Stolls Fondstrends Das sind die besten und schlechtesten Fonds im Oktober

Der Oktober erwies sich für die Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks als goldener Monat. In New York legte der oft kritisierte Dow Jones um sage und schreibe 14 Prozent zu. Skeptiker bemängeln, das Börsenbarometer sei aus der Zeit gefallen. Der Index umfasse nur 30 Aktien und wäre zu klein. Außerdem wird er seit jeher preisgewichtet. Um den Indexwert zu ermitteln, werden die Aktienkurse aller Indexmitglieder summiert und daraufhin durch die Anzahl der sich im Index befindenden Unternehmen dividiert. Moderne Indizes werden hingegen nach Marktkapitalisierung zusammengesetzt.

Rekord-Oktober für den Dow Jones

Doch gerade wegen seiner unkonvetionellen Zusammensetzung und aufgrund des geringen Anteils an großen Technologiewerten konnte der Dow Jones den stärksten Oktober in seiner 126-jährigen Geschichte verzeichnen. Dem modernen 500 Werte umfassenden S&P 500 war der Dow im abgelaufenen Monat rund 6 Prozentpunkte voraus. Im Gesamtjahr 2022 hat der Dow Jones in Summe weniger als 10 Prozent eingebüßt. Im Vergleich dazu verlor der S&P 500 etwa 18 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite 29 Prozent.

Wer heute noch auf den Dino-Index setzen will, hat allerdings nur wenige ETFs zur Auswahl. Bereits seit über 20 Jahren ist der iShares Dow Jones Industrial Average ETF auf dem Markt. Er schlägt sich mit einer Entwicklung von 390 Prozent über 20 Jahre überraschend gut und übertrifft selbst viele aktiv gemanagte Fonds problemlos.

Als bester aktiv gemanagter US-Aktienfonds legt der Robeco US Premium Equities um 12 Prozent zu. Fondsmanager Duilio Ramallo profitiert vom Comeback der Value-Aktien in den USA. Er setzt derzeit vor allem auf Werte aus dem Finanzsektor und dem Gesundheitswesen, die fast die Hälfte der Anlagen ausmacht. Die Top-3-Positionen im Fonds sind Johnson & Johnson, der Pharmagroßhändler McKesson und die Bank of America. Seit Auflage im Juli 2009 erzielte der 6,5 Milliarden Euro schwere Fonds ein Plus von 438 Prozent.

Die Hoffnung auf ein gemächlicheres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken sorgt derzeit für Rückenwind. An der Wall Street wird der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die US-Notenbank Federale Reserve (Fed) vielleicht schon bald eine Lockerung ihrer aggressiven Geldpolitik verkünden könnte. Dass die Fed ihre Leitzinsen in dieser Woche zum vierten Mal infolge um 0,75 Prozentpunkte erhöht, gilt als ausgemachte Sache. Spannend ist dabei die Frage, ob Notenbank-Chef Jerome Powell ein verringertes Straffungstempo in Aussicht stellt.

Beim deutschen Leitindex Dax steht mit einem Plus von 9,4 Prozent eine der besten Oktober-Bilanzen in der Geschichte des Börsenbarometers zu Buche. Commerzbank-Aktienmarktstratege Andreas Hürkamp rechnet mittelfristig jedoch wieder mit fallenden Kursen: „Unsere Prognosen, dass die US-Notenbank ihren Leitzins auf 5 Prozent und die EZB ihren Einlagesatz auf 3 Prozent anheben werden, trübt den mittelfristigen Ausblick für die Aktienmärkte ein. Wir sehen daher das Risiko, dass der Dax in den kommenden Monaten auf 11.500 Punkte fallen wird.“