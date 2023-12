Tops und Flops Die besten und schlechtesten Fonds im November

Geopolitische Krisen: Aktienmärkte trotzen dem Sturm

Die geopolitische Krise im Nahen Osten hatte kaum Auswirkungen auf die Weltbörsen. Stattdessen stecken die Aktienmärkte mitten in der Jahresendrally. Der Dax in Frankfurt legte allein im November um rund 10 Prozent zu und notiert aktuell bei 16.400 Punkten. Ähnlich stark entwickelten sich die US-Indizes. Der S&P 500 notiert 5,8 Prozent höher als im Vormonat und der Technologieindex Nasdaq 100 konnte im November um 7,4 Prozent zulegen.

Das zeigt einmal mehr: Anleger sollten in Stressphasen Ruhe bewahren, auch wenn die Versuchung groß ist, bei Kriegsgefahr oder anderen dramatischen Ereignissen Aktien zu verkaufen. Es ist fast immer besser, nicht zu handeln, als je nach Nachrichtenlage hektisch hin und her zu traden. Besser ist es, die Schwankungen von der Seitenlinie aus zu beobachten. Zumindest dann, wenn man über ein breit gestreutes und global diversifiziertes Portfolio verfügt.

Viel stärker als geopolitische Konflikte hinterlassen Wirtschaftskrisen ihre Spuren in den Depots. Kein politisches Ereignis der jüngeren Vergangenheit hat die Märkte auch nur annähernd so stark beeinflusst wie das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 oder die Finanzkrise 2008. So dauerte es sieben Jahre, bis der S&P 500 nach dem Platzen der Internetblase wieder das Niveau von vor der Krise erreichte. Kurz darauf folgte ein erneuter Einbruch nach der Lehmann-Pleite und erst 2013 erreichte der S&P 500 wieder das Niveau von 2000.

Erwartungen an Zinssenkungen nehmen zu

Die Kursrallye zum Jahresende wird häufig auf Saisonalität zurückgeführt, also auf wiederkehrende Muster von Kursveränderungen, die umso mehr Gültigkeit und Verlässlichkeit haben sollen, je häufiger sie über die Jahre auftreten. Mit Saisonalität, also dem vermeintlichen Window Dressing der Profis, um am Jahresende eine bessere Fondsperformance ausweisen zu können, hat die aktuelle Jahresendrallye jedoch wenig zu tun.

Der Stimmungsumschwung hat handfeste Gründe: Vor allem die Hoffnung auf Leitzinssenkungen schon im Frühjahr treibt die Kurse. In den USA haben die Währungshüter auf den vergangenen beiden Sitzungen nicht nur eine Zinspause verkündet, innerhalb der Notenbank werden auch Stimmen laut, die für Zinssenkungen plädieren. Fed-Direktor Christopher Waller sprach sich für eine Lockerung der Geldpolitik aus, sollte die Inflation weiter zurückgehen. Tatsächlich lag die Teuerung in den USA im Oktober 2023 nur noch bei rund 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem sie im September noch bei 3,7 Prozent gelegen hatte. Auch die Inflationsdaten aus dem Euroraum bestätigen diesen Trend: Die Teuerung sinkt stärker als erwartet und nähert sich allmählich der Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Im November schwächte sich die Inflation im Euroraum deutlich auf 2,4 Prozent ab. Entsprechend stellen sich die Anleger auf sinkende Zinsen ein. Eine erste Zinssenkung im April ist mittlerweile am Markt eingepreist.

Dax: Technische Erholung oder nachhaltige Trendwende?

Andreas Hürkamp, Aktienmarktstratege der Commerzbank, führt die Trendwende am deutschen Aktienmarkt auch auf die deutlichen Kursverluste der Vormonate und den stark überverkauften Dax zurück. „Nach der deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten von Juli bis Oktober erreichten verschiedene Stimmungsindikatoren Anfang November Niveaus, auf die häufig eine kurzfristige Erholung an den Aktienmärkten folgt. So zeigte der Relative-Stärke-Index (RSI) für den Dax mit unter 30 eine stark überverkaufte Marktphase an und das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen an den Optionsmärkten erreichte hohe Niveaus. Zudem fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Dax bei Kursen unter 15.000 Punkten in den Bereich von 10, was Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen haben dürfte. Denn damit liegt das Dax-KGV deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 13“, erklärt Hürkamp.

Das pessimistische Anlegersentiment und das niedrige KGV deutscher Aktien sprechen seiner Meinung nach dafür, dass der Dax seine technische Erholung durchaus noch einige Wochen fortsetzen könnte. Allerdings dürfte diese Erholung noch nicht der Beginn einer nachhaltigen Trendwende nach oben sein. Denn nach Ansicht der Commerzbank-Experten sind die Markterwartungen für die Konjunktur und die Unternehmensgewinne im kommenden Jahr nach wie vor zu optimistisch, und viele der für Dax-Anleger wichtigen Konjunkturtrends haben sich zuletzt eingetrübt. Hürkamp empfiehlt Anlegern daher, vor allem in sehr nervösen Marktphasen ihre Aktienpositionen am europäischen Aktienmarkt in größerem Umfang aufzustocken.

Acatis Fair Value Deutschland ELM: Bester Deutschlandfonds im November

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Im November erzielte der Acatis Fair Value Deutschland ELM mit einem Plus von 15,6 Prozent die beste Performance aller Deutschlandfonds. Der im Dezember 2002 aufgelegte Fondsdino wird von der Ehrke & Lübberstedt AG mit Sitz in Lübeck verwaltet. Fondsberater Christoph Gebert investiert überwiegend in deutsche Nebenwerte und legt bei der Titelauswahl besonderen Wert auf die Stärke des Geschäftsmodells, die Qualität des Managements sowie eine günstige Bewertung.

Derzeit machen Small Caps rund 60 Prozent und Mid Caps knapp 34 Prozent des Portfolios aus. Large Caps kommen lediglich auf einen Anteil von 5,2 Prozent. Gebert betont: „Die deutsche Unternehmenslandschaft ist weltweit für ihren einzigartig erfolgreichen und von Gründerfamilien geprägten Mittelstand bekannt. Mit klarem Fokus auf ihre jeweiligen Nischenmärkte haben sich die Hidden Champions über Jahrzehnte international herausragende Marktpositionen erarbeitet und für die Zukunft aufgestellt.“

Sein Fokus liegt auf unterbewerteten Weltmarktführern in Nischenmärkten, die nachhaltig und ethisch einwandfrei wirtschaften. Derzeit setzt Gebert bevorzugt auf Industrie-, IT- und Gesundheitsunternehmen. Top-Wert im Portfolio ist Energiekontor mit einer Gewichtung von 8,6 Prozent. Das deutsche Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Betrieb erneuerbarer Energien spezialisiert, insbesondere auf Wind- und Solarprojekte.

Die schwache Nachfrage nach grünen Aktien in den vergangenen Monaten belastete nicht nur den Aktienkurs des im Nebenwerteindex S-Dax notierten Unternehmens, sondern auch die Performance des nach ESG-Kriterien gemanagten Fonds. Im laufenden Jahr liegt der Acatis-Fonds mit einem Minus von knapp 4 Prozent deutlich hinter der Entwicklung des Dax und des M-Dax zurück. Möglicherweise ein antizyklischer Kaufzeitpunkt, trotz der guten Monatsbilanz.

Fydale Growth Plus: Warum dieser Fondszwerg Höhenluft schnuppert

Der Fonds mit der besten Performance im November ist ein unbekannter Fondszwerg, der mit einem Fondsvolumen von gerade einmal 400.000 Euro (Stand: 30. September 2023) agiert. Er wird zum Jahresende aufgelöst. Die übrig gebliebenen Investoren des Fydale Growth Plus können sich zum Abschied über ein Monatsplus von fast 40 Prozent freuen. Seit Auflegung des Fonds im Jahr 2020 konzentrierte sich Manager Daniel Schirok auf Wachstumswerte aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich, wobei der Schwerpunkt auf den europäischen Märkten lag und Aktien aus dem US-Technologiesektor beigemischt wurden.

Doch wie lässt sich die rasante Performance im November erklären?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Aufgrund der Liquidation kam es zu starken Verschiebungen in der Anlagestruktur und den Anlageschwerpunkten. So wurden fast alle Aktien verkauft, um die Mittelabflüsse zu decken. Zuletzt befanden sich nur noch drei Aktien im Portfolio. Darunter der schwedische Technologietitel Sinch AB, der mit einem Anteil von zuletzt 45 Prozent für den rasanten Aufwärtstrend des Fonds gesorgt hatte. Die Aktie verdoppelte sich vom Tief Ende Oktober bei 1,34 Euro auf aktuell 2,83 Euro. Das 2008 gegründete Unternehmen hat sich zu einem führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen entwickelt und ist an der Stockholmer Nasdaq notiert. Die Skandinavier haben in den vergangenen Jahren mehrere Übernahmen getätigt, um ihr Leistungsportfolio zu erweitern und ihre Marktpräsenz zu stärken.

Disruptive Fonds im Aufwind: Nikko Ark und Morgan Stanley Global Insight beeindrucken mit zweistelligen Zuwächsen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Hinter dem Fydale Growth Plus reihen sich weitere Fonds ein, deren Anlageschwerpunkt auf disruptiven Geschäftsmodellen liegt. So legte der Nikko Ark Disruptive Innovation Fund, der von Ark-Invest, der Firma der bekannten amerikanischen Star-Investorin Cathie Wood, verwaltet wird, um rund 30 Prozent zu, der Morgan Stanley Global Insight Fund um rund 20 Prozent. Nachdem die oft hoch bewerteten Aktien in diesen Portfolios im Jahr 2022 während des starken Zinsanstiegs gelitten hatten, erlebten sie in diesem Jahr einen unerwarteten Aufschwung.

Nachdem die aktuelle Rally vor allem von den sieben US-Mega-Caps, darunter Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Apple, getragen wurde, konnten zuletzt auch kleinere Technologiewerte, wie sie Cathie Wood bevorzugt, wieder zulegen. Die bekannte Investorin hält große Positionen in Unternehmen wie Zoom, Roku, Coinbase und Tesla.

Top-Fonds im November (Auswahl):

Fondsname ISIN Entwicklung 1 Monat Fydale Growth Plus DE000A2P3XB9 38,5 Prozent Nikko Ark Disruptive Innovation LU1861558747 32,9 Prozent iShares Blockchain Technology ETF IE000RDRMSD1 32,4 Prozent Echiquier Artificial Intelligence LU1819480192 18,4 Prozent Deka Stoxx Europe Strong Value 20 ETF DE000ETFL045 18,1 Prozent Invesco Coinshares Global Blockchain ETF IE00BGBN6P67 17,9 Prozent Cansoul Fonds - Hanf Aktien Global LI0570943154 17,1 Prozent Konwave Gold Equity Fund LU0175576296 15,6 Prozent Axa Aedificandi FR0000170193 15,6 Prozent

Südkorea führt an: Leerverkaufsverbot als Katalysator

Die Aktien der Schwellenländer legten insgesamt um 4,6 Prozent zu, wobei die südkoreanischen Aktien mit einem Plus von 12,6 Prozent besonders beeindruckten. Ein wichtiger Impuls für diese Rally war das vollständige Verbot von Leerverkäufen, das in Südkorea eingeführt wurde, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Investoren zu gewährleisten. Auch in Lateinamerika war die Stimmung an den Börsen gut. Der MSCI Mexico stieg um 12,0 Prozent, der MSCI Brazil um 10,7 Prozent. Lediglich in China setzte sich die Verlustserie fort. Hier verloren die Aktien knapp 2 Prozent.

Contrarian Investment: BSF Emerging Markets Equity investiert gegen den Trend

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Ein globaler Schwellenländerfonds, der bereits seit geraumer Zeit zu den Top-Performern im Bereich der Emerging Markets zählt, ist der BSF Emerging Markets Equity Strategies. Im vergangenen Monat erzielte der Fonds mit einem Plus von 7,2 Prozent erneut eine überdurchschnittliche Performance und baute damit seinen Vorsprung vor der Konkurrenz weiter aus. Auf Jahressicht liegt der Fonds mit einem Plus von 20 Prozent an der Spitze aller global investierenden Schwellenländerfonds. Seit Auflegung im September 2015 beträgt der absolute Vorsprung gegenüber dem MSCI Emerging Markets rund 100 Prozent, trotz gelegentlicher Schwächephasen der Fondsmanager Samuel Vecht und Gordon Fraser. Im Zeitraum März 2020 bis März 2021, der von einer massiven Erholung der Wachstumswerte geprägt war, konnte der Fonds nicht mit seiner Benchmark mithalten. Das Fondsmanagerduo verfolgt einen antizyklischen Value-Anlagestil und investiert als Contrarian häufig gegen den Trend. Darüber hinaus dürfen die Manager über Derivate auch bis zu 30 Prozent Short und bis zu 130 Prozent Longpositionen einnehmen. Das Netto-Exposure liegt derzeit bei rund 96 Prozent, wobei der Fonds in China, Korea, Indien und Taiwan untergewichtet ist. Stattdessen nutzt Vecht seine Flexibilität, um Märkte wie Brasilien, die Philippinen, Thailand, Indonesien und Ungarn bewusst höher zu gewichten.

Auf Branchenebene zeigt sich, dass IT- und Finanztitel deutlich untergewichtet sind, während Industriewerte, Immobilienentwickler und Versorger höher gewichtet sind als in der Benchmark. Unter den Top-10 befinden sich beispielsweise Ayala Corporation, einer der ältesten und größten Mischkonzerne der Philippinen, Samsung Electronics und die China Construction Bank.

Bric-Konzept gescheitert: Düstere Bilanz mit einem Minus von 30 Prozent über drei Jahre

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der schlechteste globale Schwellenländerfonds im November war der Schroder BIC, der mittlerweile das „R“ für Russland aus dem Kürzel im Fondsnamen entfernt hat. Im vergangenen Monat verzeichnete der Fonds ein Minus von 0,37 Prozent. Auch über drei Jahre hinweg zeigt sich mit einem Verlust von 30 Prozent ein düsteres Bild. Die Bric- oder später unter Hinzunahme Südafrikas Brics-Konzepte, die in den vergangenen Jahren die Länder mit dem größten Potenzial für Wirtschaftswachstum zusammenbringen sollten, erfüllten kaum noch die Erwartungen. Über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre betrachtet, waren alle Fonds, die in die Vierländerkombination Brasilien, Russland, Indien und China investieren, unter Renditegesichtspunkten unrentabel und damit ein Totalausfall.

Die ursprüngliche Idee scheiterte zunächst an der enttäuschenden Leistung Brasiliens und Russlands. China geriet in jüngster Zeit ebenfalls in Schwierigkeiten und sieht sich mit einer Immobilienkrise konfrontiert. Die Immobilienpreise sind gesunken, die Nachfrage geschrumpft und viele Entwickler hoch verschuldet. Dazu kam die zunehmende Regulierung und Intervention der Regierung in verschiedenen Sektoren, was das Vertrauen der privaten Unternehmen und der ausländischen Investoren untergrub.

Zudem konkurrieren die Bric-Länder nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Schwellenländern und Frontier-Märkten, die möglicherweise bessere Chancen und geringere Risiken bieten. Insgesamt bleibt die Erkenntnis, dass eine breite Fonds-Diversifikation für Investoren deshalb weiterhin die bessere Lösung ist.

Monatsverlierer am Fondsmarkt

Zu den schlechtesten Fondsprodukten zählten auf Monatssicht zweifach gehebelte Short-ETFs auf den S&P 500 wie der Lyxor S&P 500 ETF (-2x), aber auch ein offener Immobilienfonds, der Leading Cities Invest von Kanam. Bei der jüngsten turnusmäßigen Bewertung haben die Gutachter das Portfolio mit 41 Immobilien um rund 10 Prozent abgewertet, was sich nun im Fondspreis widerspiegelt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Seit dem 25. November kostet der Fonds statt 104,76 Euro nur noch 93,21 Euro. Diese deutliche Abwertung des Kanam-Fonds stellt in gewisser Weise eine Premiere dar: „In der aktuellen Situation ist es das erste Mal, dass die Verkehrswerte eines Offenen Immobilienfonds in dieser Höhe abgewertet wurden“, kommentiert Sonja Knorr, Spezialistin für Offene Fonds bei der Ratingagentur Scope. Der Leading Cities Invest wurde 2013 als erster Publikumsfonds nach den neuen Regeln aufgelegt. Aufgrund der späten Gründung hat das Fondsmanagement einen Großteil des Immobilienportfolios in der Hochpreisphase von 2019 bis 2022 erworben, was laut der Scope-Expertin sicherlich ein wesentlicher Grund für die deutliche Abwertung durch die Gutachter ist.

Aktienkurse von Immobilienunternehmen reflektieren Marktveränderungen

Die übrigen offenen Immobilienfonds zeigen bisher kaum Anzeichen von Turbulenzen in der Immobilienbranche. Ein konträres Bild zeichnet sich allerdings bei den Immobilienaktienfonds ab, die bereits deutliche Korrekturen von teilweise bis zu 40 Prozent in den Vorjahren hinnehmen mussten. Lange Zeit stiegen die Immobilienpreise kontinuierlich auf immer neue Höchststände. Mit dem Zinsanstieg änderte sich dieses Szenario jedoch drastisch und führte zu einem allgemeinen Preisverfall.

Diese Entwicklung spiegelte sich unmittelbar in den Aktienkursen der Immobilienunternehmen wider. Der Immobilienmarkt hatte über viele Jahre von den niedrigen Zinsen profitiert, da Investitionen sehr günstig refinanziert werden konnten. Hinzu kommt, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu locken, so dass immer weniger Büroflächen benötigt werden. Angesichts der veränderten Zinslandschaft herrsche nun Uneinigkeit zwischen Käufern und Verkäufern über die Immobilienpreise, sagt Nils Heetmeyer, Geschäftsführer der Schroder Real Estate KAG, gegenüber Focus-Money.

Marktrisiken eingepreist?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Nach 18 Monaten Baisse sieht Jessica Hardman, Leiterin des europäischen Immobilien-Portfoliomanagements der DWS, die Marktrisiken weitgehend eingepreist. Besonders optimistisch ist sie für Wohn- und Logistikimmobilien in Europa, die von der steigenden Nachfrage nach Mietwohnungen und höheren Mieten aufgrund des knappen Angebots und der gestiegenen Finanzierungskosten profitieren dürften.

Michael Gobitschek, Portfoliomanager des Skagen m2, teilt diese Einschätzung. Er weist darauf hin, dass die globalen Immobilienmärkte seit Beginn des Zinserhöhungszyklus Anfang 2022 stark korrigiert haben, während die Aktienmärkte insgesamt nur leicht gefallen sind. Dies hat zu einem historisch hohen Abschlag auf die Vermögenswerte von Immobilienunternehmen geführt. Aktuell liegt er bei rund 20 Prozent unter dem Nettovermögenswert. Das ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre.

Gegenbewegung im November: Bester Immobilienaktienfonds legt um 18,8 Prozent zu

Im November setzte bei Immobilienaktienfonds bereits eine Gegenbewegung ein. Der Goldman Sachs European Real Estate Equity konnte als bester Immobilienaktienfonds allein im November um 18,8 Prozent zulegen. Zu den größten Positionen in diesem Fonds zählen Unternehmen wie Vonovia, Unibail Rodamco Westfield und LEG Immobilien. Ähnlich deutliche Zuwächse verzeichneten auch andere Portfolios, darunter der iShares Stoxx Europe 600 Real Estate ETF.

Anleger, die weitere Chancen sehen, sollten sich auch den Janus Henderson Pan European Property Equities oder den Axa Aedificandi genauer ansehen. Beide Fonds haben eine lange Historie und gehören mit Gesamtrenditen von 243 beziehungsweise 220 Prozent zu den besten Portfolios über 20 Jahre.

Flop-Fonds im November (Auswahl):

Fondsname ISIN Entwicklung 1 Monat Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse ETF LU1327051279 -17,1 Prozent Leading Cities Invest DE0006791825 -11,1 Prozent Schroder GAIA BlueTrend LU1293073232 -8,9 Prozent Pimco Trends Managed Futures Strategy IE00BWX5WK98 -8,3 Prozent Fundament Total Return DE000A2H5YB2 -8,2 Prozent Schroder ISF Hong Kong Equity LU0149534421 -6,6 Prozent Matthews Asia China Dividend Fund LU0871673132 -6,5 Prozent Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture ETF IE00BYXYX521 -6,3 Prozent iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF IE00B6R51Z18 -5,9 Prozent

Rekord bei Gold, Bitcoin steigt weiter

Auch Gold und Bitcoin befinden sich derzeit im Höhenflug. Am Montagmorgen dieser Woche stieg der Goldpreis auf ein noch nie dagewesenes Niveau von über 2.100 US-Dollar pro Feinunze, bevor er wieder leicht zurückfiel. Seit Oktober steigt der Goldpreis kontinuierlich, angetrieben von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Entsprechend stiegen auch die Aktien der Minenbetreiber. Die besten Goldminenaktienfonds verzeichneten Gewinne von rund 15 Prozent, darunter der Commodity Capital Global Mining, der Konwave Gold Equity und der Earth Gold Fund UI.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

„Die Diskrepanz zwischen der Entwicklung des Goldpreises und der von Goldaktien ähnelt der Entwicklung in den Jahren 2015/2016, als diese Kluft zu einem starken Anstieg des Minenmarktes führte. Diese Situation bietet Anlegern aus unserer Sicht eine einmalige Chance. Während die Zentralbanken seit Monaten Gold kaufen und sich absichern, bleiben die Anleger skeptisch, ob der Goldpreis langfristig stabil hoch bleiben wird. Dies führt zu der seltenen Konstellation, dass sich die Minen bei einem stabilen Goldpreis verdoppeln können und dabei historisch günstig bewertet bleiben“, kommentiert Tobias Tretter, Fondsmanager bei Commodity Capital, die aktuelle Situation.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der oft als digitales Gold bezeichnete Bitcoin hat in der Nacht von Montag (4. Dezember 2023) auf Dienstag (5. Dezember 2023) zum ersten Mal seit April 2022 wieder die Marke von 40.000 US-Dollar überschritten. Auch wenn bis zum Rekordhoch von über 68.000 US-Dollar noch ein Stück fehlt, profitiert der Bitcoin vor allem von der steigenden Akzeptanz. In den USA könnten demnächst die ersten Bitcoin-ETFs zugelassen werden, die es einer breiteren Anlegerschicht als bisher ermöglichen, in Bitcoin zu investieren. Zudem steht im kommenden Jahr das alle vier Jahre stattfindende Halving an, bei dem die Produktion neuer Bitcoins verknappt wird. Mark Valek, Fondsmanager bei Incrementum, weist darauf hin, dass der Anteil derer, die Bitcoin seit Jahren halten und ihre Bitcoins nicht bewegen, sukzessive wächst. Neue Investoren müssen sich nun um die relativ geringe Menge an gehandelten Bitcoins bemühen. Blockchain-ETFs, die regelmäßig dem Kurs von Digitalwährungen folgen, gehörten im November ebenfalls zu den großen Gewinnern. Der iShares Blockchain Technology ETF legte auf Monatssicht um 32 Prozent zu, der Vaneck Crypto and Blockchain Innovators ETF um 28 Prozent. Mit einer Jahresperformance von fast 170 Prozent führt letzterer auch die Jahreswertung an.