst mehrere Großstädte wie Peking oder Shanghai ihre Maßnahmen gelockert. Anfang Dezember verkündete der Staatsrat nun einen neuen Zehn-Punkte-Plan, der Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns umfasst.

Allein die Erwartung auf einen anstehenden Kurswechsel verschaffte chinesischen Aktien im November bereits deutlichen Rückenwind. Entsprechende Fonds wie der Vitruvius Greater China Equity gewannen bis zu 35 Prozent. Das Team der Londoner Gesellschaft Belgrave Capital Management setzt hauptsächlich auf Aktien aus den Bereichen Telekommunikation (27,2 Prozent), zyklische Konsumgüter (16,1 Prozent) und Immobilien (14,7 Prozent). Zu den größten Holdings gehören der chinesische Branntweinhersteller Kweichow Moutai (7,5 Prozent), der nach Kundenzahl und Marktkapitalisierung weltgrößte Mobilfunkanbieter China Mobile (6,2 Prozent), die Pekinger Softwarefirma Kingsoft (5,9 Prozent) sowie das Internet-Unternehmen Tencent (5,6 Prozent).

Satte Gewinne im Reich der Mitte

Auch der China Digital Leaders erwirtschaftete ein sattes Plus von rund 32 Prozent. Im Oktober hatte der Pyfore-Capital-Fonds mit einem Minus von 26 Prozent noch zu den größten Verlierern gezählt. Fondsmanager Mirko Wormuth setzt auf chinesische Firmen, die vom digitalen Wandel profitieren sollen. Diese waren in den vergangenen Monat unter die Räder gekommen, erholten sich im November dann aber stark. Ein Trend, der anhält?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Wormuth fürchtet, dass die Zahl der Covid-Fälle infolge der schrittweisen Wiedereröffnung wieder zunehmen wird. „Der Markt wird volatil bleiben. Für diejenigen Anleger, die mit diesem Umfeld umgehen können, werden sich attraktive Opportunitäten bei China-Aktien bieten“, prognostiziert er.

Im November war der Trend am Markt zumindest eindeutig. Neben dem Pyfore-Fonds konnten davon auch der Carmignac Portfolio New China Economy mit einem Plus von 32 Prozent, der Fidelity China Consumer (+25 Prozent) und der FSSA China Focus Fund (+25 Prozent) profitieren.