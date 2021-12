Wo war am meisten Rendite mit Aktien drin? Und in welchem Land verloren die Anleger das meiste Geld mit einem ETF auf den breiten Markt? Kurz vor Jahresende werfen wir einen Blick auf die weltweit besten und schlechtesten Aktienmärkte 2021.

Foto: Imago Images / Agefotostock

Mit einem Exchange Traded Fund (ETF) auf den deutschen Leitindex Dax waren für Anleger in diesem Jahr bisher rund 13 Prozent drin. Wie sieht es an den Aktienmärkten in anderen Ländern aus?

Wir schauen über die deutschen Staatsgrenzen und stellen auf den folgenden Seiten die fünf Märkte mit der schlechtesten Wertentwicklung 2021 und die fünf Länder mit der besten Performance im laufenden Jahr vor.

Welche Märkte und ETFs kamen in die Auswahl?

Berücksichtigt wurden Länder, auf deren Aktienmarkt deutsche Anleger mithilfe eines börsennotierten Indexfonds setzen können. Meist gibt es auch bei kleineren Märkten mehrere ETFs. Wir haben dann den Fonds mit dem größten Volumen ausgewählt und geschaut, wie er sich entwickelt hat.

Dabei ging es nicht um die Performance des Landesindex in der jeweiligen lokalen Währung. Ausschlaggebend war vielmehr die in Euro umgerechnete Wertentwicklung des ETFs, in die auch die ausgeschütteten Dividenden der im Index enthaltenen Unternehmen einfließen. Letztlich sind ja diese Angaben für die Erträge deutscher Anleger ausschlaggebend.

Auf den einzelnen Seiten sind einige Eckdaten zu den Länder-ETFs genannt. Im Chart ist zudem die Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume zu sehen, jeweils im Vergleich zum MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), der die Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern umfasst. Beim Klick auf „Weitere Informationen“ gibt es Details zu den genannten ETFs.