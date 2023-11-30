Die 10 besten US-Dividendenaktien (Morningstar-Analyse)
Die USA sind die Heimat einiger der weltweit führenden Unternehmen, von denen viele regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dividendenaktien sind für Investoren besonders attraktiv, da sie neben potenziellen Kursgewinnen eine zusätzliche Einkommensquelle bieten. In diesem Kontext hat Morningstar den Morningstar Dividend Yield Focus Index entwickelt. Er fokussiert sich auf die 75 ertragsstärksten Aktien, die strenge Kriterien in Bezug auf Qualität und finanzielle Robustheit erfüllen.
10 besonders empfehlenswerte Aktien, einige davon signifikant unterbewertet, stellen wir in dieser Galerie ausführlich vor.
Branche: Telekommunikationsdienstleistungen
Morningstar-Bewertung: 5 Sterne
Nachlaufende Dividendenrendite: 7,31 Prozent
Auswahlgrund: Verizon wird von Morningstar aus mehreren Gründen als attraktive Dividendenaktie eingestuft. Da sind zunächst die soliden finanziellen Daten, die zunehmende Nachfrage nach Breitband- und 5G-Diensten sowie die starke Marktstellung. Trotz des wettbewerbsintensiven Umfelds in der Telekommunikationsbranche hat sich Verizon als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert, unterstützt durch eine strategische Fokussierung auf Netzwerkexpansion und technologische Innovation.
Über das Unternehmen: Verizon Communications ist ein führender Anbieter im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen und verdient sein Geld hauptsächlich durch verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation, insbesondere durch Mobilfunk- und Breitbanddienste. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren insbesondere auf die Expansion seines Breitbandnetzwerks und die Einführung von 5G-Diensten konzentriert. Diese Fokussierung führte dazu, dass Verizon im ersten Quartal 2023 die meisten Breitband-Nettozugänge seit über einem Jahrzehnt verzeichnete.
Mit Wireless-Dienstleistungsumsätzen von 18,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023 zeigte Verizon eine starke Leistung in diesem Bereich. Der Free Cashflow lag bei 2,3 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum. Die Einnahmen von Verizon setzen sich zusammen aus den Gebühren für Mobilfunkverträge, dem Verkauf von Mobilfunkgeräten und Zubehör sowie aus Breitbanddienstleistungen.