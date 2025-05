Ein Investment in Schwellenländer-Aktienfonds bietet zahlreiche Chancen, aber auch Risiken, die es sorgfältig abzuwägen gilt. Einer der wichtigsten Vorteile ist das hohe Wachstumspotenzial dieser Märkte.

Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien verzeichnen oft deutlich höhere Wirtschaftswachstumsraten als entwickelte Volkswirtschaften. Das liegt an ihrer jungen Bevölkerung, zunehmender Urbanisierung, wachsender Mittelschicht und dem Ausbau der Infrastruktur. Durch Investitionen in diese Märkte können Anleger von steigenden Unternehmensgewinnen, Innovationen und einer zunehmenden Konsumnachfrage profitieren.

Zudem bieten Schwellenländer eine Diversifikation, da sie oft unterschiedliche Branchen-Schwerpunkte bieten, was das Risiko im Portfolio streut. Gerade in Zeiten, in denen die entwickelten Märkte stagnieren oder schwächeln, können Schwellenländer eine wertvolle Ergänzung sein, um Renditechancen zu erhöhen.

Anleger sollten Risiken beachten

Allerdings sind Schwellenländer auch mit erheblichen Risiken verbunden. Politische Instabilität, Korruption, unvorhersehbare regulatorische Eingriffe und Währungsschwankungen können die Investitionen erheblich beeinträchtigen. Zudem sind diese Märkte oft volatiler, was zu starken Kursschwankungen führen kann. Naturkatastrophen, Rohstoffpreisänderungen oder globale Wirtschaftskrisen treffen Schwellenländer oft stärker als entwickelte Volkswirtschaften. Ein weiteres Risiko ist die geringere Transparenz und die schwächere Rechtssicherheit, was die Investitionsentscheidungen nicht gerade leichter macht.

Trotz dieser Risiken bieten einige Regionen und Länder besonders attraktive Chancen. China gilt derzeit als eine der vielversprechendsten Regionen. Mit seiner riesigen Bevölkerung, fortschrittlicher Infrastruktur und einem dynamischen Technologiesektor bietet China vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Die chinesische Regierung verfolgt zudem Strategien zur Modernisierung der Wirtschaft, was langfristig Chancen für Investoren eröffnet. Besonders im Bereich erneuerbare Energien, Digitalisierung und E-Mobilität zeigt China großes Wachstumspotenzial.

Aber auch Indien gehört zu den vielversprechendsten Regionen. Das Land verzeichnet seit Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum, das oft über dem Durchschnitt anderer Schwellenländer liegt. Ein entscheidender Faktor ist die junge und wachsende Bevölkerung, die eine große Arbeitskraft und eine zunehmende Konsumnachfrage mit sich bringt. Diese demografische Entwicklung schafft langfristig ein enormes Potenzial für Unternehmen in verschiedenen Branchen, insbesondere im Konsumgüter-, IT- und Dienstleistungssektor.

Ein weiterer Vorteil sind die zunehmende Urbanisierung und der Ausbau der Infrastruktur, was die Produktivität steigert und neue Geschäftsmöglichkeiten schafft. Zudem investiert die indische Regierung aktiv in Reformen, um das Geschäftsklima zu verbessern, Bürokratie abzubauen und ausländische Investitionen zu fördern. Das Land ist auch ein bedeutender Standort für Technologie- und Innovationsunternehmen, was für Anleger, die auf Zukunftstechnologien setzen, besonders interessant ist.

Schwellenländer-Fonds als Portfolio-Ergänzung

Insgesamt kann ein Investment in Schwellenländer-Aktienfonds eine lohnende Ergänzung für ein breit diversifiziertes Portfolio sein, vorausgesetzt, Anleger sind bereit, die höheren Risiken in Kauf zu nehmen und einen langfristigen Anlagehorizont zu haben. Eine sorgfältige Auswahl der Länder und Branchen sowie eine kontinuierliche Beobachtung der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sind dabei essenziell. Alternativ können Anleger einen breit gestreuten globalen Schwellenländer-Aktienfonds wählen, der seine Investitionen über verschiedene Länder und Regionen streut und damit die Risiken reduziert.

Die erfolgreichsten Emerging-Markets-Aktienfonds der vergangenen drei Jahre finden Sie auf den kommenden Seiten (Stand: 16. Mai 2025). Berücksichtigt wurden dabei sowohl All-Cap- als auch Small- und Mid-Cap-Fonds.

Platz 10: Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

