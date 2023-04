Tops und Flops Das sind die besten und schlechtesten Fonds im März

Es gibt langweilige Phasen an der Börse - aber der vergangene Monat gehörte mit Sicherheit nicht dazu. Schaut man auf die Frankfurter Kurstafel, so scheint auf den ersten Blick nichts passiert zu sein. Der Dax schloss den März mit einem Plus von 1,72 Prozent ab. In Amerika beendete der Dow Jones den Monat mit einem Plus von 1,9 Prozent, der breitere S&P 500 stieg auf Monatssicht um mehr als 3 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq legte sogar um rund 9 Prozent zu.

Wie eine unbekannte Bank aus den USA den Bankensektor ins Wanken brachte

Doch der Schein trügt ein wenig - schließlich sorgte eine Bank aus den USA, die den meisten Marktteilnehmern bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war, für einen Lehmann-Moment: Gemeint ist natürlich die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB), die über Nacht Erinnerungen an die Weltfinanzkrise 2008 weckte.

Was war passiert?

Eine etwas andere Bank war die SVB schon immer. Statt gewöhnlicher Sparer betreute sie vor allem hippe Start-ups aus dem benachbarten Silicon Valley. Die jungen Unternehmen haben nach der Gründung einen hohen Bedarf an liquiden Mitteln, Gewinne werden in der Regel erst nach einiger Zeit erwirtschaftet. Doch die seit einem Jahr rasant steigenden Zinsen haben vielen Gründern den Boden unter den Füßen weggezogen.

Ihre Finanzierungen wurden teurer, denn die Leitzinsen in den USA stiegen innerhalb eines Jahres von 0 auf 5 Prozent. In der Folge zogen immer mehr Kunden ihre Einlagen von der SVB ab. Die Bank sah sich gezwungen, Anleihen aus ihrem Portfolio, deren Kurse durch die Zinswende rapide gefallen waren und die eigentlich bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollten, zu verkaufen, um ihre Kunden zu bedienen. Als man versuchte, diesen Verlust durch eine Erhöhung des Eigenkapitals auszugleichen, nahm das Unheil seinen Lauf. Am Ende war die SVB pleite, weil über 90 Prozent der Einlagen nicht abgesichert waren. Die Kunden flüchteten schnell, als klar wurde, dass die Bank zu viele verlustreiche Staatsanleihen in ihren Büchern hatte.

Als dann auch noch der Ärger um die Credit Suisse am Börsenhimmel auftauchte, brachen die Kurse ein. Der Schweizer Bankenriese wurde für knapp drei Milliarden Franken vom Rivalen UBS übernommen. Der Deal war von der Regierung eingefädelt worden. Zwar rechnen Experten mittelfristig mit einem guten Geschäft für die UBS, dank Liquiditätshilfen der Notenbank und einer Staatsgarantie von neun Milliarden Franken für mögliche Verluste. Fakt ist jedoch: Selten hat sich der Wind für Aktien so schnell gedreht wie zuletzt im Bankensektor. Zunächst galt der Zinsanstieg als Segen, denn die rasant steigenden Zinsen ließen die Gewinne der Geldhäuser kräftig steigen. Die Deutsche Bank erzielte den höchsten Überschuss seit zehn Jahren, die Commerzbank seit 15 Jahren. Doch plötzlich wurden die steigenden Zinsen aus Sicht der Anleger zum Fluch. Die gesamte Branche wurde abgestraft.

Finanzsektor-ETFs und Fonds: Die größten Verlierer des Monats

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

So überrascht es nicht, dass die größten Verlierer des Monats ETFs und Fonds aus dem Finanzsektor waren. Den größten Monatsverlust mussten Anleger mit dem iShares S&P US Banks ETF hinnehmen. Er verlor auf Monatssicht 28 Prozent, gefolgt vom Xtrackers MSCI USA Banks mit einem Minus von 21 Prozent. Zu den Top-Werten in beiden ETFs zählen unter anderem JP Morgan Chase, Bank of America oder auch Wells Fargo. Anleger, die ihr Geld in europäische Banken investierten, mussten Verluste von rund 13 Prozent hinnehmen. Mit einem Minus von 12,5 Prozent schnitt der Amundi MSCI Europe Banks noch am besten ab. Banken wie HSBC, Banco Santander oder BNP Paribas sind hier die ETF-Schwergewichte.

Credit Suisse-Skandal: AT1-Anleihen für wertlos erklärt

Auch Obligationenfonds wie der Wisdom Tree AT1 Coco Bond ETF oder der Swisscanto CoCo Bond Funds Responsible, die auf sogenannte Additional Tier 1-Anleihen setzen, gerieten im Zusammenhang mit der Rettung der Crédit Suisse stark unter Druck. Die beiden Anleiheportfolios verloren im März 16 beziehungsweise 11 Prozent. Bei diesen Spezialanleihen handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen, die dem Eigenkapital von Finanzinstituten zugerechnet werden. Seit die Credit Suisse gerettet wurde, geriet dieser Teilmarkt in Aufruhr. Für viele Anleger wurde der Besitz dieser Papiere über Nacht zum Albtraum. Der Grund: Die Credit Suisse hatte derartige AT1-Bonds im Volumen von 15,8 Milliarden Franken emittiert. Per Federstrich wurden sie von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) für wertlos erklärt.

Ein Großteil der Gläubiger dürfte sich dieses enormen Risikos nicht bewusst gewesen sein - vor allem Privatanleger, die auf der Suche nach höheren Renditen auf die neue Anlageklasse gesetzt hatten. Zwar kam es bei der Übernahme der spanischen Banco Popular durch die Banco Santander im Jahr 2017 bereits einmal zu einer Totalabschreibung von AT1-Anleihen. Allerdings gingen auch damals die Aktionärinnen und Aktionäre mit leeren Händen aus. Bei der Credit Suisse hingegen wurden erstmals die Gläubiger einer nachrangigen Anleihe schlechter gestellt als die Aktionäre. Eine schwerwiegende Konsequenz dieser Entscheidung steht bereits fest: Die Schweiz hat mit diesem unrühmlichen Schritt ihren Ruf als sicherer Hafen für Investoren jedenfalls schwer beschädigt.

Absolute Sicherheit beim Investieren gibt es eben nicht, das ist wohl die wichtigste Lektion, die Kleinanleger in den letzten Monaten wieder einmal lernen konnten. Selbst als relativ sicher geltende Staatsanleihen können schnell an Wert verlieren und einen regelrechten Bankencrash auslösen. Wer aber glaubt, sein Geld ausschließlich in bar halten zu müssen, begeht gleich den nächsten Fehler. Denn zum einen verliert auch Bargeld in Zeiten hoher Inflation an Wert. Zum anderen hat die Bankenkrise gezeigt, dass auch Bareinlagen nicht immer hundertprozentig sicher sind. Deshalb ist es immer ratsam, sein Kapital breit gestreut in verschiedenen Anlageformen anzulegen. Dazu gehören neben Bargeld immer auch Aktien, Gold, Immobilien oder Rohstoffe.

Energiewerte im März aufgrund von Rezessionsängsten und Bankenturbulenzen unter Druck

Neben den Banken fielen im Monatsverlauf auch der Ölpreis (-5 Prozent) und die damit verbundenen Energiewerte. Im März war der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Hintergrund des Preisverfalls waren zum einen Rezessionsängste infolge des Krieges in der Ukraine und der kräftigen Zinserhöhungen vieler Notenbanken. Hinzu kamen zuletzt die Turbulenzen im Bankensektor in den USA und Europa. In der Folge verlor der SPDR MSCI Europe Energy 7 Prozent an Wert. In dem ETF sind vor allem europäische Energiewerte aus Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Italien vertreten. Mit einem Gewicht von rund 34 Prozent dominiert Shell, gefolgt von BP und Total Energies. Die rückläufigen Energiepreise sorgten auch dafür, dass die Inflation in der Eurozone nach ersten Schätzungen des Statistikamtes Eurostat auf 6,9 Prozent zurückging.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Über niedrigere Preise an den Zapfsäulen sollten sich die Verbraucher allerdings nicht zu früh freuen. Saudi-Arabien und andere Mitgliedsstaaten der Erdölförderorganisation OPEC+ wollen überraschend ihre Ölproduktion drosseln. Ab Mai sollen täglich rund eine Million Barrel weniger Rohöl auf den Markt strömen als bisher erwartet. Mit der Förderkürzung reagieren die Ölstaaten vermutlich auf den jüngsten erneuten Ölpreisverfall. Im Frühjahr 2022, als die Energiepreise nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprunghaft anstiegen, kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent bis zu 130 US-Dollar. Über den Sommer und noch stärker im Herbst sanken die Preise aufgrund der Erwartung einer weltweiten Konjunkturabkühlung. Die Zeit tendenziell fallender Ölpreise dürfte damit vorerst vorbei sein. Mit einem Anstieg um 6,5 Prozent reagierte der Ölpreis am Montag sofort.

Goldpreis legt im März um über 6 Prozent zu und beflügelt Minenaktien

Der Goldpreis profitierte von den Unsicherheiten und legte im März um über 6 Prozent zu. In seinem Sog erwachten auch die lange Zeit vernachlässigten Minenaktien zu neuem Leben und katapultierten die entsprechenden Fonds in den Ranglisten weit nach oben. Mit einem Plus von 20,5 Prozent war der Bakersteel Precious Metals der Gewinner des Monats März. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens investieren die Bakersteel-Manager in Aktien von Unternehmen aus dem Edelmetallsektor. Der Schwerpunkt der im Portfolio vertretenen Unternehmen liegt mit einem Anteil von rund 70 Prozent auf der Goldförderung. Andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Diamanten ergänzen das Portfolio. Sie spielen jedoch traditionell eine untergeordnete Rolle.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 9,5 Prozent

9,5 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 41 Prozent (12,2 Prozent p.a.)

41 Prozent (12,2 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 77 Prozent (12 Prozent p.a.)

77 Prozent (12 Prozent p.a.) ISIN: LU0357130854

Auflage: 16. September 2008

16. September 2008 Management: Team der Bakersteel Capital

Fonds-Volumen: 575 Millionen Euro

575 Millionen Euro Maximaler Verlust 5 Jahre: 46 Prozent

46 Prozent Volatilität 5 Jahre: 34 Prozent

34 Prozent Laufende Kosten: 2,66 Prozent

Bei der Auswahl der Einzeltitel liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen mit einer niedrigen bis mittleren Marktkapitalisierung. Zu den größten Positionen im Bereich der Goldminengesellschaften zählen Kinross Gold oder Oceana Gold. Rund 22 Prozent der Mittel sind derzeit in Unternehmen investiert, die sich mit der Förderung und Produktion von Silber beschäftigen. So macht Pan American Silver knapp 5 Prozent des Portfolios aus. Bei den Anlageentscheidungen fließen auch nachhaltige Überlegungen in den Investmentprozess ein. Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Konzepts dürfte auch die Expertise der Fondsmanager sein: Gründer David Baker ist Metallurge, sein Geschäftspartner Trevor Steel ausgebildeter Geologe. Mit einem Wertzuwachs von 132 Prozent über einen Zeitraum von zehn Jahren liegt der Fonds an der Spitze des Sektors.

Der M&W Privat setzt auf Mischung aus Goldbarren, Gold-ETFs und Goldminenaktien

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 4,9 Prozent

4,9 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 43 Prozent (12,7 Prozent p.a.)

43 Prozent (12,7 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 64 Prozent (10,4 Prozent p.a.)

64 Prozent (10,4 Prozent p.a.) ISIN: LU0275832706

Auflage: 21. September 2006

21. September 2006 Management: Mack & Weise GmbH

Mack & Weise GmbH Fonds-Volumen: 229 Millionen Euro

229 Millionen Euro Maximaler Verlust 5 Jahre: 27 Prozent

27 Prozent Volatilität 5 Jahre: 22 Prozent

22 Prozent Laufende Kosten: 1,87 Prozent

Das Marktumfeld spricht derzeit für das gelbe Edelmetall und lässt hoffen, dass sich Gold dauerhaft über der Marke von 2.000 US-Dollar halten kann. Die Bankenkrise ist dabei nur ein Unsicherheitsfaktor. Viel wichtiger dürfte sein, dass die Fed nun gezwungen sein könnte, von ihrer aggressiven Geldpolitik abzurücken. Gerade das Ausbleiben weiterer Zinserhöhungen in einem inflationären Umfeld dürfte die Anleger weiter in den sicheren Hafen Gold treiben.

„Angesichts der zunehmenden Spannungen im US-Dollar-dominierten Währungssystem und nicht zuletzt der anhaltenden Goldkäufe vieler Notenbanken gehen wir davon aus, dass sich der im März gesehene Anstieg des Goldpreises in Richtung neuer Höchststände fortsetzen wird“, sind auch die Experten Martin Mack und Herwig Weise vom Hamburger Vermögensverwalter Mack und Weise überzeugt. Sie setzen mit dem M&W Privat auf eine Mischung aus Goldbarren, Gold-ETFs und Goldminenaktien und erzielten damit im März ein Plus von 10 Prozent. Kein anderer Mischfonds schnitt besser ab.

GS&P Emerging Markets Fonds mit starkem Aufwärtstrend

Die Schwellenländer traten im vergangenen Monat insgesamt auf der Stelle, der MSCI Emerging Markets Index bewegte sich kaum. Besser entwickelte sich der aktiv verwaltete GS&P Fonds Schwellenländer. Mit einem Monatsplus von drei Prozent unterstrich er seinen aktuellen Aufwärtstrend. Seit Anfang Oktober 2022 liegt das Portfolio bereits 17 Prozent im Plus, während der MSCI Emerging Markets nur 1,6 Prozent zulegen konnte. Im laufenden Jahr beträgt das Plus 9 Prozent. Der Fonds erblickte im Juni 1997 das Licht der Welt und entwickelte sich in den Nullerjahren prächtig. Von Anfang 2003 bis zur Finanzkrise 2008 gehörte der Fonds mit einem Wertzuwachs von rund 300 Prozent zu den besten globalen Emerging-Markets-Produkten.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 8,9 Prozent

8,9 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 17 Prozent (5,3 Prozent p.a.)

17 Prozent (5,3 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: -5,7 Prozent (-1,2 Prozent p.a.)

-5,7 Prozent (-1,2 Prozent p.a.) ISIN: LU0077884368

Auflage: 24. Juni 1997

24. Juni 1997 Management: GS&P Kapitalanlagegesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft Fonds-Volumen: 8 Millionen Euro

8 Millionen Euro Maximaler Verlust 5 Jahre: 31 Prozent

31 Prozent Volatilität 5 Jahre: 17 Prozent

17 Prozent Laufende Kosten: 2,57 Prozent

Die vergangene Dekade verlief mit einem marginalen Plus von 0,23 Prozent weniger erfolgreich. Das Team der GS&P Kapitalanlagegesellschaft analysiert die Unternehmen des Schwellenländer-Universums in einem ersten Schritt mit Hilfe eines datenbankgestützten Screenings hinsichtlich ihrer Bewertung, Profitabilität, Bilanzqualität sowie der Berücksichtigung aktueller Entwicklungen. Die Auswahl der Anlageschwerpunkte und deren Gewichtung erfolgt im zweiten Schritt auf Basis fundamentaler makroökonomischer, monetärer, markttechnischer und politischer Faktoren. Im Rahmen der laufenden Analyse wird das Portfolio kontinuierlich an die sich verändernden Marktbedingungen angepasst. Persönliche Treffen mit dem Management der Unternehmen runden den Investmentprozess ab.

High Conviction Portfolio mit wenigen handverlesenen Aktien

Am Ende steht ein relativ konzentriertes „High Conviction Portfolio“ mit wenigen ausgewählten Aktien, die dann entsprechend hoch gewichtet werden. Mit dem Schwellenländerindex hat der Fonds nur wenig gemein. Aus China stammen derzeit nur 17 Prozent aller Aktien, dagegen sind Titel aus Südkorea mit 13 Prozent und Aktien aus Polen mit fast 12 Prozent im Portfolio übergewichtet.

Größte Position ist mit 8,7 Prozent die Beteiligungsgesellschaft Prosus, die auf Investitionen in Technologieunternehmen spezialisiert ist. Sie wurde 2019 als Abspaltung von Naspers, einem südafrikanischen Medien- und Internetunternehmen, gegründet. Prosus hält Beteiligungen an einer Reihe globaler Unternehmen in verschiedenen Bereichen, darunter E-Commerce, Online-Zahlungen, Lebensmittellieferungen, Online-Klassifizierungen, Online-Reisebuchungen und Online-Lernplattformen. Zu den bekanntesten Beteiligungen von Prosus zählen der chinesische Internetdienstleister und Spieleentwickler Tencent, der deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero und die indische E-Commerce-Plattform Flipkart.

Ebenfalls unter den Top 10 sind Samsung Electronics aus Südkorea und Powszechny Zakład Ubezpieczeń, die größte Versicherungsgesellschaft Polens und eine der größten in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen wurde 1803 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau. PZU bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, darunter Lebens-, Kranken-, Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. Die Polen sind auch in anderen Bereichen wie der Vermögensverwaltung und dem Bankwesen tätig.

ChatGPT und künstliche Intelligenz: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Während viele Experten davon ausgingen, dass sich Value-Aktien in einem inflationären Umfeld gut entwickeln würden, werden sie derzeit eines Besseren belehrt. Rückblickend ist dies nicht überraschend. Schließlich liegen die Schwerpunkte der Old-Economy-Aktien häufig in den Sektoren Finanzen und Energie, die es derzeit besonders schwer haben. Doch an der Börse wechselten die Favoriten.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 19 Prozent

19 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 66 Prozent (18,6 Prozent p.a.)

66 Prozent (18,6 Prozent p.a.) ISIN: IE00BGV5VN51

Auflage: 29. Januar 2019

29. Januar 2019 Management: DWS Investments UK

DWS Investments UK Fonds-Volumen: 597 Millionen US-Dollar

597 Millionen US-Dollar Maximaler Verlust seit Auflage: 41 Prozent

41 Prozent Volatilität 3 Jahre: 25 Prozent

25 Prozent Laufende Kosten: 0,35 Prozent

Mit einem derart fulminanten Comeback der Technologiewerte und auch der Kryptowährungen hatten die wenigsten Anleger wirklich gerechnet. Der amerikanische Nasdaq-Index hat seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt - eigentlich eine Performance, die für ein ganzes Jahr reicht. Der Hype um ChatGPT und künstliche Intelligenz hat dazu wesentlich beigetragen. Der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF gehört mit einem Monatsplus von 5,6 Prozent zu den besten global ausgerichteten Anlageprodukten im März und mit fast 20 Prozent Plus auch zu den besten seit Jahresbeginn.

Wer also antizyklisch bei den besonders abgestraften Titeln eingestiegen ist, hat bisher viel richtig gemacht. Titel wie Meta Platforms, Tesla, Mobileye oder Nvidia haben sich von ihren Tiefstständen gut erholt. Vor allem der Schreibroboter ChatGPT hat vielen Anlegern vor Augen geführt, wie schnell und mit welcher Wucht künstliche Intelligenz viele Bereiche der Wirtschaft verändern wird. KI kann nicht nur Grafiken und Texte verarbeiten. KI-Systeme sind der Schlüssel für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, virtuelle Assistenten helfen beim Service rund um Kundenanfragen oder Buchungsprozesse, geben Auskunft über Produkte oder Lieferzeiten oder helfen in der Medizin, E-Logistik oder Landwirtschaft.

Die größte Position im Xtrackers ETF ist Nvidia. Das amerikanische Unternehmen mit Sitz in Kalifornien ist vor allem als Hersteller von Grafikkarten bekannt. In den letzten Jahren ist das Unternehmen jedoch zunehmend in die gesamte Cloud-Wertschöpfungskette vorgedrungen. Nvidia verfügt über keine eigenen Produktionsstätten, sondern setzt in allen Phasen des Herstellungsprozesses auf Zulieferer. Die Rechenzentren der drei größten Cloud-Anbieter Alphabet, Amazon und Microsoft vertrauen bei der Bewältigung ihrer Datenflut ebenso auf Nvidia-Technologie wie die Autohersteller Mercedes-Benz oder Toyota bei Lösungen für selbstfahrende Autos. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um fast 90 Prozent gestiegen.

Kein Fokus auf bestimmten Anlagestil oder Benchmark: Invesco Global Focus Equity Fund

Gut im Rennen liegt auch der Invesco Global Focus Equity Fund. Im März stieg der Preis des Fonds um 5 Prozent, seit Jahresbeginn sind es fast 15 Prozent. Manager Randy Dishmon sucht weltweit nach langfristigen Gewinnern in strukturellen Wachstumsbereichen, ohne dabei einen bestimmten Anlagestil zu verfolgen. Stattdessen vertraut er auf seine besten Ideen, um Alpha zu generieren. Kurzfristiges Marktrauschen ignoriert er dabei ebenso wie den Blick auf eine Benchmark.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 14,9 Prozent

14,9 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 35 Prozent (10,7 Prozent p.a.)

35 Prozent (10,7 Prozent p.a.) ISIN: LU2014315142

Auflage: 26. August 2019

26. August 2019 Management: Randy Dishmon

Randy Dishmon Fonds-Volumen: 62 Millionen US-Dollar

62 Millionen US-Dollar Maximaler Verlust: 49 Prozent

49 Prozent Volatilität 3 Jahre: 24 Prozent

24 Prozent Laufende Kosten: 1,70 Prozent

Der geografische Fokus liegt derzeit auf den USA. Knapp 54 Prozent aller Aktien stammen aus Übersee. Hier setzt der Manager auf Titel wie Meta Platforms, Mastercard oder Alphabet. Aus China stammen immerhin knapp 15 Prozent der Titel, was für einen global investierenden Fonds vergleichsweise viel ist. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr - anders als im vergangenen Jahr - die Fundamentaldaten der Unternehmen der wichtigste Renditetreiber sein werden und es wieder mehr idiosynkratische Chancen geben wird. Die Zinsen könnten in diesem Jahr weiter steigen, aber bei weitem nicht so stark wie 2022, was für Aktien, insbesondere Wachstumsaktien, Gegenwind bedeutet“, meint Dishmon.

Bottom-up-Titelauswahlprozess: Morgan Stanley Europe Opportunity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 20 Prozent

20 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre: 41 Prozent (12,3 Prozent p.a.)

41 Prozent (12,3 Prozent p.a.) ISIN: LU1387591305

Auflage: 08. April 2016

08. April 2016 Management: Kristian Heugh

Kristian Heugh Fonds-Volumen: 1,2 Milliarden Euro

1,2 Milliarden Euro Maximaler Verlust 5 Jahre: 49 Prozent

49 Prozent Volatilität 5 Jahre: 20 Prozent

20 Prozent Laufende Kosten: 1,74 Prozent

Bei den europäischen Aktien überrascht es kaum, dass auch hier ein eher wachstumsorientierter Fonds die Nase vorn hat. Der Morgan Stanley Europe Opportunity wird seit seiner Auflegung vor sieben Jahren von Kristian Heugh verwaltet, der auch für den langfristig erfolgreichen Morgan Stanley Global Opportunity verantwortlich zeichnet. Im März legte der Fonds um 7 Prozent zu, seit Jahresbeginn sind es fast 20 Prozent, nachdem der Fonds im Jahr 2022 einen brutalen Absturz von 40 Prozent hinnehmen musste. Wie bei allen anderen Fonds setzt Heugh auf den Bottom-up-Titelauswahlprozess des Global-Opportunity-Teams. Dabei sucht der von Hongkong aus tätige Experte vor allem nach Unternehmen, die seiner Meinung nach über nachhaltige Wettbewerbsfähigkeiten verfügen, die sich durch Wachstum in Erträge ummünzen lassen.

Diese Unternehmen sollen sich neben Wettbewerbsvorteilen, durch eine hohe Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) und einen niedrigen Verschuldungsgrad auszeichnen. Der Anlageprozess umfasst Nachhaltigkeitsanalysen in Bezug auf disruptive Veränderungen, Finanzkraft, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Das Portfolio umfasst selten mehr als zwei Dutzend Titel, derzeit sind es 23. Heugh investiert in eine Mischung aus bekannten und noch unentdeckten Aktienperlen. Zu den Top-Holdings zählen beispielsweise die Logistiker DSV und Kühne+Nagel oder der italienische Bekleidungshersteller Moncler.

Ist das die Trendwende bei Bitcoin?

Wie Phönix aus der Asche erscheint die Entwicklung von Bitcoin. In diesem Jahr ist der Wert der Kryptowährung bereits um 70 Prozent gestiegen. Im März ging es um 18 Prozent nach oben. Im Jahr der Finanzkrise ploppte die digitale Währung erstmals auf der Bildfläche auf. Und ausgerechnet 2023 gibt es wieder Probleme im Bankensektor und der Bitcoin steigt im Gegenzug. Digitale Währungen werden nicht wie Geld gedruckt, sondern durch die Rechenleistung von Computern erzeugt. Zentralbanken kommen nicht ins Spiel. Um an neue Bitcoins zu kommen, muss ein Computer ein mathematisches Rätsel lösen, das mit der Zeit immer schwieriger wird. Es gibt nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung laufendes Jahr: 57 Prozent

57 Prozent Wertentwicklung seit Auflage: - 4 Prozent Prozent

- 4 Prozent Prozent ISIN: IE000RDRMSD1

Auflage: 27. September 2022

27. September 2022 Management: Blackrock Advisors

Blackrock Advisors Fonds-Volumen: 11 Millionen US-Dollar

11 Millionen US-Dollar Maximaler Verlust: 42 Prozent

42 Prozent Laufende Kosten: 0,50 Prozent

Etwa alle vier Jahre erhalten die Miner für ihre geschürften Blöcke nur noch halb so viele Bitcoins. Das ist vorprogrammiert. Das letzte Halving fand im Mai 2020 statt, das nächste findet also nächstes Jahr statt. In der Vergangenheit stieg der Bitcoin-Kurs ein bis eineinhalb Jahre vor dem nächsten Halving leicht an. In den eineinhalb Jahren nach einem Halving kam es zu rasanten Aufwärtsbewegungen, denen ebenso rasante Abwärtsbewegungen folgten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das nächste Halving.

Blockchain-Technologie ohne Wallet: Investieren per ETF

Wer die Blockchain-Technologie spannend findet, aber keine eigene Wallet haben möchte, kann sich auch über entsprechende ETFs und Fonds mit Blockchain-Exposure engagieren. Der iShares Blockchain Technology ETF misst die Wertentwicklung von rund 35 globalen Unternehmen, die an der Erforschung, Implementierung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien beteiligt sind. Pure-Play-Aktien wie Coinbase oder Block folgen naturgemäß der Entwicklung des Kryptosektors. Im März ging es mit dem ETF zwar nur um 4 Prozent hoch, doch seit Jahresbeginn konnten Anleger mit starken Nerven eine Rendite von 54 Prozent einstreichen.