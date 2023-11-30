Die besten Dividendenaktien sind nicht einfach die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Sondern unterbewertete Titel mit hoher Qualität. Morningstar stellt 10 interessante Aktien aus den USA vor.

Die USA sind die Heimat einiger der weltweit führenden Unternehmen, von denen viele regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dividendenaktien sind für Investoren besonders attraktiv, da sie neben potenziellen Kursgewinnen eine zusätzliche Einkommensquelle bieten. In diesem Kontext hat Morningstar den Morningstar Dividend Yield Focus Index entwickelt. Er fokussiert sich auf die 75 ertragsstärksten Aktien, die strenge Kriterien in Bezug auf Qualität und finanzielle Robustheit erfüllen.

10 besonders empfehlenswerte Aktien, einige davon signifikant unterbewertet, stellen wir in dieser Galerie ausführlich vor.

Verizon 1 / 10 Szene des Großen Preis von Monterey: Verizon ist Sponsor des Motorsportrennens. Bildquelle: Imago Images / ZUMA Wire