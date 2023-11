Die USA sind die Heimat einiger der weltweit führenden Unternehmen, von denen viele regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dividendenaktien sind für Investoren besonders attraktiv, da sie neben potenziellen Kursgewinnen eine zusätzliche Einkommensquelle bieten. In diesem Kontext hat Morningstar den Morningstar Dividend Yield Focus Index entwickelt. Er fokussiert sich auf die 75 ertragsstärksten Aktien, die strenge Kriterien in Bezug auf Qualität und finanzielle Robustheit erfüllen.

10 besonders empfehlenswerte Aktien, einige davon signifikant unterbewertet, stellen wir in dieser Galerie ausführlich vor.